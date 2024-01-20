"За всю жизнь такого не помню": жители Севастополя о большой воде в домах
Жители поселков в Севастополе рассказали, как на них обрушилась река Черная
20:48 20.01.2024 (обновлено: 20:53 20.01.2024)
© РИА Новости КрымВода затопила магазины и склады в поселке Сахарная головка
© РИА Новости Крым
СЕВАСТОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Затопленные полы и бытовая техника, "захлебнувшиеся" подвалы и похожие на аттракционы аквапарков дороги. Жители поселка Сахарная головка и одноименного СНТ рассказали РИА Новости Крым, как переживают паводок на реке Черной.
"Мне 62 года, я не помню такого вообще никогда", – говорит мне местный житель Михаил Фролов, показывая на колодец на своем участке. Его глубина 19 метров – он полный почти до краев. Грунт во всем дворе поддается ногам, будто матрас. А двухметровый подвал в доме – вход в него под одной из комнат – заполнен наполовину.
© РИА Новости КрымМестный житель Михаил Фролов
© РИА Новости Крым
Местный житель Михаил Фролов
Михаил разводит руками и дает неутешительный прогноз: "Небольшой мороз – и все это строение просто рухнет".
Дом его на улице Чернореченской, между двух СНТ: "Паровоз" и "Сахарная Головка" – недалеко от поселка с таким же "сладким" названием. Вдоль границы участка – дренажная канава, которая уходит дальше, до самой "Сахарки", и сливается с Черной речкой.
© РИА Новости КрымВода в подвале дома Михаила Фролова после паводка реки Черная в Севастополе
© РИА Новости Крым
Вода в подвале дома Михаила Фролова после паводка реки Черная в Севастополе
"Она дренажная для полей – уводить воду", – показывает Михаил в сторону поселка Сахарная Головка, где подтоплены угодья, а у пастбища фермы стоят в воде по самое лобовое автомобили. – Сюда же идут стоки с третьего гидроузла, который чистит и подает городу питьевую воду из Чернореченского водохранилища. Ширина канавы метров шесть, а глубина – четыре. Когда в советское время я становился на дно, меня с участка не было видно".
Сейчас здесь много воды, а еще камыш, ожина и что-то еще, похожее на ракиты. Некоторые, укоренившись прямо посредине, пытаются раскинуться на обе стороны.
© РИА Новости КрымДренажная канава
© РИА Новости Крым
Дренажная канава
В СНТ "Сахарная Головка" можно попасть, двигаясь параллельно канаве, по шоссе под названием Полезное – изъеденной ямами дороге, где местами исчезают бордюры, разметка, а потом и полотно.
На развилку улиц выходит молодая женщина, местная жительница Александра Юркова. На ней высокие резиновые сапоги – иначе не пройти. "Утонули мы, уплыли", – говорит.
© РИА Новости КрымАлександра Юркова - жительница СНТ "Сахарная Головка" в Севастополе
© РИА Новости Крым
Александра Юркова - жительница СНТ "Сахарная Головка" в Севастополе
"В 7 часов утра начала затекать вода в дом, уровень поднимался стремительно, залило 10 сантиметров. Все что могли, спасали – поднимали вверх. Технику, естественно, не поднять – в стиральную машину и холодильник затекло. Мебель, напольное покрытие пропитано водой. По всему дому у нас электрический теплый пол, вряд ли он после такого заработает. Катастрофа невероятная. А у наших соседей дом еще ниже, и там больше полуметра воды в доме стоит, естественно, все утонуло, котельная – все поплыло", – рассказала Александра.
По ее словам, в СНТ 40 садовых участков, постоянно проживают здесь 11 семей, есть маленькие дети. У нее самой двое.
"Сейчас практически все жители эвакуировались – кто к родственникам, кто в "Лазурь" – кто куда. Мы пока остались".
Все случилось в ночь на Крещение, и к утру 20 января вода немного сошла.
"Приезжали МЧС, пытались откачать, но река все время прибавлялась".
Не желает отступать стихия там, где вода к середине дня уверенно устремилась через поля и к полям. Идет она откуда-то сверху, пересекая и затапливая перекресток на повороте дороги, в районе подстанции №18. Ее территорию сильно залило – утром было меньше, теперь опять прибывает.
© РИА Новости КрымСитуация в Севастополе после паводка и сильных ливней. 20 января 2024
© РИА Новости Крым
Ситуация в Севастополе после паводка и сильных ливней. 20 января 2024
Преградить путь напору пытается трактор, накидывая холмики грунта. У обочины несколько КамАЗов. Преодолеть здесь участок дороги легковушкам удается, поднимая буквально волны. И это при том, что в машины идут на низких скоростях.
© РИА Новости КрымСитуация в Севастополе после паводка и сильных ливней. 20 января 2024
© РИА Новости Крым
Ситуация в Севастополе после паводка и сильных ливней. 20 января 2024
"Вчера вода поднялась настолько, что затопило магазины, так что они закрылись еще днем. Там склады. Вода была до дверей, заходила внутрь. Сейчас вот опять наступает", – говорит мне житель поселка Олег, который полдня был мне тут проводником.
Он показывает наверх и удивляется, что вода несется оттуда.
По этому же поводу недоумевает еще один местный житель, который назвать свое имя отказался, "потому что влетит от начальства". Он рассказал, что не видел такого за всю свою жизнь, а он ее прожил тут, и мужчина он возраста солидного.
"Никогда не видел такого. Всю жизнь здесь живу, с самого детства. Черная речка – это само собой. Да, бывало, что поля затапливало, но только по весне. Но чтобы так сильно, то было, может, году в 1985-м. Да и не оттуда вода шла тогда, а со стороны речки. А она идет через дорогу, сверху. Не знаю что случилось, откуда воды столько взяться?"
© РИА Новости КрымНа въезде в СНТ Сахарная Головка после паводка
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На въезде в СНТ Сахарная Головка после паводка
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСНТ Сахарная Головка залила вода реки Черной
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СНТ Сахарная Головка залила вода реки Черной
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСадовый участок в СНТ Сахарная головка
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Садовый участок в СНТ Сахарная головка
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымТехника дорожных служб в поселке Сахарная Головка
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Техника дорожных служб в поселке Сахарная Головка
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСитуация в Севастополе после паводка и сильных ливней. 20 января 2024
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Ситуация в Севастополе после паводка и сильных ливней. 20 января 2024
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСитуация в Севастополе после паводка и сильных ливней. 20 января 2024
6 из 8
Ситуация в Севастополе после паводка и сильных ливней. 20 января 2024
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСитуация в Севастополе после паводка и сильных ливней
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Ситуация в Севастополе после паводка и сильных ливней
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Севастополе выпала треть месячной нормы осадков
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В Севастополе выпала треть месячной нормы осадков
© РИА Новости Крым
1 из 8
На въезде в СНТ Сахарная Головка после паводка
© РИА Новости Крым
2 из 8
СНТ Сахарная Головка залила вода реки Черной
© РИА Новости Крым
3 из 8
Садовый участок в СНТ Сахарная головка
© РИА Новости Крым
4 из 8
Техника дорожных служб в поселке Сахарная Головка
© РИА Новости Крым
5 из 8
Ситуация в Севастополе после паводка и сильных ливней. 20 января 2024
© РИА Новости Крым
6 из 8
Ситуация в Севастополе после паводка и сильных ливней. 20 января 2024
© РИА Новости Крым
7 из 8
Ситуация в Севастополе после паводка и сильных ливней
© РИА Новости Крым
8 из 8
В Севастополе выпала треть месячной нормы осадков
© РИА Новости Крым
В ночь на 19 января в Севастополе выпала треть месячной нормы осадков. Подтопило десятки домов и садовых участков в нескольких населенных пунктах Балаклавского муниципального округа: в поселке Сахарная Головка, селах Черноречье и Гончарное, а также в Нахимовском районе города.
В связи с подтоплением была отключена подстанция №18 и приостановлена подача электроэнергии в Черноречье и Сахарную Головку, а также Хмельницкое, Терновку и Родное.
Вечером 19 января губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что после выхода из берегов реки Черная больше всего пострадали село Черноречье, где вода почти полностью покрыла две улицы, и поселок Сахарная Головка.
К ликвидации последствий привлекли группировку сил и средств МЧС и Спасательной службы Севастополя – всего более 200 человек и свыше полусотни единиц техники. В Черноречье направили дополнительные илоотсосы, чтобы ускорить расчистку территории, однако из-за паводка в корне изменить ситуацию пока не удается.
В субботу к 11:00 от воды был освобожден один социальный объект и 18 домовладений. Во второй половине дня губернатор Севастополя отчитался об откачке воды еще более чем из сорока домов. Уровень воды снизился на 10 сантиметров, подтопленными остаются 34 приусадебных участков и 19 домовладений. Вечером в МЧС сообщили, что воду откачали еще с 19 домовладений в Инкермане, при этом подтопленными еще остаются 34 приусадебных участка.
Из-за обильных осадков на подъеме дороги к памятнику Матросу Кошке произошел обвал грунта, рухнула подпорная стена. Движение было перекрыто на несколько часов, в течение которых дорожные службы восстановили завалы и отремонтировали контактную сеть для троллейбусов. Движение общественного транспорта вскоре было восстановлено.