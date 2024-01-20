https://crimea.ria.ru/20240120/za-vsyu-zhizn-takogo-ne-pomnyu-zhiteli-sevastopolya-o-bolshoy-vode-v-domakh-1134351112.html

"За всю жизнь такого не помню": жители Севастополя о большой воде в домах

"За всю жизнь такого не помню": жители Севастополя о большой воде в домах - РИА Новости Крым, 20.01.2024

"За всю жизнь такого не помню": жители Севастополя о большой воде в домах

Затопленные полы и бытовая техника, "захлебнувшиеся" подвалы и похожие на аттракционы аквапарков дороги. Жители поселка Сахарная головка и одноименного СНТ... РИА Новости Крым, 20.01.2024

2024-01-20T20:48

2024-01-20T20:48

2024-01-20T20:53

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СЕВАСТОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Затопленные полы и бытовая техника, "захлебнувшиеся" подвалы и похожие на аттракционы аквапарков дороги. Жители поселка Сахарная головка и одноименного СНТ рассказали РИА Новости Крым, как переживают паводок на реке Черной. Михаил разводит руками и дает неутешительный прогноз: "Небольшой мороз – и все это строение просто рухнет".Дом его на улице Чернореченской, между двух СНТ: "Паровоз" и "Сахарная Головка" – недалеко от поселка с таким же "сладким" названием. Вдоль границы участка – дренажная канава, которая уходит дальше, до самой "Сахарки", и сливается с Черной речкой. "Она дренажная для полей – уводить воду", – показывает Михаил в сторону поселка Сахарная Головка, где подтоплены угодья, а у пастбища фермы стоят в воде по самое лобовое автомобили. – Сюда же идут стоки с третьего гидроузла, который чистит и подает городу питьевую воду из Чернореченского водохранилища. Ширина канавы метров шесть, а глубина – четыре. Когда в советское время я становился на дно, меня с участка не было видно".Сейчас здесь много воды, а еще камыш, ожина и что-то еще, похожее на ракиты. Некоторые, укоренившись прямо посредине, пытаются раскинуться на обе стороны. В СНТ "Сахарная Головка" можно попасть, двигаясь параллельно канаве, по шоссе под названием Полезное – изъеденной ямами дороге, где местами исчезают бордюры, разметка, а потом и полотно.На развилку улиц выходит молодая женщина, местная жительница Александра Юркова. На ней высокие резиновые сапоги – иначе не пройти. "Утонули мы, уплыли", – говорит.По ее словам, в СНТ 40 садовых участков, постоянно проживают здесь 11 семей, есть маленькие дети. У нее самой двое."Сейчас практически все жители эвакуировались – кто к родственникам, кто в "Лазурь" – кто куда. Мы пока остались".Все случилось в ночь на Крещение, и к утру 20 января вода немного сошла. "Приезжали МЧС, пытались откачать, но река все время прибавлялась".Не желает отступать стихия там, где вода к середине дня уверенно устремилась через поля и к полям. Идет она откуда-то сверху, пересекая и затапливая перекресток на повороте дороги, в районе подстанции №18. Ее территорию сильно залило – утром было меньше, теперь опять прибывает.Преградить путь напору пытается трактор, накидывая холмики грунта. У обочины несколько КамАЗов. Преодолеть здесь участок дороги легковушкам удается, поднимая буквально волны. И это при том, что в машины идут на низких скоростях.Он показывает наверх и удивляется, что вода несется оттуда.По этому же поводу недоумевает еще один местный житель, который назвать свое имя отказался, "потому что влетит от начальства". Он рассказал, что не видел такого за всю свою жизнь, а он ее прожил тут, и мужчина он возраста солидного.В ночь на 19 января в Севастополе выпала треть месячной нормы осадков. Подтопило десятки домов и садовых участков в нескольких населенных пунктах Балаклавского муниципального округа: в поселке Сахарная Головка, селах Черноречье и Гончарное, а также в Нахимовском районе города.В связи с подтоплением была отключена подстанция №18 и приостановлена подача электроэнергии в Черноречье и Сахарную Головку, а также Хмельницкое, Терновку и Родное. Вечером 19 января губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что после выхода из берегов реки Черная больше всего пострадали село Черноречье, где вода почти полностью покрыла две улицы, и поселок Сахарная Головка.К ликвидации последствий привлекли группировку сил и средств МЧС и Спасательной службы Севастополя – всего более 200 человек и свыше полусотни единиц техники. В Черноречье направили дополнительные илоотсосы, чтобы ускорить расчистку территории, однако из-за паводка в корне изменить ситуацию пока не удается. В субботу к 11:00 от воды был освобожден один социальный объект и 18 домовладений. Во второй половине дня губернатор Севастополя отчитался об откачке воды еще более чем из сорока домов. Уровень воды снизился на 10 сантиметров, подтопленными остаются 34 приусадебных участков и 19 домовладений. Вечером в МЧС сообщили, что воду откачали еще с 19 домовладений в Инкермане, при этом подтопленными еще остаются 34 приусадебных участка.Из-за обильных осадков на подъеме дороги к памятнику Матросу Кошке произошел обвал грунта, рухнула подпорная стена. Движение было перекрыто на несколько часов, в течение которых дорожные службы восстановили завалы и отремонтировали контактную сеть для троллейбусов. Движение общественного транспорта вскоре было восстановлено.

https://crimea.ria.ru/20240120/situatsiya-v-sevastopole-podtopleny-fermy-doma-mashiny-1134340226.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

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