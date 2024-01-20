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В Севастополе от воды освобождены соцобъект, несколько домов и участков - РИА Новости Крым, 20.01.2024
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В Севастополе от воды освобождены соцобъект, несколько домов и участков
В Севастополе от воды освобождены соцобъект, несколько домов и участков - РИА Новости Крым, 20.01.2024
В Севастополе от воды освобождены соцобъект, несколько домов и участков
В Севастополе освободили от воды один социально значимый объект и 18 домовладений. Работы продолжаются в круглосуточном режиме, рассказала РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 20.01.2024
2024-01-20T11:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Севастополе освободили от воды один социально значимый объект и 18 домовладений. Работы продолжаются в круглосуточном режиме, рассказала РИА Новости Крым начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Севастополю Мария Тимошенко.На данный момент сотрудники МЧС продолжают обход территории и подсчитывают количество домовладений, которые остаются затопленная. Работает аэромобильная группировка МЧС России.19 января в результате сильных осадков и таяния снегов из берегов вышла река Черная под Севастополем. От паводка наиболее пострадали село Черноречье, где две улицы оказались почти полностью покрыты водой, и поселок Сахарная головка.Как сообщал губернатор Севастополя, подтопленными оказались 78 домов и 83 приусадебных участка, пострадало в результате ЧС более 170 человек. В город выдвинулась дополнительная аэромобильная группировка МЧС России из 60 человек и 10 единиц техники. Всего, по данным губернатора, в работах задействовано 210 спасателей и 58 единиц техники.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе на три часа восстановили подачу водыРезервные водоемы Севастополя практически переполнены"Разбег" от тепла к морозам: чего ждать от погоды в Крыму на выходных
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РИА Новости Крым
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В Севастополе от воды освобождены соцобъект, несколько домов и участков

О ситуации в подтопленных районах Севастополя рассказали в МЧС

11:08 20.01.2024 (обновлено: 11:13 20.01.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Севастополе освободили от воды один социально значимый объект и 18 домовладений. Работы продолжаются в круглосуточном режиме, рассказала РИА Новости Крым начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Севастополю Мария Тимошенко.

"Со вчерашнего дня освобождено от воды 18 приусадебных участков и 18 частных домовладений, один социально значимый объект. В настоящий момент продолжен весь комплекс мероприятий, который был вчера – это расчистка русел рек, откачка воды, адресная помощь по заявкам, мониторинг обстановки, контроль уровня воды", – рассказала Тимошенко корреспонденту РИА Новости Крым.

На данный момент сотрудники МЧС продолжают обход территории и подсчитывают количество домовладений, которые остаются затопленная. Работает аэромобильная группировка МЧС России.

"В целом ситуация на данный момент остается без больших изменений, мы работаем", – сказала глава пресс-службы.

19 января в результате сильных осадков и таяния снегов из берегов вышла река Черная под Севастополем. От паводка наиболее пострадали село Черноречье, где две улицы оказались почти полностью покрыты водой, и поселок Сахарная головка.
Как сообщал губернатор Севастополя, подтопленными оказались 78 домов и 83 приусадебных участка, пострадало в результате ЧС более 170 человек. В город выдвинулась дополнительная аэромобильная группировка МЧС России из 60 человек и 10 единиц техники. Всего, по данным губернатора, в работах задействовано 210 спасателей и 58 единиц техники.
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