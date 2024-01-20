В Севастополе от воды освобождены соцобъект, несколько домов и участков
О ситуации в подтопленных районах Севастополя рассказали в МЧС
11:08 20.01.2024 (обновлено: 11:13 20.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Севастополе освободили от воды один социально значимый объект и 18 домовладений. Работы продолжаются в круглосуточном режиме, рассказала РИА Новости Крым начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Севастополю Мария Тимошенко.
"Со вчерашнего дня освобождено от воды 18 приусадебных участков и 18 частных домовладений, один социально значимый объект. В настоящий момент продолжен весь комплекс мероприятий, который был вчера – это расчистка русел рек, откачка воды, адресная помощь по заявкам, мониторинг обстановки, контроль уровня воды", – рассказала Тимошенко корреспонденту РИА Новости Крым.
На данный момент сотрудники МЧС продолжают обход территории и подсчитывают количество домовладений, которые остаются затопленная. Работает аэромобильная группировка МЧС России.
"В целом ситуация на данный момент остается без больших изменений, мы работаем", – сказала глава пресс-службы.
19 января в результате сильных осадков и таяния снегов из берегов вышла река Черная под Севастополем. От паводка наиболее пострадали село Черноречье, где две улицы оказались почти полностью покрыты водой, и поселок Сахарная головка.
Как сообщал губернатор Севастополя, подтопленными оказались 78 домов и 83 приусадебных участка, пострадало в результате ЧС более 170 человек. В город выдвинулась дополнительная аэромобильная группировка МЧС России из 60 человек и 10 единиц техники. Всего, по данным губернатора, в работах задействовано 210 спасателей и 58 единиц техники.
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