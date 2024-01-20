https://crimea.ria.ru/20240120/v-sevastopole-ot-vody-osvobozhdeny-sotsobekt-neskolko-domov-i-uchastkov-1134339152.html

В Севастополе от воды освобождены соцобъект, несколько домов и участков

В Севастополе от воды освобождены соцобъект, несколько домов и участков - РИА Новости Крым, 20.01.2024

В Севастополе от воды освобождены соцобъект, несколько домов и участков

В Севастополе освободили от воды один социально значимый объект и 18 домовладений. Работы продолжаются в круглосуточном режиме, рассказала РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 20.01.2024

2024-01-20T11:08

2024-01-20T11:08

2024-01-20T11:13

эксклюзивы риа новости крым

видео

севастополь

стихия

крымская погода

новости

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/14/1134339032_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_182d19f1868f48d68c319f89a2c0ba8d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Севастополе освободили от воды один социально значимый объект и 18 домовладений. Работы продолжаются в круглосуточном режиме, рассказала РИА Новости Крым начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Севастополю Мария Тимошенко.На данный момент сотрудники МЧС продолжают обход территории и подсчитывают количество домовладений, которые остаются затопленная. Работает аэромобильная группировка МЧС России.19 января в результате сильных осадков и таяния снегов из берегов вышла река Черная под Севастополем. От паводка наиболее пострадали село Черноречье, где две улицы оказались почти полностью покрыты водой, и поселок Сахарная головка.Как сообщал губернатор Севастополя, подтопленными оказались 78 домов и 83 приусадебных участка, пострадало в результате ЧС более 170 человек. В город выдвинулась дополнительная аэромобильная группировка МЧС России из 60 человек и 10 единиц техники. Всего, по данным губернатора, в работах задействовано 210 спасателей и 58 единиц техники.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе на три часа восстановили подачу водыРезервные водоемы Севастополя практически переполнены"Разбег" от тепла к морозам: чего ждать от погоды в Крыму на выходных

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, видео, севастополь, стихия, крымская погода, новости, новости крыма