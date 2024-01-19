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"Разбег" от тепла к морозам: чего ждать от погоды в Крыму на выходных

"Разбег" от тепла к морозам: чего ждать от погоды в Крыму на выходных - РИА Новости Крым, 19.01.2024

"Разбег" от тепла к морозам: чего ждать от погоды в Крыму на выходных

Погоду в Крыму на выходных будет определять холодный атмосферный фронт североатлантического циклона, с которым придут ливни, переходящие в заряды снега, гололед РИА Новости Крым, 19.01.2024

2024-01-19T19:30

2024-01-19T19:30

2024-01-19T19:30

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погода в крыму

крымская погода

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Погоду в Крыму на выходных будет определять холодный атмосферный фронт североатлантического циклона, с которым придут ливни, переходящие в заряды снега, гололед и пронизывающий ветер. Такой прогноз на ближайшие два дня в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По его словам, в Крыму уже "выпало осадков с лихвой – 163% от положенного". Но в ближайшие дни ситуация вряд ли изменится к лучшему: надвигаются ливни, которые будут переходить в заряды снега.Соответственно, в первой половине субботы температура воздуха составит +3...8 градусов, к вечеру столбики термометра устремятся к нулевой отметке, а в ночь - к слабо отрицательным значениям.В воскресенье инициатива начнет постепенно переходить к антициклону. Вероятность осадков снизится до минимума, и в облаках появятся просветы.Он напомнил, что норма января для столицы Крыма это -2,9 градуса ночью и +4,1 градуса днем.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте рухнула еще одна подпорная стенаРезервные водоемы Севастополя практически переполненыШторм накрыл Крым: сели, подтопления и сокращенные уроки в школах

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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