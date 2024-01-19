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"Разбег" от тепла к морозам: чего ждать от погоды в Крыму на выходных
"Разбег" от тепла к морозам: чего ждать от погоды в Крыму на выходных - РИА Новости Крым, 19.01.2024
"Разбег" от тепла к морозам: чего ждать от погоды в Крыму на выходных
Погоду в Крыму на выходных будет определять холодный атмосферный фронт североатлантического циклона, с которым придут ливни, переходящие в заряды снега, гололед РИА Новости Крым, 19.01.2024
2024-01-19T19:30
2024-01-19T19:30
2024-01-19T19:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Погоду в Крыму на выходных будет определять холодный атмосферный фронт североатлантического циклона, с которым придут ливни, переходящие в заряды снега, гололед и пронизывающий ветер. Такой прогноз на ближайшие два дня в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По его словам, в Крыму уже "выпало осадков с лихвой – 163% от положенного". Но в ближайшие дни ситуация вряд ли изменится к лучшему: надвигаются ливни, которые будут переходить в заряды снега.Соответственно, в первой половине субботы температура воздуха составит +3...8 градусов, к вечеру столбики термометра устремятся к нулевой отметке, а в ночь - к слабо отрицательным значениям.В воскресенье инициатива начнет постепенно переходить к антициклону. Вероятность осадков снизится до минимума, и в облаках появятся просветы.Он напомнил, что норма января для столицы Крыма это -2,9 градуса ночью и +4,1 градуса днем.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте рухнула еще одна подпорная стенаРезервные водоемы Севастополя практически переполненыШторм накрыл Крым: сели, подтопления и сокращенные уроки в школах
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крым, погода в крыму, крымская погода, центр погоды "фобос", евгений тишковец, стихия, новости крыма
"Разбег" от тепла к морозам: чего ждать от погоды в Крыму на выходных
Пронизывающий ветер и переходящие в снег ливни обрушатся на Крым на выходных - ФОБОС
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым
. Погоду в Крыму на выходных будет определять холодный атмосферный фронт североатлантического циклона, с которым придут ливни, переходящие в заряды снега, гололед и пронизывающий ветер. Такой прогноз на ближайшие два дня в эфире радио "Спутник в Крыму"
дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
По его словам, в Крыму уже "выпало осадков с лихвой – 163% от положенного". Но в ближайшие дни ситуация вряд ли изменится к лучшему: надвигаются ливни, которые будут переходить в заряды снега.
"В субботу характер метеоусловий будет резко меняться из-за выдвигающегося холодного атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном. Если ночь еще относительно теплая – небольшие дожди локального характера и температура воздуха +4...9 градусов, – то днем, с прохождением холодной фронтальной системы, уже осадки ливневого характера. Во второй половине дня они начнут переходить в мокрый снег, а ближе к вечеру, не исключено, в снег. То есть субботний день будет достаточно сложный", – сказал Тишковец.
Соответственно, в первой половине субботы температура воздуха составит +3...8 градусов, к вечеру столбики термометра устремятся к нулевой отметке, а в ночь - к слабо отрицательным значениям.
"На дорогах будет появляться гололедица. Все это в сопровождении неприятного порывистого ветра, с разворотом с западных на северные румбы и порывами до 15-20 м/с", – предупредил Тишковец.
В воскресенье инициатива начнет постепенно переходить к антициклону. Вероятность осадков снизится до минимума, и в облаках появятся просветы.
"Ветер при этом северо-западных румбов 3-8 м/с. Похолодает в Симферополе от -2 до -5 градусов. По Крыму -1…-6. На побережье около нуля. Днем в лучшем случае в условиях относительно сухой погоды столбики термометров будут колебаться около нулевой отметки в Симферополе, а по Крыму от -1… +4, -2… +3. А это несколько прохладнее, чем должно быть в это время года", – заключил эксперт.
Он напомнил, что норма января для столицы Крыма это -2,9 градуса ночью и +4,1 градуса днем.
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