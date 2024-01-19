В Ялте рухнула еще одна подпорная стена
В Ялте стихия разрушила две подпорных стены и берегоукрепительные сооружения
18:06 19.01.2024 (обновлено: 18:08 19.01.2024)
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина ПавленкоВ районе поселка Никита в Ялте упала еще одна подпорная стена
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина Павленко
ЯЛТА, 19 янв – РИА Новости Крым. В поселке Никита Большой Ялты рухнула подпорная стена, сходом грунта разрушена хозяйственная постройка на территории частного домовладения. Об этом в своем Telegram-канале написала глава администрации города Янина Павленко.
"С утра ведем обследование подпорных стен. Помимо той, что обрушилась на Садовой, еще одна - на Южнобережном шоссе в районе Никиты (напротив креста). Пострадала хозпостройка, но в целом ситуация стабильна и находится на контроле "Крымавтодора". Для безопасности участок оградили", - отметила мэр.
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоВ районе поселка Никита в Ялте упала еще одна подпорная стена
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
В районе поселка Никита в Ялте упала еще одна подпорная стена
На улице Ломоносова в Ялте дожди повредили укрепительные сооружения в русле реки, есть подвижки грунта.
"Непростая ситуация на Ломоносова – в районе Пионерского парка. Укрепительные сооружения в русле реки повреждены с двух сторон, есть просадка и подвижка грунта. Ждем вердикта противооползневого управления, других специалистов, прорабатываем варианты дальнейших действий", - сообщила Павленко.
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоПоследствия непогоды в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Последствия непогоды в Ялте
На данный момент, по словам мэра курортного города, удалось стабилизировать ситуацию в Алупке, продолжаются работы в Кореизе.
"В Кореизе пытаемся вернуть бурный поток воды с улицы в ливневку. В других населенных пунктах также есть подтопления частных домовладений, подвалов, наносы на дорогах", - перечислила она.
Коммунальщики продолжают расчищать ливневки, вручную и при помощи техники убирают наносы грунта, распиливают и вывозят упавшие деревья.
Ночью в Ялте сошел селевой поток, в результате чего подпорная стена обрушилась на припаркованный автомобиль, подтоплено несколько домовладений. Причины обрушения подпорной стены проверят сотрудники прокуратуры Крыма.
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