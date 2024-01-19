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В Ялте рухнула еще одна подпорная стена

В Ялте рухнула еще одна подпорная стена - РИА Новости Крым, 19.01.2024

В Ялте рухнула еще одна подпорная стена

В поселке Никита Большой Ялты рухнула подпорная стена, сходом грунта разрушена хозяйственная постройка на территории частного домовладения. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 19.01.2024

2024-01-19T18:06

2024-01-19T18:06

2024-01-19T18:08

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ЯЛТА, 19 янв – РИА Новости Крым. В поселке Никита Большой Ялты рухнула подпорная стена, сходом грунта разрушена хозяйственная постройка на территории частного домовладения. Об этом в своем Telegram-канале написала глава администрации города Янина Павленко.На улице Ломоносова в Ялте дожди повредили укрепительные сооружения в русле реки, есть подвижки грунта.На данный момент, по словам мэра курортного города, удалось стабилизировать ситуацию в Алупке, продолжаются работы в Кореизе."В Кореизе пытаемся вернуть бурный поток воды с улицы в ливневку. В других населенных пунктах также есть подтопления частных домовладений, подвалов, наносы на дорогах", - перечислила она.Коммунальщики продолжают расчищать ливневки, вручную и при помощи техники убирают наносы грунта, распиливают и вывозят упавшие деревья.Ночью в Ялте сошел селевой поток, в результате чего подпорная стена обрушилась на припаркованный автомобиль, подтоплено несколько домовладений. Причины обрушения подпорной стены проверят сотрудники прокуратуры Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Прекращено движение на дороге Алушта – Рабочий Уголок: схема объездаШторм накрыл Крым: сели, подтопления и сокращенные уроки в школахВода ушла: на трассе Симферополь – Евпатория устранили подтопление

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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