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Причину обрушения подпорных стен в Ялте проверит прокуратура Крыма
Причину обрушения подпорных стен в Ялте проверит прокуратура Крыма - РИА Новости Крым, 19.01.2024
Причину обрушения подпорных стен в Ялте проверит прокуратура Крыма
Причины обрушения подпорной стены в Ялте, в результате которого под завалами оказался автомобиль, проверят сотрудники прокуратуры Крыма. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 19.01.2024
2024-01-19T11:14
2024-01-19T11:14
2024-01-19T11:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Причины обрушения подпорной стены в Ялте, в результате которого под завалами оказался автомобиль, проверят сотрудники прокуратуры Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомстваВ ходе мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства при содержании объектов дорожной инфраструктуры, а также в сфере благоустройства территории муниципалитета. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.Минувшей ночью из-за обильных осадков в Ялте произошло обрушение частной подпорной стены на Садовой, 49 – "сползло" порядка 20 кубов грунта, под завалами оказался автомобиль.Движение всех видов транспорта перекрыли в районе улицы Свердлова в Ялте после обрушения подпорной стены во вторник. В декабре прошлого года из-за осадков рухнула подпорная стена в Ялте, сообщила глава администрации города Янина Павленко. В результате была повреждена теплотрасса. В ночь на 30 ноября после сильного шторма на территории Большой Ялты разрушило сразу несколько подпорных стен. В частности, сходы произошли в Гаспре, подтопления были отмечены в Кореизе и Гурзуфе.Читайте также на РИА Новости Крым:Оползни и стройки: могут ли они ужиться в КрымуПодтопления в Севастополе: число эвакуированных растетКогда в Героевке восстановят дороги после ЧС – власти Крыма назвали сроки
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Причину обрушения подпорных стен в Ялте проверит прокуратура Крыма
Прокуратура Крыма проверит обстоятельства обрушения подпорной стены в Ялте