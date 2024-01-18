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Когда в Героевке восстановят дороги после ЧС – власти Крыма назвали сроки - РИА Новости Крым, 18.01.2024
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Когда в Героевке восстановят дороги после ЧС – власти Крыма назвали сроки
Когда в Героевке восстановят дороги после ЧС – власти Крыма назвали сроки - РИА Новости Крым, 18.01.2024
Когда в Героевке восстановят дороги после ЧС – власти Крыма назвали сроки
В страдающей от подтоплений Нижней Героевке в Керчи расширят обводной канал, проведут грейдерные работы внутри поселка, а также восстановят Нимфейское шоссе... РИА Новости Крым, 18.01.2024
2024-01-18T13:51
2024-01-18T13:58
керчь
новости
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
юрий гоцанюк
черное море
ремонт и строительство дорог в крыму
крымавтодор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В страдающей от подтоплений Нижней Героевке в Керчи расширят обводной канал, проведут грейдерные работы внутри поселка, а также восстановят Нимфейское шоссе. Первоочередные работы начнутся уже в пятницу, 19 января. Об этом в четверг сообщил журналистам председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк.В конце ноября в Нижней Героевке из-за шторма оказались заблокированными 40 домов. Во вторник, 16 января, из-за непогоды и штормового ветра вода частично размыла временную насыпь, которая не допускала подтопления части поселка Героевское. В результате нескольким домам вновь грозило подтопление.Кроме того, в пятницу начнется первый этап мероприятий, направленных на обеспечение транспортной доступности населенного пункта. В частности, будут завезены необходимые материалы, также "Крымавтодор" начнет проводить грейдирование улиц.Кроме первоочередных работ будет проведен ремонт пострадавшей от непогоды Нимфейской дороги. Часть проезжей части на протяжении нескольких сот метров была размыта стихией, при этом наиболее аварийный участок составляет 300 метров.Из-за ноябрьского шторма в Нижней Героевке оказались заблокированными 40 домов. Работы по сбросу воды начали проводить сразу. Позже Брусаков заявил о необходимости береговых укреплений в районе поселка Героевское и на протяжении всей Аршинцевской косы.В декабре проводились работы по берегоукреплению, очистке русла канала и водосборника. Также Службе автомобильных дорог республики были выделены средства в размере 67 миллионов рублей для восстановления пострадавшей от стихии Нимфейской дороги. Кроме того, администрация Керчи обратилась в Совет министров Крыма для рассмотрения вопроса о проектировании берегоукрепления Героевского и Аршинцевской косы.Читайте также на РИА Новости Крым:Керчь после урагана: заработали котельные и восстановлено газоснабжениеПосле шторма в Керчи обнаружили останки 11 бойцов Эльтигена и медальКогда в Крыму начнут ремонтировать поврежденные штормом набережные
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керчь, новости, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, юрий гоцанюк, черное море, ремонт и строительство дорог в крыму, крымавтодор
Когда в Героевке восстановят дороги после ЧС – власти Крыма назвали сроки

В Крыму до 1 февраля обещают восстановить дороги в Нижней Героевке под Керчью

13:51 18.01.2024 (обновлено: 13:58 18.01.2024)
 
© Telegram-канал мэра Керчи Святослава БрусаковаВ Нижней Героевке из-за непогоды и штормового ветра вода вновь подходит к жилым домам, расположенным вблизи берега
В Нижней Героевке из-за непогоды и штормового ветра вода вновь подходит к жилым домам, расположенным вблизи берега
© Telegram-канал мэра Керчи Святослава Брусакова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В страдающей от подтоплений Нижней Героевке в Керчи расширят обводной канал, проведут грейдерные работы внутри поселка, а также восстановят Нимфейское шоссе. Первоочередные работы начнутся уже в пятницу, 19 января. Об этом в четверг сообщил журналистам председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк.
В конце ноября в Нижней Героевке из-за шторма оказались заблокированными 40 домов. Во вторник, 16 января, из-за непогоды и штормового ветра вода частично размыла временную насыпь, которая не допускала подтопления части поселка Героевское. В результате нескольким домам вновь грозило подтопление.
"В поселке будет расширен обводной канал. Это позволит отвести воду от домовладений еще на 10-15 метров. Земляные работы начнутся завтра", – сообщил Гоцанюк.
Кроме того, в пятницу начнется первый этап мероприятий, направленных на обеспечение транспортной доступности населенного пункта. В частности, будут завезены необходимые материалы, также "Крымавтодор" начнет проводить грейдирование улиц.

"Закольцуем все улицы Нижней Героевки, чтобы каждый житель поселка смог выехать на основную дорогу Черединово – Героевское. Протяженность дороги составит около 2,5 км, – уточнил Гоцанюк. – Взяли сроки до 1 февраля завершить эти работы, после этого определимся, как будет работать общественный транспорт. Установим остановочные павильоны".

Кроме первоочередных работ будет проведен ремонт пострадавшей от непогоды Нимфейской дороги. Часть проезжей части на протяжении нескольких сот метров была размыта стихией, при этом наиболее аварийный участок составляет 300 метров.

"В ближайшие месяцы, как только позволят погодные условия, проведем работу по поднятию самой дороги, а также берегоукрепительные работы, и обеспечим защиту существующего водовода, – добавил глава крымского правительства. – Подрядчик понятен, сейчас определяемся по смете, работы оцениваются примерно в 70 миллионов рублей".

Из-за ноябрьского шторма в Нижней Героевке оказались заблокированными 40 домов. Работы по сбросу воды начали проводить сразу. Позже Брусаков заявил о необходимости береговых укреплений в районе поселка Героевское и на протяжении всей Аршинцевской косы.
В декабре проводились работы по берегоукреплению, очистке русла канала и водосборника. Также Службе автомобильных дорог республики были выделены средства в размере 67 миллионов рублей для восстановления пострадавшей от стихии Нимфейской дороги. Кроме того, администрация Керчи обратилась в Совет министров Крыма для рассмотрения вопроса о проектировании берегоукрепления Героевского и Аршинцевской косы.
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