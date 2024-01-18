https://crimea.ria.ru/20240118/kogda-geroevke-vosstanovyat-dorogi-posle-chs--vlasti-kryma-nazvali-sroki-1134286518.html

Когда в Героевке восстановят дороги после ЧС – власти Крыма назвали сроки

Когда в Героевке восстановят дороги после ЧС – власти Крыма назвали сроки - РИА Новости Крым, 18.01.2024

Когда в Героевке восстановят дороги после ЧС – власти Крыма назвали сроки

В страдающей от подтоплений Нижней Героевке в Керчи расширят обводной канал, проведут грейдерные работы внутри поселка, а также восстановят Нимфейское шоссе... РИА Новости Крым, 18.01.2024

2024-01-18T13:51

2024-01-18T13:51

2024-01-18T13:58

керчь

новости

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

юрий гоцанюк

черное море

ремонт и строительство дорог в крыму

крымавтодор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В страдающей от подтоплений Нижней Героевке в Керчи расширят обводной канал, проведут грейдерные работы внутри поселка, а также восстановят Нимфейское шоссе. Первоочередные работы начнутся уже в пятницу, 19 января. Об этом в четверг сообщил журналистам председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк.В конце ноября в Нижней Героевке из-за шторма оказались заблокированными 40 домов. Во вторник, 16 января, из-за непогоды и штормового ветра вода частично размыла временную насыпь, которая не допускала подтопления части поселка Героевское. В результате нескольким домам вновь грозило подтопление.Кроме того, в пятницу начнется первый этап мероприятий, направленных на обеспечение транспортной доступности населенного пункта. В частности, будут завезены необходимые материалы, также "Крымавтодор" начнет проводить грейдирование улиц.Кроме первоочередных работ будет проведен ремонт пострадавшей от непогоды Нимфейской дороги. Часть проезжей части на протяжении нескольких сот метров была размыта стихией, при этом наиболее аварийный участок составляет 300 метров.Из-за ноябрьского шторма в Нижней Героевке оказались заблокированными 40 домов. Работы по сбросу воды начали проводить сразу. Позже Брусаков заявил о необходимости береговых укреплений в районе поселка Героевское и на протяжении всей Аршинцевской косы.В декабре проводились работы по берегоукреплению, очистке русла канала и водосборника. Также Службе автомобильных дорог республики были выделены средства в размере 67 миллионов рублей для восстановления пострадавшей от стихии Нимфейской дороги. Кроме того, администрация Керчи обратилась в Совет министров Крыма для рассмотрения вопроса о проектировании берегоукрепления Героевского и Аршинцевской косы.Читайте также на РИА Новости Крым:Керчь после урагана: заработали котельные и восстановлено газоснабжениеПосле шторма в Керчи обнаружили останки 11 бойцов Эльтигена и медальКогда в Крыму начнут ремонтировать поврежденные штормом набережные

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