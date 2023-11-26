https://crimea.ria.ru/20231126/shtorm-zablokiroval-40-domov-v-poselke-na-vostoke-kryma--1133073133.html

Шторм заблокировал 40 домов в поселке на востоке Крыма

Шторм заблокировал 40 домов в поселке на востоке Крыма - РИА Новости Крым, 26.11.2023

Шторм заблокировал 40 домов в поселке на востоке Крыма

В поселке Героевское возле Керчи из-за шторма оказались заблокированы 40 домов. Об этом сообщает официальный ТГ-канал правительства Республики Крым. РИА Новости Крым, 26.11.2023

2023-11-26T19:32

2023-11-26T19:32

2023-11-26T20:14

крымская погода

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штормовое предупреждение

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ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. В поселке Героевское возле Керчи из-за шторма оказались заблокированы 40 домов. Об этом сообщает официальный ТГ-канал правительства Республики Крым.Сейчас в Керчи работают сотрудники МЧС. В городе упали несколько деревьев,однако на данный момент никаких перебоев с подачей воды, света и газа нет.Ранее глава администрации Сак Александр Овдиенко сообщил, что из-за непогоды в городе зафиксированы перебои со светом и водой, а из-за перебитого газопровода нет газа в доме на 70 квартир.Все руководители администраций городов и районов Крыма находятся на рабочих местах и координируют работу по ликвидации последствий урагана.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму и на Кубани объявлено штормовое предупреждение из-за ураганного ветра и ливней. Жителей просят по возможности не покидать помещений. Пик непогоды, по данным специалистов, придется на время с 21.00 до полуночи. Все экстренные службы приведены в полную готовность.Читайте также на РИА Новости Крым:Ураган сносит крыши на Кубани: без кровли остались школа и пятиэтажкаПеребит газопровод, нет света и воды: шторм накрыл город Саки В Севастополе перебои в движении транспорта

https://crimea.ria.ru/20231126/v-alushte-veter-valit-derevya-i-rvet-provoda---sotnya-abonentov-bez-sveta-1133072993.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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