https://crimea.ria.ru/20231126/shtorm-zablokiroval-40-domov-v-poselke-na-vostoke-kryma--1133073133.html
Шторм заблокировал 40 домов в поселке на востоке Крыма
Шторм заблокировал 40 домов в поселке на востоке Крыма - РИА Новости Крым, 26.11.2023
Шторм заблокировал 40 домов в поселке на востоке Крыма
В поселке Героевское возле Керчи из-за шторма оказались заблокированы 40 домов. Об этом сообщает официальный ТГ-канал правительства Республики Крым. РИА Новости Крым, 26.11.2023
2023-11-26T19:32
2023-11-26T19:32
2023-11-26T20:14
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штормовое предупреждение
святослав брусаков
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керчь
происшествия
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. В поселке Героевское возле Керчи из-за шторма оказались заблокированы 40 домов. Об этом сообщает официальный ТГ-канал правительства Республики Крым.Сейчас в Керчи работают сотрудники МЧС. В городе упали несколько деревьев,однако на данный момент никаких перебоев с подачей воды, света и газа нет.Ранее глава администрации Сак Александр Овдиенко сообщил, что из-за непогоды в городе зафиксированы перебои со светом и водой, а из-за перебитого газопровода нет газа в доме на 70 квартир.Все руководители администраций городов и районов Крыма находятся на рабочих местах и координируют работу по ликвидации последствий урагана.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму и на Кубани объявлено штормовое предупреждение из-за ураганного ветра и ливней. Жителей просят по возможности не покидать помещений. Пик непогоды, по данным специалистов, придется на время с 21.00 до полуночи. Все экстренные службы приведены в полную готовность.Читайте также на РИА Новости Крым:Ураган сносит крыши на Кубани: без кровли остались школа и пятиэтажкаПеребит газопровод, нет света и воды: шторм накрыл город Саки В Севастополе перебои в движении транспорта
https://crimea.ria.ru/20231126/v-alushte-veter-valit-derevya-i-rvet-provoda---sotnya-abonentov-bez-sveta-1133072993.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крымская погода, крым, штормовое предупреждение, святослав брусаков, новости крыма, керчь, происшествия, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
Шторм заблокировал 40 домов в поселке на востоке Крыма
В поселке Героевское на востоке Крыма шторм заблокировал 40 домов
19:32 26.11.2023 (обновлено: 20:14 26.11.2023)