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Перебит газопровод, нет света и воды: шторм накрыл город Саки - РИА Новости Крым, 26.11.2023
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Перебит газопровод, нет света и воды: шторм накрыл город Саки
Перебит газопровод, нет света и воды: шторм накрыл город Саки - РИА Новости Крым, 26.11.2023
Перебит газопровод, нет света и воды: шторм накрыл город Саки
В Саках из-за непогоды возникли перебои со светом и водоснабжением, перебит газопровод. Об этом сообщил глава администрации города Александр Овдиенко. РИА Новости Крым, 26.11.2023
2023-11-26T19:12
2023-11-26T20:14
саки
александр овдиенко
штормовое предупреждение
крым
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погода
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погода в крыму
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. В Саках из-за непогоды возникли перебои со светом и водоснабжением, перебит газопровод. Об этом сообщил глава администрации города Александр Овдиенко.Он проинформировал, что доложил главе республики Сергею Аксенову о ситуации в городе, и сейчас республиканские власти определяют,какая помощь нужна.Овдиенко призвал жителей и гостей города в условиях штормовой погоды не выходить на улицу, не парковать транспорт под деревьями и рекламными щитами, а также соблюдать меры безопасности.По данным гидрометцентра Крыма, западное побережье полуострова накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе — 26 м/с, в Евпатории — 25 м/с, в Черноморском — ураган 40 метров в секунду.В Крыму и на Кубани объявлено штормовое предупреждение из-за ураганного ветра и ливней. Жителей просят по возможности не покидать помещений. Пик непогоды, по данным специалистов, придется на время с 21.00 до полуночи. Все экстренные службы приведены в полную готовность.Читайте также на РИА Новости Крым:Ураган сносит крыши на Кубани: без кровли остались школа и пятиэтажкаМорской транспорт остановлен на сутки в Севастополе из-за непогоды
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саки, александр овдиенко, штормовое предупреждение, крым, новости крыма, погода, крымская погода, погода в крыму, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
Перебит газопровод, нет света и воды: шторм накрыл город Саки

В Саках из-за непогоды перебит газопровод, есть перебои со светом и водой

19:12 26.11.2023 (обновлено: 20:14 26.11.2023)
 
© РИА Новости КрымНачало шторма
Начало шторма - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. В Саках из-за непогоды возникли перебои со светом и водоснабжением, перебит газопровод. Об этом сообщил глава администрации города Александр Овдиенко.
"Самая сложная ситуация - район Химпоселка, как и предполагалось. Свет, вода... По одному адресу на территории города перебит газопровод- 70 квартир без газа. Аварийные службы работают. РЭС занимается", - сообщил он в своем ТГ- канале.
Он проинформировал, что доложил главе республики Сергею Аксенову о ситуации в городе, и сейчас республиканские власти определяют,какая помощь нужна.
"Также осмотрел условия пребывания людей в береговой черте, особой критики нет",- добавил мэр.
Овдиенко призвал жителей и гостей города в условиях штормовой погоды не выходить на улицу, не парковать транспорт под деревьями и рекламными щитами, а также соблюдать меры безопасности.
По данным гидрометцентра Крыма, западное побережье полуострова накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе — 26 м/с, в Евпатории — 25 м/с, в Черноморском — ураган 40 метров в секунду.
В Крыму и на Кубани объявлено штормовое предупреждение из-за ураганного ветра и ливней. Жителей просят по возможности не покидать помещений. Пик непогоды, по данным специалистов, придется на время с 21.00 до полуночи. Все экстренные службы приведены в полную готовность.
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СакиАлександр ОвдиенкоШтормовое предупреждениеКрымНовости КрымаПогодаКрымская погодаПогода в КрымуУраган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 года
 
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