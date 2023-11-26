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Перебит газопровод, нет света и воды: шторм накрыл город Саки

Перебит газопровод, нет света и воды: шторм накрыл город Саки - РИА Новости Крым, 26.11.2023

Перебит газопровод, нет света и воды: шторм накрыл город Саки

В Саках из-за непогоды возникли перебои со светом и водоснабжением, перебит газопровод. Об этом сообщил глава администрации города Александр Овдиенко. РИА Новости Крым, 26.11.2023

2023-11-26T19:12

2023-11-26T19:12

2023-11-26T20:14

саки

александр овдиенко

штормовое предупреждение

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ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. В Саках из-за непогоды возникли перебои со светом и водоснабжением, перебит газопровод. Об этом сообщил глава администрации города Александр Овдиенко.Он проинформировал, что доложил главе республики Сергею Аксенову о ситуации в городе, и сейчас республиканские власти определяют,какая помощь нужна.Овдиенко призвал жителей и гостей города в условиях штормовой погоды не выходить на улицу, не парковать транспорт под деревьями и рекламными щитами, а также соблюдать меры безопасности.По данным гидрометцентра Крыма, западное побережье полуострова накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе — 26 м/с, в Евпатории — 25 м/с, в Черноморском — ураган 40 метров в секунду.В Крыму и на Кубани объявлено штормовое предупреждение из-за ураганного ветра и ливней. Жителей просят по возможности не покидать помещений. Пик непогоды, по данным специалистов, придется на время с 21.00 до полуночи. Все экстренные службы приведены в полную готовность.Читайте также на РИА Новости Крым:Ураган сносит крыши на Кубани: без кровли остались школа и пятиэтажкаМорской транспорт остановлен на сутки в Севастополе из-за непогоды

https://crimea.ria.ru/20231126/v-evpatorii-podtaplivaet-doma-zhiteley-evakuiruyut-1133071639.html

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