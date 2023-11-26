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Ураган сносит крыши на Кубани: без кровли остались школа и пятиэтажка
Ураган сносит крыши на Кубани: без кровли остались школа и пятиэтажка - РИА Новости Крым, 26.11.2023
Ураган сносит крыши на Кубани: без кровли остались школа и пятиэтажка
Ураганный ветер сорвал кровлю на здании школы в Архипо-Осиповке, а также в жилой пятиэтажке в Краснодаре. Об этом сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 26.11.2023
2023-11-26T18:01
2023-11-26T18:01
2023-11-26T18:01
краснодар
штормовое предупреждение
погода
происшествия
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Ураганный ветер сорвал кровлю на здании школы в Архипо-Осиповке, а также в жилой пятиэтажке в Краснодаре. Об этом сообщает оперштаб Кубани.Кроме того, ветер сорвал часть кровли с пятиэтажного дома по 1-му проезду Айвазовского, 30, в кубанской столице. Обломки повредили кровлю нескольких частных домов и газовую трубу - часть домов остались без света. Погибших и пострадавших нет.Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, по факту повреждения крыши ветром в многоквартирном доме в Айвазовском проезде начата проверка"Установлено, что пятиэтажный дом, 1978 года постройки, находится в управлении ТСЖ "Березка". По результатам проверки соблюдения жилищного законодательства, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования", - сказано в сообщении надзорного ведомства. В Крыму и на Кубани действуют штормовые предупреждения. Ожидается резкое ухудшение погодных условий, ураганный ветер, шторм на море. Пик непогоды в Крыму, по данным специалистов, придется на время с 21.00 до полуночи. Все экстренные службы приведены в полную готовность. В Севастополе людей просят не покидать дома. В Евпатории из-за опасной погоды трамваи отправили в депо. В Краснодарском крае объявлен двухдневное штормовое предупреждение, ожидаются ливни с грозами и градом, усиление ветра, семиметровые волны на море, подъем уровня рек, есть риск схода селевых потоков. Читайте также на РИА Новости Крым:Море вышло из берегов в Турции - затоплены улицы, людей эвакуируютТягун и волны до шести метров: погода в Черном море на выходныхВ Севастополе перебои в движении транспорта
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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краснодар, штормовое предупреждение, погода, происшествия, безопасность, новости
Ураган сносит крыши на Кубани: без кровли остались школа и пятиэтажка
Ураган снес крыши на здании школы и в жилой пятиэтажке на Кубани
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Ураганный ветер сорвал кровлю на здании школы в Архипо-Осиповке, а также в жилой пятиэтажке в Краснодаре. Об этом сообщает оперштаб Кубани.
"Из-за сильного ветра в Архипо-Осиповке была повреждена кровля школы № 17 по улице Красных партизан. Площадь повреждения составила около 150 квадратных метров. Сейчас участок крыши накрывают пленкой, ремонт выполнят при улучшении погодных условий", - говорится в сообщении.
Кроме того, ветер сорвал часть кровли с пятиэтажного дома по 1-му проезду Айвазовского, 30, в кубанской столице. Обломки повредили кровлю нескольких частных домов и газовую трубу - часть домов остались без света. Погибших и пострадавших нет.
Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, по факту повреждения крыши ветром в многоквартирном доме в Айвазовском проезде начата проверка
"Установлено, что пятиэтажный дом, 1978 года постройки, находится в управлении ТСЖ "Березка". По результатам проверки соблюдения жилищного законодательства, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования", - сказано в сообщении надзорного ведомства.
В Крыму и на Кубани действуют штормовые предупреждения
. Ожидается резкое ухудшение погодных условий, ураганный ветер, шторм на море. Пик непогоды в Крыму, по данным специалистов, придется на время с 21.00 до полуночи. Все экстренные службы приведены в полную готовность. В Севастополе людей просят не покидать дома
. В Евпатории из-за опасной погоды трамваи отправили в депо
.
В Краснодарском крае объявлен двухдневное штормовое предупреждение, ожидаются ливни с грозами и градом, усиление ветра, семиметровые волны на море, подъем уровня рек, есть риск схода селевых потоков.
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