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Севастопольцев просят не покидать дома - предупреждение МЧС

Севастопольцев просят не покидать дома - предупреждение МЧС - РИА Новости Крым, 26.11.2023

Севастопольцев просят не покидать дома - предупреждение МЧС

В воскресенье после 18:00 в Севастополе ожидается резкое ухудшение погодных условий. Об этом напоминает правительство города. И просит всех оставаться в... РИА Новости Крым, 26.11.2023

2023-11-26T14:29

2023-11-26T14:29

2023-11-26T14:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. В воскресенье после 18:00 в Севастополе ожидается резкое ухудшение погодных условий. Об этом напоминает правительство города. И просит всех оставаться в безопасных местах.В регионе ожидается усиление юго-западного ветра с переходом ночью 27 ноября на северо-западный ветер силой 25-30 м/с. Также в прогнозе очень сильные осадки - дождь, переходящий в снег, количество осадков 30 мм и более выпадет всего за одни сутки - при том, что за весь ноябрь в Севастополе обычно выпадает не более 26 мм. Высота волн у берегов составит 3-4 метра, в открытом море - до 7 метров.Коммунальные службы Севастополя работают в усиленном режиме.В случае происшествия вызвать спасателей можно по номерам "101" и "112".Для ликвидации последствий непогоды жители могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам 1563 (со стационарного телефона) и +7 (8692) 41-76-00 (с мобильного телефона).Единый номер экстренных служб – 112.Читайте также на РИА Новости Крым:Тягун и волны до шести метров: погода в Черном море на выходныхШтормовой ветер и дожди: погода в Крыму в воскресеньеМесячная норма осадков за сутки: что ждет Севастополь в воскресенье

https://crimea.ria.ru/20231126/more-vyshlo-iz-beregov-v-turtsii---zatopleny-ulitsy-lyudey-evakuiruyut-1133065557.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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