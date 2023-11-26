https://crimea.ria.ru/20231126/sevastopoltsev-prosyat-ne-pokidat-doma---preduprezhdenie-mchs-1133066726.html
Севастопольцев просят не покидать дома - предупреждение МЧС
Севастопольцев просят не покидать дома - предупреждение МЧС - РИА Новости Крым, 26.11.2023
Севастопольцев просят не покидать дома - предупреждение МЧС
В воскресенье после 18:00 в Севастополе ожидается резкое ухудшение погодных условий. Об этом напоминает правительство города. И просит всех оставаться в... РИА Новости Крым, 26.11.2023
2023-11-26T14:29
2023-11-26T14:29
2023-11-26T14:50
погода
крымская погода
погода в крыму
севастополь
гу мчс россии по севастополю
общество
штормовое предупреждение
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/03/1118897336_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_4911c32fc3853fa7994e8854a6c18311.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. В воскресенье после 18:00 в Севастополе ожидается резкое ухудшение погодных условий. Об этом напоминает правительство города. И просит всех оставаться в безопасных местах.В регионе ожидается усиление юго-западного ветра с переходом ночью 27 ноября на северо-западный ветер силой 25-30 м/с. Также в прогнозе очень сильные осадки - дождь, переходящий в снег, количество осадков 30 мм и более выпадет всего за одни сутки - при том, что за весь ноябрь в Севастополе обычно выпадает не более 26 мм. Высота волн у берегов составит 3-4 метра, в открытом море - до 7 метров.Коммунальные службы Севастополя работают в усиленном режиме.В случае происшествия вызвать спасателей можно по номерам "101" и "112".Для ликвидации последствий непогоды жители могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам 1563 (со стационарного телефона) и +7 (8692) 41-76-00 (с мобильного телефона).Единый номер экстренных служб – 112.Читайте также на РИА Новости Крым:Тягун и волны до шести метров: погода в Черном море на выходныхШтормовой ветер и дожди: погода в Крыму в воскресеньеМесячная норма осадков за сутки: что ждет Севастополь в воскресенье
https://crimea.ria.ru/20231126/more-vyshlo-iz-beregov-v-turtsii---zatopleny-ulitsy-lyudey-evakuiruyut-1133065557.html
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/03/1118897336_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_0991fe4dc74b52777956d589014a96b5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, крымская погода, погода в крыму, севастополь, гу мчс россии по севастополю, общество, штормовое предупреждение, крым, новости крыма
Севастопольцев просят не покидать дома - предупреждение МЧС
МЧС просит севастопольцев не выходить на улицу из-за ураганного ветра
14:29 26.11.2023 (обновлено: 14:50 26.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. В воскресенье после 18:00 в Севастополе ожидается резкое ухудшение погодных условий. Об этом напоминает правительство города. И просит всех оставаться в безопасных местах.
В регионе ожидается усиление юго-западного ветра с переходом ночью 27 ноября на северо-западный ветер силой 25-30 м/с. Также в прогнозе очень сильные осадки - дождь, переходящий в снег, количество осадков 30 мм и более выпадет всего за одни сутки - при том, что за весь ноябрь в Севастополе обычно выпадает не более 26 мм. Высота волн у берегов составит 3-4 метра, в открытом море - до 7 метров.
"Не ставьте автомобили под деревьями и без необходимости не выходите из дома. При дожде и ветре не находитесь возле фасадов домов, под деревьями, рекламными щитами и столбами ЛЭП, на причалах, скалах и крутых берегах у воды. В море плавать опасно. Уделите внимание безопасности детей, пожилых и больных людей", - напоминают в ГУ МЧС России по Севастополю.
Коммунальные службы Севастополя работают в усиленном режиме
.
В случае происшествия вызвать спасателей можно по номерам "101" и "112".
Для ликвидации последствий непогоды жители могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам 1563 (со стационарного телефона) и +7 (8692) 41-76-00 (с мобильного телефона).
Единый номер экстренных служб – 112.
Читайте также на РИА Новости Крым: