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Севастопольцев просят не покидать дома - предупреждение МЧС - РИА Новости Крым, 26.11.2023
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Севастопольцев просят не покидать дома - предупреждение МЧС
Севастопольцев просят не покидать дома - предупреждение МЧС - РИА Новости Крым, 26.11.2023
Севастопольцев просят не покидать дома - предупреждение МЧС
В воскресенье после 18:00 в Севастополе ожидается резкое ухудшение погодных условий. Об этом напоминает правительство города. И просит всех оставаться в... РИА Новости Крым, 26.11.2023
2023-11-26T14:29
2023-11-26T14:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. В воскресенье после 18:00 в Севастополе ожидается резкое ухудшение погодных условий. Об этом напоминает правительство города. И просит всех оставаться в безопасных местах.В регионе ожидается усиление юго-западного ветра с переходом ночью 27 ноября на северо-западный ветер силой 25-30 м/с. Также в прогнозе очень сильные осадки - дождь, переходящий в снег, количество осадков 30 мм и более выпадет всего за одни сутки - при том, что за весь ноябрь в Севастополе обычно выпадает не более 26 мм. Высота волн у берегов составит 3-4 метра, в открытом море - до 7 метров.Коммунальные службы Севастополя работают в усиленном режиме.В случае происшествия вызвать спасателей можно по номерам "101" и "112".Для ликвидации последствий непогоды жители могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам 1563 (со стационарного телефона) и +7 (8692) 41-76-00 (с мобильного телефона).Единый номер экстренных служб – 112.Читайте также на РИА Новости Крым:Тягун и волны до шести метров: погода в Черном море на выходныхШтормовой ветер и дожди: погода в Крыму в воскресеньеМесячная норма осадков за сутки: что ждет Севастополь в воскресенье
https://crimea.ria.ru/20231126/more-vyshlo-iz-beregov-v-turtsii---zatopleny-ulitsy-lyudey-evakuiruyut-1133065557.html
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Севастопольцев просят не покидать дома - предупреждение МЧС

МЧС просит севастопольцев не выходить на улицу из-за ураганного ветра

14:29 26.11.2023 (обновлено: 14:50 26.11.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. В воскресенье после 18:00 в Севастополе ожидается резкое ухудшение погодных условий. Об этом напоминает правительство города. И просит всех оставаться в безопасных местах.
В регионе ожидается усиление юго-западного ветра с переходом ночью 27 ноября на северо-западный ветер силой 25-30 м/с. Также в прогнозе очень сильные осадки - дождь, переходящий в снег, количество осадков 30 мм и более выпадет всего за одни сутки - при том, что за весь ноябрь в Севастополе обычно выпадает не более 26 мм. Высота волн у берегов составит 3-4 метра, в открытом море - до 7 метров.

"Не ставьте автомобили под деревьями и без необходимости не выходите из дома. При дожде и ветре не находитесь возле фасадов домов, под деревьями, рекламными щитами и столбами ЛЭП, на причалах, скалах и крутых берегах у воды. В море плавать опасно. Уделите внимание безопасности детей, пожилых и больных людей", - напоминают в ГУ МЧС России по Севастополю.

Коммунальные службы Севастополя работают в усиленном режиме.
В случае происшествия вызвать спасателей можно по номерам "101" и "112".
Для ликвидации последствий непогоды жители могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам 1563 (со стационарного телефона) и +7 (8692) 41-76-00 (с мобильного телефона).
Единый номер экстренных служб – 112.
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