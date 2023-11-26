https://crimea.ria.ru/20231126/shtormovoy-veter-i-dozhdi-pogoda-v-krymu-v-voskresene-1133010694.html

Штормовой ветер и дожди: погода в Крыму в воскресенье

Штормовой ветер и дожди: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 26.11.2023

Штормовой ветер и дожди: погода в Крыму в воскресенье

В воскресенье активный средиземноморский циклон вызовет в Крыму сложные погодные условия: дожди, переходящие к вечеру в воскресенья в мокрый снег, снег. Местами РИА Новости Крым, 26.11.2023

2023-11-26T00:01

2023-11-26T00:01

2023-11-26T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. В воскресенье активный средиземноморский циклон вызовет в Крыму сложные погодные условия: дожди, переходящие к вечеру в воскресенья в мокрый снег, снег. Местами очень сильные осадки, юго-западный с переходом на северо-западный очень сильный штормовой ветер. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно. Дожди, местами очень сильные, вечером переходящие в мокрый снег. Ветер южный, юго-западный 28-33 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +12…+14.В Севастополе облачно. Ночью дождь, днем очень сильный дождь. Ветер ночью юго-восточный 17-22 м/с, днем юго-западный 25-30 м/с. Температура воздуха ночью и днем +12…+14 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии облачно, дождь, температура воздуха ночью и днем +12...+14 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20231124/budut-padat-derevya-i-kryshi-krymchan-predupredili-o-strashnom-uragane-1133037814.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

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