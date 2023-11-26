https://crimea.ria.ru/20231126/shtormovoy-veter-i-dozhdi-pogoda-v-krymu-v-voskresene-1133010694.html
Штормовой ветер и дожди: погода в Крыму в воскресенье
Штормовой ветер и дожди: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 26.11.2023
Штормовой ветер и дожди: погода в Крыму в воскресенье
В воскресенье активный средиземноморский циклон вызовет в Крыму сложные погодные условия: дожди, переходящие к вечеру в воскресенья в мокрый снег, снег. Местами РИА Новости Крым, 26.11.2023
2023-11-26T00:01
2023-11-26T00:01
2023-11-26T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. В воскресенье активный средиземноморский циклон вызовет в Крыму сложные погодные условия: дожди, переходящие к вечеру в воскресенья в мокрый снег, снег. Местами очень сильные осадки, юго-западный с переходом на северо-западный очень сильный штормовой ветер. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно. Дожди, местами очень сильные, вечером переходящие в мокрый снег. Ветер южный, юго-западный 28-33 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +12…+14.В Севастополе облачно. Ночью дождь, днем очень сильный дождь. Ветер ночью юго-восточный 17-22 м/с, днем юго-западный 25-30 м/с. Температура воздуха ночью и днем +12…+14 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии облачно, дождь, температура воздуха ночью и днем +12...+14 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20231124/budut-padat-derevya-i-kryshi-krymchan-predupredili-o-strashnom-uragane-1133037814.html
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Штормовой ветер и дожди: погода в Крыму в воскресенье
В Крыму в воскресенье штормовой ветер и дожди
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. В воскресенье активный средиземноморский циклон вызовет в Крыму сложные погодные условия: дожди, переходящие к вечеру в воскресенья в мокрый снег, снег. Местами очень сильные осадки, юго-западный с переходом на северо-западный очень сильный штормовой ветер. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Юго-западный с переходом на северо-западный очень сильный штормовой ветер 28-33 м/с, местами с порывами 35-40 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, на побережье до +13, днем +11…+16°, в горах +4…+9 градусов", - говорится в прогнозе синоптиков.
В Симферополе облачно. Дожди, местами очень сильные, вечером переходящие в мокрый снег. Ветер южный, юго-западный 28-33 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +12…+14.
В Севастополе облачно. Ночью дождь, днем очень сильный дождь. Ветер ночью юго-восточный 17-22 м/с, днем юго-западный 25-30 м/с. Температура воздуха ночью и днем +12…+14 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии облачно, дождь, температура воздуха ночью и днем +12...+14 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.