Рейтинг@Mail.ru
Штормовой ветер и дожди: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 26.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231126/shtormovoy-veter-i-dozhdi-pogoda-v-krymu-v-voskresene-1133010694.html
Штормовой ветер и дожди: погода в Крыму в воскресенье
Штормовой ветер и дожди: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 26.11.2023
Штормовой ветер и дожди: погода в Крыму в воскресенье
В воскресенье активный средиземноморский циклон вызовет в Крыму сложные погодные условия: дожди, переходящие к вечеру в воскресенья в мокрый снег, снег. Местами РИА Новости Крым, 26.11.2023
2023-11-26T00:01
2023-11-26T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/18/1133037692_0:124:3200:1924_1920x0_80_0_0_12d86020ece95886ca7263a20236dd22.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. В воскресенье активный средиземноморский циклон вызовет в Крыму сложные погодные условия: дожди, переходящие к вечеру в воскресенья в мокрый снег, снег. Местами очень сильные осадки, юго-западный с переходом на северо-западный очень сильный штормовой ветер. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно. Дожди, местами очень сильные, вечером переходящие в мокрый снег. Ветер южный, юго-западный 28-33 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +12…+14.В Севастополе облачно. Ночью дождь, днем очень сильный дождь. Ветер ночью юго-восточный 17-22 м/с, днем юго-западный 25-30 м/с. Температура воздуха ночью и днем +12…+14 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии облачно, дождь, температура воздуха ночью и днем +12...+14 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20231124/budut-padat-derevya-i-kryshi-krymchan-predupredili-o-strashnom-uragane-1133037814.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/18/1133037692_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_f84dd63e15e4346bcc772e83804ffb61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Штормовой ветер и дожди: погода в Крыму в воскресенье

В Крыму в воскресенье штормовой ветер и дожди

00:01 26.11.2023
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкШторм
Шторм - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. В воскресенье активный средиземноморский циклон вызовет в Крыму сложные погодные условия: дожди, переходящие к вечеру в воскресенья в мокрый снег, снег. Местами очень сильные осадки, юго-западный с переходом на северо-западный очень сильный штормовой ветер. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Юго-западный с переходом на северо-западный очень сильный штормовой ветер 28-33 м/с, местами с порывами 35-40 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, на побережье до +13, днем +11…+16°, в горах +4…+9 градусов", - говорится в прогнозе синоптиков.

В Симферополе облачно. Дожди, местами очень сильные, вечером переходящие в мокрый снег. Ветер южный, юго-западный 28-33 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +12…+14.
В Севастополе облачно. Ночью дождь, днем очень сильный дождь. Ветер ночью юго-восточный 17-22 м/с, днем юго-западный 25-30 м/с. Температура воздуха ночью и днем +12…+14 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии облачно, дождь, температура воздуха ночью и днем +12...+14 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
Тучи
24 ноября, 17:30Эксклюзивы РИА Новости Крым
Будут падать деревья и крыши: крымчан предупредили о страшном урагане
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Штормовой ветер и дожди: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 26 ноября
22:12Глава департамента горхозяйства Севастополя уволен из-за рухнувшей стены
21:34Главное за день: 25 ноября
21:01Крымский мост в субботу вечером: оперативная информация
20:36Почему Украина никогда не смогла бы жить в мире с Россией – мнение
20:02Падают не только старые деревья: дендролог о проблеме озеленения в Крыму
19:31Морской пассажирский транспорт в Севастополе останавливает работу
19:11СБУ угрожает Крымскому мосту: военный эксперт оценил защищенность объекта
18:47Мемориальный комплекс героям СВО в Крыму: что обсуждают власти
18:16Переговоры по Украине и гибель журналиста: топ новостей недели
17:39Зачем Арахамия "проговорился" о срыве переговоров с Россией
17:16В Севастополе закрывают рейд
16:47"Боевая морковка" в действии: колясочник из Крыма ездит в зону СВО
16:13Месячная норма осадков за сутки: что ждет Севастополь в воскресенье
15:54Прокуратура взяла на контроль ЧП с подпорной стеной на Южном берегу Крыма
15:39Шторм не помеха: заплыв ко Дню морской пехоты прошел в Керчи
15:13ВСУ потеряли еще почти 700 боевиков в безуспешных атаках за сутки
14:54Подтопленные дома и размытые пляжи: Кубань переживает удар стихии
14:39Два украинских МиГа сбиты под Днепропетровском
Лента новостейМолния