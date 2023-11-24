Тягун и волны до шести метров: погода в Черном море на выходных
Волны до шести метров и смертельно опасный тягун ожидаются в районе Туапсе на выходных
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. У берегов Туапсе в эти выходные ожидается сильный тягун и волны высотой в шесть метров. Об этом сообщает гидрометеорологическое бюро Туапсе.
"В период с 22 часов 26 ноября до конца дня 27 ноября в порту Туапсе ожидается сильный тягун", – предупреждают метеорологи.
Тягун – это сильное отбойное течение, направленное под прямым углом от берега в море. Оно смертельно опасно для людей, поскольку его скорость очень велика. Кроме того, могут пострадать суда, стоящие у причалов.
Как следует из сообщения гидрометеорологического бюро, в акватории порта и по всему Туапсинскому району 27 ноября также ожидается сильное волнение моря. Высота волн может достигать шести метров.
В целом по Краснодарскому краю в эти дни ожидаются дожди в сочетании с грозами и сильным ветром, сообщает гидрометеоцентр Кубани.
"На юго-западных притоках р. Кубань (МО Горячий Ключ, Крымский, Северский, Абинский районы) и на реках Черноморского побережья (МО Геленджик, Туапсинский район) ожидаются подъемы уровня воды, местами с превышением неблагоприятных отметок", – говорится в сообщении.
Неблагоприятная погода ожидается и в Крыму: прогнозируются сильные ливни и ураганный ветер, предупредили в крымском главке МЧС. Есть вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.
При этом на полуострове еще не ликвидировали последствия предыдущего разгула стихии. Так, на южном берегу Крыма ограничено движение на участке дороги, ведущей к Косьмо-Дамиановскому монастырю.
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