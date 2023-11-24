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Тягун и волны до шести метров: погода в Черном море на выходных

Тягун и волны до шести метров: погода в Черном море на выходных - РИА Новости Крым, 24.11.2023

Тягун и волны до шести метров: погода в Черном море на выходных

У берегов Туапсе в эти выходные ожидается сильный тягун и волны высотой в шесть метров. Об этом сообщает гидрометеорологическое бюро Туапсе. РИА Новости Крым, 24.11.2023

2023-11-24T16:37

2023-11-24T16:37

2023-11-24T16:37

черное море

погода

штормовое предупреждение

туапсе

стихия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. У берегов Туапсе в эти выходные ожидается сильный тягун и волны высотой в шесть метров. Об этом сообщает гидрометеорологическое бюро Туапсе.Тягун – это сильное отбойное течение, направленное под прямым углом от берега в море. Оно смертельно опасно для людей, поскольку его скорость очень велика. Кроме того, могут пострадать суда, стоящие у причалов.Как следует из сообщения гидрометеорологического бюро, в акватории порта и по всему Туапсинскому району 27 ноября также ожидается сильное волнение моря. Высота волн может достигать шести метров.В целом по Краснодарскому краю в эти дни ожидаются дожди в сочетании с грозами и сильным ветром, сообщает гидрометеоцентр Кубани.Неблагоприятная погода ожидается и в Крыму: прогнозируются сильные ливни и ураганный ветер, предупредили в крымском главке МЧС. Есть вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.При этом на полуострове еще не ликвидировали последствия предыдущего разгула стихии. Так, на южном берегу Крыма ограничено движение на участке дороги, ведущей к Косьмо-Дамиановскому монастырю.Читайте также на РИА Новости Крым:Река на контроле: в Алуште готовятся к непогодеЭкстренные службы Крыма готовятся к возможным ЧС из-за непогодыНочные заморозки, дождь и мокрый снег: погода в Крыму в четверг

черное море

туапсе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, погода, штормовое предупреждение, туапсе, стихия