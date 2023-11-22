https://crimea.ria.ru/20231122/ekstrennye-sluzhby-kryma-gotovyatsya-k-vozmozhnym-chs-iz-za-nepogody-1132966340.html

Экстренные службы Крыма готовятся к возможным ЧС из-за непогоды

Экстренные службы Крыма готовятся к возможным ЧС из-за непогоды - РИА Новости Крым, 22.11.2023

Экстренные службы Крыма готовятся к возможным ЧС из-за непогоды

Экстренные службы Крыма готовы к ликвидации возможных ЧС, которые могут возникнуть в результате ухудшения погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РИА Новости Крым, 22.11.2023

2023-11-22T11:18

2023-11-22T11:18

2023-11-22T11:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости Крым. Экстренные службы Крыма готовы к ликвидации возможных ЧС, которые могут возникнуть в результате ухудшения погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.В ведомстве также отметили, что информация об ухудшении погодных условий своевременно доведена до всех органов управления и заинтересованных служб через региональную автоматизированную систему центрального оповещения.Вся спасательная техника "Крым-Спаса" и пожарной охраны готова к реагированию на возможные чрезвычайные происшествия. Кроме того, были уточнены вопросы взаимодействия с органами управления региона, другими службами и ведомствами, входящими в Единую государственную систему предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС). Ведется мониторинг обстановки, уточнили в ведомстве.Водителям напоминают о необходимости использовать зимнюю резину. Кроме того, МЧС призывает всех руководителей автотранспортных предприятий следить за изменениями погодных условий и уделить особое внимание инструктажу водителей междугородних рейсов общественного транспорта.Ранее республиканский главк МЧС России выпустил штормовое предупреждение о ливнях, мокром снеге и ветре до 22 м/с. Спасатели предупредили о риске возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий и нарушении транспортного сообщения. Также возможны подтопления территорий.Ранее в Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта. На площади Нахимова и площади Захарова организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Читайте также на РИА Новости Крым:Дожди не отступают: прогноз погоды в Крыму на средуСтихия обрушилась на Кубань – объявлено двухдневное штормовоеВ Севастополе закрыли рейд

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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