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Экстренные службы Крыма готовятся к возможным ЧС из-за непогоды
Экстренные службы Крыма готовятся к возможным ЧС из-за непогоды - РИА Новости Крым, 22.11.2023
Экстренные службы Крыма готовятся к возможным ЧС из-за непогоды
Экстренные службы Крыма готовы к ликвидации возможных ЧС, которые могут возникнуть в результате ухудшения погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РИА Новости Крым, 22.11.2023
2023-11-22T11:18
2023-11-22T11:18
2023-11-22T11:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости Крым. Экстренные службы Крыма готовы к ликвидации возможных ЧС, которые могут возникнуть в результате ухудшения погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.В ведомстве также отметили, что информация об ухудшении погодных условий своевременно доведена до всех органов управления и заинтересованных служб через региональную автоматизированную систему центрального оповещения.Вся спасательная техника "Крым-Спаса" и пожарной охраны готова к реагированию на возможные чрезвычайные происшествия. Кроме того, были уточнены вопросы взаимодействия с органами управления региона, другими службами и ведомствами, входящими в Единую государственную систему предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС). Ведется мониторинг обстановки, уточнили в ведомстве.Водителям напоминают о необходимости использовать зимнюю резину. Кроме того, МЧС призывает всех руководителей автотранспортных предприятий следить за изменениями погодных условий и уделить особое внимание инструктажу водителей междугородних рейсов общественного транспорта.Ранее республиканский главк МЧС России выпустил штормовое предупреждение о ливнях, мокром снеге и ветре до 22 м/с. Спасатели предупредили о риске возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий и нарушении транспортного сообщения. Также возможны подтопления территорий.Ранее в Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта. На площади Нахимова и площади Захарова организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Читайте также на РИА Новости Крым:Дожди не отступают: прогноз погоды в Крыму на средуСтихия обрушилась на Кубань – объявлено двухдневное штормовоеВ Севастополе закрыли рейд
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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Экстренные службы Крыма готовятся к возможным ЧС из-за непогоды
В Крыму экстренные службы готовы к возможным ЧС из-за непогоды
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости Крым. Экстренные службы Крыма готовы к ликвидации возможных ЧС, которые могут возникнуть в результате ухудшения погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.
"Все силы и средства МЧС Крыма и Главного управления МЧС России по РК находятся в готовности к оперативному реагированию. Разработаны планы применения сил и средств на случай возникновения ЧС, вызванных непогодой", – сказано в сообщении.
В ведомстве также отметили, что информация об ухудшении погодных условий своевременно доведена до всех органов управления и заинтересованных служб через региональную автоматизированную систему центрального оповещения.
Вся спасательная техника "Крым-Спаса" и пожарной охраны готова к реагированию на возможные чрезвычайные происшествия. Кроме того, были уточнены вопросы взаимодействия с органами управления региона, другими службами и ведомствами, входящими в Единую государственную систему предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС). Ведется мониторинг обстановки, уточнили в ведомстве.
Водителям напоминают о необходимости использовать зимнюю резину. Кроме того, МЧС призывает всех руководителей автотранспортных предприятий следить за изменениями погодных условий и уделить особое внимание инструктажу водителей междугородних рейсов общественного транспорта.
Ранее республиканский главк МЧС России выпустил штормовое предупреждение
о ливнях, мокром снеге и ветре до 22 м/с. Спасатели предупредили о риске возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий и нарушении транспортного сообщения. Также возможны подтопления территорий.
Ранее в Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта
. На площади Нахимова и площади Захарова организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.
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