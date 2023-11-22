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Экстренные службы Крыма готовятся к возможным ЧС из-за непогоды - РИА Новости Крым, 22.11.2023
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Экстренные службы Крыма готовятся к возможным ЧС из-за непогоды
Экстренные службы Крыма готовятся к возможным ЧС из-за непогоды - РИА Новости Крым, 22.11.2023
Экстренные службы Крыма готовятся к возможным ЧС из-за непогоды
Экстренные службы Крыма готовы к ликвидации возможных ЧС, которые могут возникнуть в результате ухудшения погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РИА Новости Крым, 22.11.2023
2023-11-22T11:18
2023-11-22T11:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости Крым. Экстренные службы Крыма готовы к ликвидации возможных ЧС, которые могут возникнуть в результате ухудшения погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.В ведомстве также отметили, что информация об ухудшении погодных условий своевременно доведена до всех органов управления и заинтересованных служб через региональную автоматизированную систему центрального оповещения.Вся спасательная техника "Крым-Спаса" и пожарной охраны готова к реагированию на возможные чрезвычайные происшествия. Кроме того, были уточнены вопросы взаимодействия с органами управления региона, другими службами и ведомствами, входящими в Единую государственную систему предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС). Ведется мониторинг обстановки, уточнили в ведомстве.Водителям напоминают о необходимости использовать зимнюю резину. Кроме того, МЧС призывает всех руководителей автотранспортных предприятий следить за изменениями погодных условий и уделить особое внимание инструктажу водителей междугородних рейсов общественного транспорта.Ранее республиканский главк МЧС России выпустил штормовое предупреждение о ливнях, мокром снеге и ветре до 22 м/с. Спасатели предупредили о риске возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий и нарушении транспортного сообщения. Также возможны подтопления территорий.Ранее в Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта. На площади Нахимова и площади Захарова организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Читайте также на РИА Новости Крым:Дожди не отступают: прогноз погоды в Крыму на средуСтихия обрушилась на Кубань – объявлено двухдневное штормовоеВ Севастополе закрыли рейд
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РИА Новости Крым
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96
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Экстренные службы Крыма готовятся к возможным ЧС из-за непогоды

В Крыму экстренные службы готовы к возможным ЧС из-за непогоды

11:18 22.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevШторм в Коктебеле
Шторм в Коктебеле - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости Крым. Экстренные службы Крыма готовы к ликвидации возможных ЧС, которые могут возникнуть в результате ухудшения погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

"Все силы и средства МЧС Крыма и Главного управления МЧС России по РК находятся в готовности к оперативному реагированию. Разработаны планы применения сил и средств на случай возникновения ЧС, вызванных непогодой", – сказано в сообщении.

В ведомстве также отметили, что информация об ухудшении погодных условий своевременно доведена до всех органов управления и заинтересованных служб через региональную автоматизированную систему центрального оповещения.
Вся спасательная техника "Крым-Спаса" и пожарной охраны готова к реагированию на возможные чрезвычайные происшествия. Кроме того, были уточнены вопросы взаимодействия с органами управления региона, другими службами и ведомствами, входящими в Единую государственную систему предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС). Ведется мониторинг обстановки, уточнили в ведомстве.
Водителям напоминают о необходимости использовать зимнюю резину. Кроме того, МЧС призывает всех руководителей автотранспортных предприятий следить за изменениями погодных условий и уделить особое внимание инструктажу водителей междугородних рейсов общественного транспорта.
Ранее республиканский главк МЧС России выпустил штормовое предупреждение о ливнях, мокром снеге и ветре до 22 м/с. Спасатели предупредили о риске возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий и нарушении транспортного сообщения. Также возможны подтопления территорий.
Ранее в Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта. На площади Нахимова и площади Захарова организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.
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