https://crimea.ria.ru/20241122/voennaya-kampaniya-vsu-na-2025-god-sorvana---belousov-1142051316.html

Военная кампания ВСУ на 2025 год сорвана - Белоусов

Военная кампания ВСУ на 2025 год сорвана - Белоусов - РИА Новости Крым, 22.11.2024

Военная кампания ВСУ на 2025 год сорвана - Белоусов

Вооруженные Силы России перемололи лучшие части ВСУ, по сути сорвав всю военную кампанию украинских сил на 2025 год. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей... РИА Новости Крым, 22.11.2024

2024-11-22T10:29

2024-11-22T10:29

2024-11-22T10:30

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вооруженные силы россии

группировка войск "север"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России перемололи лучшие части ВСУ, по сути сорвав всю военную кампанию украинских сил на 2025 год. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе рабочего совещания на пункте управления группировки войск "Север".Глава оборонного ведомства заслушал доклады командования группировки "Север" по текущей обстановке, обеспечению войск и ходе выполнения боевых задач. Также обсуждались особенности применения оперативно-тактической и армейской авиации, артиллерии и беспилотников в зоне ответственности группировки. На командном пункте Белоусову представили вооружение производства стран НАТО, используемое ВСУ.Он поблагодарил военнослужащих за высокие результаты боевой работы и вручил награды за проявленные отвагу, мужество и героизм. 11 ноября министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Днепр" и также вручил награды военнослужащим. До этого, 11 сентября, глава оборонного ведомства РФ посетил пункт управления группировки войск "Запад".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Белоусов проинспектировал группировку войск "Днепр"За личное мужество: Белоусов вручил Звезды Героев России участникам СВОБелоусов поручил изменить выплаты бойцам СВО в зависимости от ранений

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, андрей белоусов, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, группировка войск "север"