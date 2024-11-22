Военная кампания ВСУ на 2025 год сорвана - Белоусов
Белоусов: Вооруженные силы России перемололи лучшие части ВСУ
10:29 22.11.2024 (обновлено: 10:30 22.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России перемололи лучшие части ВСУ, по сути сорвав всю военную кампанию украинских сил на 2025 год. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе рабочего совещания на пункте управления группировки войск "Север".
"Ту работу боевую, которую мы провели сейчас здесь - перемололи их лучшие части... Сорвали им по сути дела всю компанию 2025 года", - заявляет Белоусов на видео, которое распространила пресс-служба Минобороны.
Глава оборонного ведомства заслушал доклады командования группировки "Север" по текущей обстановке, обеспечению войск и ходе выполнения боевых задач. Также обсуждались особенности применения оперативно-тактической и армейской авиации, артиллерии и беспилотников в зоне ответственности группировки. На командном пункте Белоусову представили вооружение производства стран НАТО, используемое ВСУ.
Он поблагодарил военнослужащих за высокие результаты боевой работы и вручил награды за проявленные отвагу, мужество и героизм.
"На одном из полигонов группировки войск "Север" проверил организацию боевой подготовки военнослужащих, где осуществляется боевое слаживание подразделений, и вручил государственные награды", - добавили в Минобороны.
11 ноября министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Днепр" и также вручил награды военнослужащим. До этого, 11 сентября, глава оборонного ведомства РФ посетил пункт управления группировки войск "Запад".
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