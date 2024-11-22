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Военная кампания ВСУ на 2025 год сорвана - Белоусов - РИА Новости Крым, 22.11.2024
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Военная кампания ВСУ на 2025 год сорвана - Белоусов
Военная кампания ВСУ на 2025 год сорвана - Белоусов - РИА Новости Крым, 22.11.2024
Военная кампания ВСУ на 2025 год сорвана - Белоусов
Вооруженные Силы России перемололи лучшие части ВСУ, по сути сорвав всю военную кампанию украинских сил на 2025 год. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей... РИА Новости Крым, 22.11.2024
2024-11-22T10:29
2024-11-22T10:30
россия
новости
андрей белоусов
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
группировка войск "север"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России перемололи лучшие части ВСУ, по сути сорвав всю военную кампанию украинских сил на 2025 год. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе рабочего совещания на пункте управления группировки войск "Север".Глава оборонного ведомства заслушал доклады командования группировки "Север" по текущей обстановке, обеспечению войск и ходе выполнения боевых задач. Также обсуждались особенности применения оперативно-тактической и армейской авиации, артиллерии и беспилотников в зоне ответственности группировки. На командном пункте Белоусову представили вооружение производства стран НАТО, используемое ВСУ.Он поблагодарил военнослужащих за высокие результаты боевой работы и вручил награды за проявленные отвагу, мужество и героизм. 11 ноября министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Днепр" и также вручил награды военнослужащим. До этого, 11 сентября, глава оборонного ведомства РФ посетил пункт управления группировки войск "Запад".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Белоусов проинспектировал группировку войск "Днепр"За личное мужество: Белоусов вручил Звезды Героев России участникам СВОБелоусов поручил изменить выплаты бойцам СВО в зависимости от ранений
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россия, новости, андрей белоусов, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, группировка войск "север"
Военная кампания ВСУ на 2025 год сорвана - Белоусов

Белоусов: Вооруженные силы России перемололи лучшие части ВСУ

10:29 22.11.2024 (обновлено: 10:30 22.11.2024)
 
© РИА Новости . Александр Астафьев / Перейти в фотобанкАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости . Александр Астафьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России перемололи лучшие части ВСУ, по сути сорвав всю военную кампанию украинских сил на 2025 год. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе рабочего совещания на пункте управления группировки войск "Север".

"Ту работу боевую, которую мы провели сейчас здесь - перемололи их лучшие части... Сорвали им по сути дела всю компанию 2025 года", - заявляет Белоусов на видео, которое распространила пресс-служба Минобороны.

Глава оборонного ведомства заслушал доклады командования группировки "Север" по текущей обстановке, обеспечению войск и ходе выполнения боевых задач. Также обсуждались особенности применения оперативно-тактической и армейской авиации, артиллерии и беспилотников в зоне ответственности группировки. На командном пункте Белоусову представили вооружение производства стран НАТО, используемое ВСУ.
Он поблагодарил военнослужащих за высокие результаты боевой работы и вручил награды за проявленные отвагу, мужество и героизм.
"На одном из полигонов группировки войск "Север" проверил организацию боевой подготовки военнослужащих, где осуществляется боевое слаживание подразделений, и вручил государственные награды", - добавили в Минобороны.
11 ноября министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Днепр" и также вручил награды военнослужащим. До этого, 11 сентября, глава оборонного ведомства РФ посетил пункт управления группировки войск "Запад".
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РоссияНовостиАндрей БелоусовМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииГруппировка войск "Север"
 
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