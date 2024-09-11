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Белоусов проинспектировал группировку войск "Запад"
Белоусов проинспектировал группировку войск "Запад" - РИА Новости Крым, 11.09.2024
Белоусов проинспектировал группировку войск "Запад"
Министр обороны России Белоусов проинспектировал группировку войск "Запад", вручил награды бойцам и заслушал доклад о значительных потерях противника. Об этом... РИА Новости Крым, 11.09.2024
2024-09-11T14:08
2024-09-11T14:08
2024-09-11T14:09
андрей белоусов
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
группировка войск "запад"
награды
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Министр обороны России Белоусов проинспектировал группировку войск "Запад", вручил награды бойцам и заслушал доклад о значительных потерях противника. Об этом сообщает пресс-служба российского оборонного ведомства.В рамках визита в зону ответственности группировки министр вручил военнослужащим группировки "Запад" государственные награды, в том числе ордена Мужества, медали "За отвагу", медали "За храбрость" и "За спасение погибавших".Сутками ранее бойцы "Запада" улучшили тактическое положение, ликвидировали до 530 украинских боевиков, две боевые бронированные машины "Казак", 13 автомобилей, боевую машину РСЗО "Град", гаубицу М777, орудие Д-20, САУ "Гвоздика", две британские гаубицы L-119, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и четыре полевых склада боеприпасов.Читайте также на РИА Новости Крым:Синьковку под Купянском освободили севастопольцы – их поздравил БелоусовПутин дал новые полномочия министру обороны РоссииБелоусов поручил обеспечить бойцов в приграничье связью и бронетехникой
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андрей белоусов, видео, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, группировка войск "запад", награды
Белоусов проинспектировал группировку войск "Запад"
Белоусов проинспектировал группировку войск "Запад" и вручил награды бойцам
14:08 11.09.2024 (обновлено: 14:09 11.09.2024)