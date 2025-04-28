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Житель Армянска ответит за хищение 1,3 миллиона рублей
Житель Армянска ответит за хищение 1,3 миллиона рублей - РИА Новости Крым, 28.04.2025
Житель Армянска ответит за хищение 1,3 миллиона рублей
Житель Армянска обвиняется в хищении 1,3 миллиона рублей у троих крымчан. Уголовное дело передано в суд, сообщает прокуратура Крыма. РИА Новости Крым, 28.04.2025
2025-04-28T12:48
2025-04-28T12:48
2025-04-28T12:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Житель Армянска обвиняется в хищении 1,3 миллиона рублей у троих крымчан. Уголовное дело передано в суд, сообщает прокуратура Крыма.По версии следствия, от жителя Ялты мужчина получил деньги для покупки талонов на топливо по заниженной стоимости, евпаториец заплатил обвиняемому за приобретение бытовой техники, а житель Армянска передал ему свои сбережения за совершение сделки с автомобилем.Уголовное дело направлено в Центральный районный суд города Симферополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму двое сотрудников автохозяйства похитили 900 литров дизтопливаДиректор похоронного бюро в Ялте украл у фирмы 1,7 млнКрымчанин незаконно "намотал" электричества на 400 тысяч рублей
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крым, симферополь, прокуратура республики крым, хищение, новости крыма, армянск, общество, происшествия
Житель Армянска ответит за хищение 1,3 миллиона рублей
Житель Армянска задержан за хищение 1,3 миллиона рублей у троих крымчан