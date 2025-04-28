Рейтинг@Mail.ru
Житель Армянска ответит за хищение 1,3 миллиона рублей - РИА Новости Крым, 28.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250428/zhitel-armyanska-otvetit-za-khischenie-13-milliona-rubley-1146036979.html
Житель Армянска ответит за хищение 1,3 миллиона рублей
Житель Армянска ответит за хищение 1,3 миллиона рублей - РИА Новости Крым, 28.04.2025
Житель Армянска ответит за хищение 1,3 миллиона рублей
Житель Армянска обвиняется в хищении 1,3 миллиона рублей у троих крымчан. Уголовное дело передано в суд, сообщает прокуратура Крыма. РИА Новости Крым, 28.04.2025
2025-04-28T12:48
2025-04-28T12:48
крым
симферополь
прокуратура республики крым
хищение
новости крыма
армянск
общество
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142303110_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_156df4e94260fc1d354d8dbf724653c9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Житель Армянска обвиняется в хищении 1,3 миллиона рублей у троих крымчан. Уголовное дело передано в суд, сообщает прокуратура Крыма.По версии следствия, от жителя Ялты мужчина получил деньги для покупки талонов на топливо по заниженной стоимости, евпаториец заплатил обвиняемому за приобретение бытовой техники, а житель Армянска передал ему свои сбережения за совершение сделки с автомобилем.Уголовное дело направлено в Центральный районный суд города Симферополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму двое сотрудников автохозяйства похитили 900 литров дизтопливаДиректор похоронного бюро в Ялте украл у фирмы 1,7 млнКрымчанин незаконно "намотал" электричества на 400 тысяч рублей
крым
симферополь
армянск
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142303110_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_19735457b22b3f440bf424c2cbbf1612.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, симферополь, прокуратура республики крым, хищение, новости крыма, армянск, общество, происшествия
Житель Армянска ответит за хищение 1,3 миллиона рублей

Житель Армянска задержан за хищение 1,3 миллиона рублей у троих крымчан

12:48 28.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Житель Армянска обвиняется в хищении 1,3 миллиона рублей у троих крымчан. Уголовное дело передано в суд, сообщает прокуратура Крыма.
По версии следствия, от жителя Ялты мужчина получил деньги для покупки талонов на топливо по заниженной стоимости, евпаториец заплатил обвиняемому за приобретение бытовой техники, а житель Армянска передал ему свои сбережения за совершение сделки с автомобилем.
"Мужчина взятые на себя обязательства исполнять не предполагал, потратил полученные в общей сложности 1,3 млн рублей на собственные нужды. Он был задержан работниками органов внутренних дел", - сказано в сообщении.
Уголовное дело направлено в Центральный районный суд города Симферополя.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму двое сотрудников автохозяйства похитили 900 литров дизтоплива
Директор похоронного бюро в Ялте украл у фирмы 1,7 млн
Крымчанин незаконно "намотал" электричества на 400 тысяч рублей
 
КрымСимферопольПрокуратура Республики КрымХищениеНовости КрымаАрмянскОбществоПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:27Ялта осталась без света
13:21В Феодосии горит многоэтажка: что известно
13:00На объездной Алушты начали надвижку пролета виадука высотой в 11 этажей
12:51Каменка в Харьковской области перешла под контроль России
12:48Житель Армянска ответит за хищение 1,3 миллиона рублей
12:38На дорогах Крыма погибли четыре человека и 19 получили травмы
12:27Экс-директору "Крымавтотранса" дали 9 лет колонии за взятки
12:12Киев 144 раза нарушил мораторий на удары по энергообъектам – МИД
12:01США стали лучше понимать позицию России по конфликту на Украине - Лавров
11:50Почти 300 мирных жителей России погибли от рук ВСУ с начала года
11:31Лавров: признание Крыма – обязательное условие возобновления переговоров
11:20Россия может оказать военную помощь КНДР – Кремль
11:16Беспилотник ВСУ пытался атаковать Крым
11:05Переговоры России и Украины - в Кремле оценили перспективы
10:54В Крыму более 6500 домов подключат к газу
10:46Ситуация с холерой в России стабильна - Роспотребнадзор
10:34Беспилотники сбиты над Ленинградской областью
10:28В Феодосии днем будет громко
10:02Крым признан лучшим регионом оздоровительного туризма в России
09:56"Россия сегодня" запускает новый проект к 80-летию Победы
Лента новостейМолния