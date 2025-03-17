https://crimea.ria.ru/20250317/krymchanin-nezakonno-namotal-elektrichestva-na-400-tysyach-rubley-1144992391.html

Крымчанин незаконно "намотал" электричества на 400 тысяч рублей

Крымчанин незаконно "намотал" электричества на 400 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 17.03.2025

Крымчанин незаконно "намотал" электричества на 400 тысяч рублей

В Мирновском сельском поселении Симферопольского района сотрудники "Крымэнерго" выявили крупное хищение энергоресурса. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 17.03.2025

2025-03-17T16:27

2025-03-17T16:27

2025-03-17T16:27

гуп рк "крымэнерго"

новости крыма

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электроэнергия

электричество

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энергетика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В Мирновском сельском поселении Симферопольского района сотрудники "Крымэнерго" выявили крупное хищение энергоресурса. Об этом сообщили в пресс-службе госпредприятия.Недобросовестного гражданина энергетики нашли во время планового рейда.Так "строитель намотал" 56 тысяч кВт/ч электроэнергии – ущерб составил около 400 тысяч рублей. От сетей нарушителя отключили. Решается вопрос о взыскании компенсации.Ранее сообщали, что должностное лицо "Крымэнерго" пойдет под суд по обвинению во взятке через посредника. По информации Следкома, весной 2022 года к начальнику Алупкинского участка подразделения "Крымэнерго" обратилась местная жительница. Она просила проложить электролинию и подключить к электрическим сетям ее домовладение вне очереди.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Покупали воздух: в Севастополе осудили бухгалтеров за кражу 13 млн рублейВ Крыму инженер "Крымэнерго" пойдет под суд за смерть рабочегоЗамена электросчетчика – аферисты придумали новую схему обмана

симферопольский район

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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