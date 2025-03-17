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Крымчанин незаконно "намотал" электричества на 400 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 17.03.2025
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Крымчанин незаконно "намотал" электричества на 400 тысяч рублей
Крымчанин незаконно "намотал" электричества на 400 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 17.03.2025
Крымчанин незаконно "намотал" электричества на 400 тысяч рублей
В Мирновском сельском поселении Симферопольского района сотрудники "Крымэнерго" выявили крупное хищение энергоресурса. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 17.03.2025
2025-03-17T16:27
2025-03-17T16:27
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электричество
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энергетика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В Мирновском сельском поселении Симферопольского района сотрудники "Крымэнерго" выявили крупное хищение энергоресурса. Об этом сообщили в пресс-службе госпредприятия.Недобросовестного гражданина энергетики нашли во время планового рейда.Так "строитель намотал" 56 тысяч кВт/ч электроэнергии – ущерб составил около 400 тысяч рублей. От сетей нарушителя отключили. Решается вопрос о взыскании компенсации.Ранее сообщали, что должностное лицо "Крымэнерго" пойдет под суд по обвинению во взятке через посредника. По информации Следкома, весной 2022 года к начальнику Алупкинского участка подразделения "Крымэнерго" обратилась местная жительница. Она просила проложить электролинию и подключить к электрическим сетям ее домовладение вне очереди.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Покупали воздух: в Севастополе осудили бухгалтеров за кражу 13 млн рублейВ Крыму инженер "Крымэнерго" пойдет под суд за смерть рабочегоЗамена электросчетчика – аферисты придумали новую схему обмана
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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гуп рк "крымэнерго", новости крыма, симферопольский район, электроэнергия, электричество, происшествия, энергетика
Крымчанин незаконно "намотал" электричества на 400 тысяч рублей

В "Крымэнерго" пресекли крупные потери электроэнергии Симферопольском районе полуострова

16:27 17.03.2025
 
© КрымэнергоинформКрымчанин незаконно подключился к электросетям при строительстве жилого дома
Крымчанин незаконно подключился к электросетям при строительстве жилого дома
© Крымэнергоинформ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В Мирновском сельском поселении Симферопольского района сотрудники "Крымэнерго" выявили крупное хищение энергоресурса. Об этом сообщили в пресс-службе госпредприятия.
Недобросовестного гражданина энергетики нашли во время планового рейда.

"Нарушитель без заключенного в установленном порядке договора энергоснабжения при помощи самонесущего изолированного провода подключился к распределительному устройству 0,4 кВ трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ и использовал электричество для нужд строительства многоэтажного жилого дома на территории Мирновского сельского поселения", – рассказали в пресс-службе предприятия.

Так "строитель намотал" 56 тысяч кВт/ч электроэнергии – ущерб составил около 400 тысяч рублей. От сетей нарушителя отключили. Решается вопрос о взыскании компенсации.
Ранее сообщали, что должностное лицо "Крымэнерго" пойдет под суд по обвинению во взятке через посредника. По информации Следкома, весной 2022 года к начальнику Алупкинского участка подразделения "Крымэнерго" обратилась местная жительница. Она просила проложить электролинию и подключить к электрическим сетям ее домовладение вне очереди.
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ГУП РК "Крымэнерго"Новости КрымаСимферопольский районЭлектроэнергияЭлектричествоПроисшествияЭнергетика
 
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