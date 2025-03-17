Крымчанин незаконно "намотал" электричества на 400 тысяч рублей
В "Крымэнерго" пресекли крупные потери электроэнергии Симферопольском районе полуострова
© КрымэнергоинформКрымчанин незаконно подключился к электросетям при строительстве жилого дома
© Крымэнергоинформ
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В Мирновском сельском поселении Симферопольского района сотрудники "Крымэнерго" выявили крупное хищение энергоресурса. Об этом сообщили в пресс-службе госпредприятия.
Недобросовестного гражданина энергетики нашли во время планового рейда.
"Нарушитель без заключенного в установленном порядке договора энергоснабжения при помощи самонесущего изолированного провода подключился к распределительному устройству 0,4 кВ трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ и использовал электричество для нужд строительства многоэтажного жилого дома на территории Мирновского сельского поселения", – рассказали в пресс-службе предприятия.
Так "строитель намотал" 56 тысяч кВт/ч электроэнергии – ущерб составил около 400 тысяч рублей. От сетей нарушителя отключили. Решается вопрос о взыскании компенсации.
Ранее сообщали, что должностное лицо "Крымэнерго" пойдет под суд по обвинению во взятке через посредника. По информации Следкома, весной 2022 года к начальнику Алупкинского участка подразделения "Крымэнерго" обратилась местная жительница. Она просила проложить электролинию и подключить к электрическим сетям ее домовладение вне очереди.
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