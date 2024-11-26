https://crimea.ria.ru/20241126/dolzhnostnoe-litso-krymenergo-poydet-pod-sud-po-obvineniyu-vo-vzyatke-1142142983.html
Должностное лицо "Крымэнерго" пойдет под суд по обвинению во взятке
Должностное лицо "Крымэнерго" пойдет под суд по обвинению во взятке - РИА Новости Крым, 26.11.2024
Должностное лицо "Крымэнерго" пойдет под суд по обвинению во взятке
Должностное лицо "Крымэнерго" пойдет под суд по обвинению во взятке через посредника. Об этом сообщают Следственный комитет Крыма и Севастополя и... РИА Новости Крым, 26.11.2024
2024-11-26T15:16
2024-11-26T15:16
2024-11-26T15:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Должностное лицо "Крымэнерго" пойдет под суд по обвинению во взятке через посредника. Об этом сообщают Следственный комитет Крыма и Севастополя и республиканская прокуратура.По информации Следкома, весной 2022 года к начальнику Алупкинского участка подразделения "Крымэнерго" обратилась местная жительница. Она просила проложить электролинию и подключить к электрическим сетям ее домовладение вне очереди.В прокуратуре Крыма уточняют, что деньги дважды перечислялись на счет посредника, который их обналичивал и передавал обвиняемому. Уголовное дело в отношении посредника выделено в отдельное производство.Незаконную деятельность обвиняемого пресекли сотрудники органов внутренних дел и следственного комитета. Уголовное дело в отношении него направлено в суд, обвинительное заключение утвердила прокуратура города Ялты.В начале ноября прокуратура региона также сообщала, что один из экс-руководителей компании "Крымэнерго" пойдет под суд по делу о превышении должностных полномочий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-сотрудницу "Крымэнерго" будут судить за взятки в 300 тысяч рублейИнженер "Крымэнерго" попался на взятке в 1,8 миллиона рублейВ Крыму семью с детьми оставили без света – дело ушло в Следком
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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гуп рк "крымэнерго", новости крыма, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, прокуратура республики крым, алупка, взятка
Должностное лицо "Крымэнерго" пойдет под суд по обвинению во взятке
Должностному лицу "Крымэнерго" предъявлено обвинение во взятке через посредника
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Должностное лицо "Крымэнерго" пойдет под суд по обвинению во взятке через посредника. Об этом сообщают Следственный комитет Крыма и Севастополя и республиканская прокуратура.
По информации Следкома, весной 2022 года к начальнику Алупкинского участка подразделения "Крымэнерго" обратилась местная жительница. Она просила проложить электролинию и подключить к электрическим сетям ее домовладение вне очереди.
"Начальник участка привлек в качестве посредника своего подчиненного, который по ранее достигнутой договоренности получил от родственницы женщины более 200 тысяч рублей за содействие", – говорится в сообщении СК Крыма и Севастополя.
В прокуратуре Крыма уточняют, что деньги дважды перечислялись на счет посредника, который их обналичивал и передавал обвиняемому. Уголовное дело в отношении посредника выделено в отдельное производство.
Незаконную деятельность обвиняемого пресекли сотрудники органов внутренних дел и следственного комитета. Уголовное дело в отношении него направлено в суд, обвинительное заключение утвердила прокуратура города Ялты.
В начале ноября прокуратура региона также сообщала, что один из экс-руководителей компании "Крымэнерго" пойдет под суд
по делу о превышении должностных полномочий.
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