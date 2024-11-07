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Экс-сотрудник "Крымэнерго" идет под суд за превышение полномочий - РИА Новости Крым, 07.11.2024
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Экс-сотрудник "Крымэнерго" идет под суд за превышение полномочий
Экс-сотрудник "Крымэнерго" идет под суд за превышение полномочий - РИА Новости Крым, 07.11.2024
Экс-сотрудник "Крымэнерго" идет под суд за превышение полномочий
Один из экс-руководителей компании "Крымэнерго" пойдет под суд по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщает прокуратура региона. РИА Новости Крым, 07.11.2024
2024-11-07T16:20
2024-11-07T16:20
происшествия
прокуратура республики крым
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гуп рк "крымэнерго"
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Один из экс-руководителей компании "Крымэнерго" пойдет под суд по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщает прокуратура региона.По данным следствия, фигурант действовал вместе с гендиректором компании, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском.Как уточняет пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю, по поручению своих руководителей сотрудники компании вели выборочные проверки физических и юридических лиц по всему Крыму с октября 2022 года по август 2023 года. По поддельным актам абонентам необоснованно начислялись колоссальные суммы задолженности за якобы потребленную электроэнергию."В последующем на подконтрольных подельникам региональных и центральной комиссиях действия работников электрических сетей и произведенные расчеты признавались корректными и принимались незаконные решения о введения ограничения хозяйствующим субъектам режима потребления электроэнергии. Таким образом, 17 абонентам произведен расчет объема и стоимости якобы неучтенной потребленной ими электроэнергии в размере, превышающем 138 млн рублей", - сообщили в следствии.Противоправную деятельность пресекли в ходе прокурорской проверки, расследование завершено, обвиняемый признал вину. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Керченский городской суд.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-сотрудницу "Крымэнерго" будут судить за взятки в 300 тысяч рублейИнженер "Крымэнерго" попался на взятке в 1,8 миллиона рублейВ Крыму семью с детьми оставили без света – дело ушло в Следком
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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60
происшествия, прокуратура республики крым, гсу ск россии по крыму и севастополю, гуп рк "крымэнерго", новости крыма, крым
Экс-сотрудник "Крымэнерго" идет под суд за превышение полномочий

Экс-сотрудник "Крымэнерго" идет под суд по делу о превышении полномочий

16:20 07.11.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Один из экс-руководителей компании "Крымэнерго" пойдет под суд по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщает прокуратура региона.
По данным следствия, фигурант действовал вместе с гендиректором компании, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском.
"В целях получения сетевой организацией дополнительной прибыли и повышения показателей своей работы сформировали деятельность выездной комиссии, которая должна была искусственно создавать доказательства безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии юридическими и физическими лицами", - сказано в сообщении.
Как уточняет пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю, по поручению своих руководителей сотрудники компании вели выборочные проверки физических и юридических лиц по всему Крыму с октября 2022 года по август 2023 года. По поддельным актам абонентам необоснованно начислялись колоссальные суммы задолженности за якобы потребленную электроэнергию.
"В последующем на подконтрольных подельникам региональных и центральной комиссиях действия работников электрических сетей и произведенные расчеты признавались корректными и принимались незаконные решения о введения ограничения хозяйствующим субъектам режима потребления электроэнергии. Таким образом, 17 абонентам произведен расчет объема и стоимости якобы неучтенной потребленной ими электроэнергии в размере, превышающем 138 млн рублей", - сообщили в следствии.
Противоправную деятельность пресекли в ходе прокурорской проверки, расследование завершено, обвиняемый признал вину. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Керченский городской суд.
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