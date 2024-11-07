https://crimea.ria.ru/20241107/eks-sotrudnik-krymenergo-idet-pod-sud-za-prevyshenie-polnomochiy-1141682823.html
Экс-сотрудник "Крымэнерго" идет под суд за превышение полномочий
Экс-сотрудник "Крымэнерго" идет под суд за превышение полномочий - РИА Новости Крым, 07.11.2024
Экс-сотрудник "Крымэнерго" идет под суд за превышение полномочий
Один из экс-руководителей компании "Крымэнерго" пойдет под суд по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщает прокуратура региона. РИА Новости Крым, 07.11.2024
2024-11-07T16:20
2024-11-07T16:20
2024-11-07T16:20
происшествия
прокуратура республики крым
гсу ск россии по крыму и севастополю
гуп рк "крымэнерго"
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/11/1122698239_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_c394a8dde5c14d88093b94f791884b3f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Один из экс-руководителей компании "Крымэнерго" пойдет под суд по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщает прокуратура региона.По данным следствия, фигурант действовал вместе с гендиректором компании, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском.Как уточняет пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю, по поручению своих руководителей сотрудники компании вели выборочные проверки физических и юридических лиц по всему Крыму с октября 2022 года по август 2023 года. По поддельным актам абонентам необоснованно начислялись колоссальные суммы задолженности за якобы потребленную электроэнергию."В последующем на подконтрольных подельникам региональных и центральной комиссиях действия работников электрических сетей и произведенные расчеты признавались корректными и принимались незаконные решения о введения ограничения хозяйствующим субъектам режима потребления электроэнергии. Таким образом, 17 абонентам произведен расчет объема и стоимости якобы неучтенной потребленной ими электроэнергии в размере, превышающем 138 млн рублей", - сообщили в следствии.Противоправную деятельность пресекли в ходе прокурорской проверки, расследование завершено, обвиняемый признал вину. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Керченский городской суд.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-сотрудницу "Крымэнерго" будут судить за взятки в 300 тысяч рублейИнженер "Крымэнерго" попался на взятке в 1,8 миллиона рублейВ Крыму семью с детьми оставили без света – дело ушло в Следком
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/11/1122698239_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_35369427e5ca16d7b9af3db00debec3b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, прокуратура республики крым, гсу ск россии по крыму и севастополю, гуп рк "крымэнерго", новости крыма, крым
Экс-сотрудник "Крымэнерго" идет под суд за превышение полномочий
Экс-сотрудник "Крымэнерго" идет под суд по делу о превышении полномочий
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Один из экс-руководителей компании "Крымэнерго" пойдет под суд по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщает прокуратура региона.
По данным следствия, фигурант действовал вместе с гендиректором компании, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском.
"В целях получения сетевой организацией дополнительной прибыли и повышения показателей своей работы сформировали деятельность выездной комиссии, которая должна была искусственно создавать доказательства безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии юридическими и физическими лицами", - сказано в сообщении.
Как уточняет пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю, по поручению своих руководителей сотрудники компании вели выборочные проверки физических и юридических лиц по всему Крыму с октября 2022 года по август 2023 года. По поддельным актам абонентам необоснованно начислялись колоссальные суммы задолженности за якобы потребленную электроэнергию.
"В последующем на подконтрольных подельникам региональных и центральной комиссиях действия работников электрических сетей и произведенные расчеты признавались корректными и принимались незаконные решения о введения ограничения хозяйствующим субъектам режима потребления электроэнергии. Таким образом, 17 абонентам произведен расчет объема и стоимости якобы неучтенной потребленной ими электроэнергии в размере, превышающем 138 млн рублей", - сообщили в следствии.
Противоправную деятельность пресекли в ходе прокурорской проверки, расследование завершено, обвиняемый признал вину. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Керченский городской суд.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: