https://crimea.ria.ru/20241107/eks-sotrudnik-krymenergo-idet-pod-sud-za-prevyshenie-polnomochiy-1141682823.html

Экс-сотрудник "Крымэнерго" идет под суд за превышение полномочий

Экс-сотрудник "Крымэнерго" идет под суд за превышение полномочий - РИА Новости Крым, 07.11.2024

Экс-сотрудник "Крымэнерго" идет под суд за превышение полномочий

Один из экс-руководителей компании "Крымэнерго" пойдет под суд по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщает прокуратура региона. РИА Новости Крым, 07.11.2024

2024-11-07T16:20

2024-11-07T16:20

2024-11-07T16:20

происшествия

прокуратура республики крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Один из экс-руководителей компании "Крымэнерго" пойдет под суд по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщает прокуратура региона.По данным следствия, фигурант действовал вместе с гендиректором компании, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском.Как уточняет пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю, по поручению своих руководителей сотрудники компании вели выборочные проверки физических и юридических лиц по всему Крыму с октября 2022 года по август 2023 года. По поддельным актам абонентам необоснованно начислялись колоссальные суммы задолженности за якобы потребленную электроэнергию."В последующем на подконтрольных подельникам региональных и центральной комиссиях действия работников электрических сетей и произведенные расчеты признавались корректными и принимались незаконные решения о введения ограничения хозяйствующим субъектам режима потребления электроэнергии. Таким образом, 17 абонентам произведен расчет объема и стоимости якобы неучтенной потребленной ими электроэнергии в размере, превышающем 138 млн рублей", - сообщили в следствии.Противоправную деятельность пресекли в ходе прокурорской проверки, расследование завершено, обвиняемый признал вину. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Керченский городской суд.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-сотрудницу "Крымэнерго" будут судить за взятки в 300 тысяч рублейИнженер "Крымэнерго" попался на взятке в 1,8 миллиона рублейВ Крыму семью с детьми оставили без света – дело ушло в Следком

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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