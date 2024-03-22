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Инженер "Крымэнерго" попался на взятке в 1,8 миллиона рублей
Инженер "Крымэнерго" попался на взятке в 1,8 миллиона рублей - РИА Новости Крым, 22.03.2024
Инженер "Крымэнерго" попался на взятке в 1,8 миллиона рублей
Правоохранители в Крыму задержали инженера технического аудита Симферопольского РЭС по обвинению в получении взятки от предпринимателя в размере 1,8 миллиона... РИА Новости Крым, 22.03.2024
2024-03-22T10:20
2024-03-22T10:20
2024-03-22T10:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Правоохранители в Крыму задержали инженера технического аудита Симферопольского РЭС по обвинению в получении взятки от предпринимателя в размере 1,8 миллиона рублей, также задержан с поличным посредник. Об этом сообщает главное следственное управление СК России по Крыму и Севастополю.В одном из кафе в центре города коммерсант передал посреднику 1,8 миллиона рублей для дальнейшей передачи инженеру. После этого его задержали сотрудники УФСБ и УМВД при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии.По месту жительства и работы фигурантов провели обыски. Изъяты деньги и технические средства, а также документы, представляющие интерес для следствия.Ранее в суд направили уголовное дело против бывшей начальницы отдела управления капитального строительства администрации Ялты. Женщину обвиняют в получении взятки от подрядчика в размере 400 тысяч рублей за корректировку актов выполненных работ.Читайте также на РИА Новости Крым:Два инспектора ДПС из Севастополя "погорели" на взяткеВ Крыму главврач поликлиники получила срок за особо крупное хищениеЭкс-начальник квартирной службы ЧФ получил срок за взятку в 9,6 млн
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Инженер "Крымэнерго" попался на взятке в 1,8 миллиона рублей
В Крыму задержали инженера "Крымэнерго" по обвинению в получении взятки в 1,8 млн рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Правоохранители в Крыму задержали инженера технического аудита Симферопольского РЭС по обвинению в получении взятки от предпринимателя в размере 1,8 миллиона рублей, также задержан с поличным посредник. Об этом сообщает главное следственное управление СК России по Крыму и Севастополю.
"К инженеру технического аудита Симферопольского РЭС обратился предприниматель о сокращении срока техприсоединения к электросетям завода по производству бутилированной воды, за что сотрудник "Крымэнерго" потребовал благодарность", - говорится в сообщении.
В одном из кафе в центре города коммерсант передал посреднику 1,8 миллиона рублей для дальнейшей передачи инженеру. После этого его задержали сотрудники УФСБ и УМВД при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии.
По месту жительства и работы фигурантов провели обыски. Изъяты деньги и технические средства, а также документы, представляющие интерес для следствия.
"Должностному лицу вменяется получение взятки через посредника в особо крупном размере, его знакомому - посредничество во взяточничестве. Свою вину посредник признал, сообщив об обстоятельствах совершенного преступления. Устанавливаются иные возможные противозаконные факты деятельности обвиняемых", - добавили в ведомстве.
Ранее в суд направили уголовное дело против бывшей начальницы отдела управления капитального строительства администрации Ялты. Женщину обвиняют в получении взятки от подрядчика
в размере 400 тысяч рублей за корректировку актов выполненных работ.
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