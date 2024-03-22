https://crimea.ria.ru/20240322/inzhener-krymenergo-popalsya-na-vzyatke-v-18-milliona-rubley-1135915093.html

Инженер "Крымэнерго" попался на взятке в 1,8 миллиона рублей

Инженер "Крымэнерго" попался на взятке в 1,8 миллиона рублей - РИА Новости Крым, 22.03.2024

Инженер "Крымэнерго" попался на взятке в 1,8 миллиона рублей

Правоохранители в Крыму задержали инженера технического аудита Симферопольского РЭС по обвинению в получении взятки от предпринимателя в размере 1,8 миллиона... РИА Новости Крым, 22.03.2024

2024-03-22T10:20

2024-03-22T10:20

2024-03-22T10:20

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Правоохранители в Крыму задержали инженера технического аудита Симферопольского РЭС по обвинению в получении взятки от предпринимателя в размере 1,8 миллиона рублей, также задержан с поличным посредник. Об этом сообщает главное следственное управление СК России по Крыму и Севастополю.В одном из кафе в центре города коммерсант передал посреднику 1,8 миллиона рублей для дальнейшей передачи инженеру. После этого его задержали сотрудники УФСБ и УМВД при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии.По месту жительства и работы фигурантов провели обыски. Изъяты деньги и технические средства, а также документы, представляющие интерес для следствия.Ранее в суд направили уголовное дело против бывшей начальницы отдела управления капитального строительства администрации Ялты. Женщину обвиняют в получении взятки от подрядчика в размере 400 тысяч рублей за корректировку актов выполненных работ.Читайте также на РИА Новости Крым:Два инспектора ДПС из Севастополя "погорели" на взяткеВ Крыму главврач поликлиники получила срок за особо крупное хищениеЭкс-начальник квартирной службы ЧФ получил срок за взятку в 9,6 млн

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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