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Хотел взорвать авто военной полиции: в ДНР задержан пособник террористов - РИА Новости Крым, 12.12.2024
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Хотел взорвать авто военной полиции: в ДНР задержан пособник террористов
Хотел взорвать авто военной полиции: в ДНР задержан пособник террористов - РИА Новости Крым, 12.12.2024
Хотел взорвать авто военной полиции: в ДНР задержан пособник террористов
Житель Донецка задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в пособничестве украинским террористам. Об этом со ссылкой на УФСБ России по ДНР сообщает Штаб обороны... РИА Новости Крым, 12.12.2024
2024-12-12T07:04
2024-12-12T07:41
донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
донецк
происшествия
антитеррор
главное управление разведки украины (гур)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Житель Донецка задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в пособничестве украинским террористам. Об этом со ссылкой на УФСБ России по ДНР сообщает Штаб обороны ДНР в Telegram.Задержанный пояснил, что украинские боевики планировали с помощью самодельной взрывчатки взорвать служебный автомобиль Минобороны России.Он обвиняется в приготовлении к преступлению, содействии террористической деятельности и в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Дагестане задержали 12 человек, планировавших крупный терактКрымчанин передавал спецслужбам Киева данные о ФСБ – дело передано в суд190 терактов предотвратили в России с начала года
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), события в донбассе, донецк, происшествия, антитеррор, главное управление разведки украины (гур), минобороны украины, терроризм, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости
Хотел взорвать авто военной полиции: в ДНР задержан пособник террористов

В Донецке ФСБ задержала пособника Киева в подготовке к подрыву служебного авто Минобороны

07:04 12.12.2024 (обновлено: 07:41 12.12.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Житель Донецка задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в пособничестве украинским террористам. Об этом со ссылкой на УФСБ России по ДНР сообщает Штаб обороны ДНР в Telegram.
"Задержанный по заданию главного управления разведки минобороны Украины изъял схрон, подготовленный украинскими диверсантами, в котором находились компоненты для создания самодельного взрывного устройства", — говорится в сообщении.
Задержанный пояснил, что украинские боевики планировали с помощью самодельной взрывчатки взорвать служебный автомобиль Минобороны России.

"Я вступил в контакт с представителем спецслужбы Украины. Через несколько дней этот человек скинул мне координаты с местоположением схрона с самодельным взрывчатым устройством, которое я должен был передать третьим лицам. Это было необходимо для подрыва машины военной полиции. При извлечении данного устройства я был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности", — рассказал задержанный.

Он обвиняется в приготовлении к преступлению, содействии террористической деятельности и в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.
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Донецкая Народная Республика (ДНР)События в ДонбассеДонецкПроисшествияАнтитеррорГлавное управление разведки Украины (ГУР)Минобороны УкраиныТерроризмФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Новости
 
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