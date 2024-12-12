Хотел взорвать авто военной полиции: в ДНР задержан пособник террористов
В Донецке ФСБ задержала пособника Киева в подготовке к подрыву служебного авто Минобороны
07:04 12.12.2024 (обновлено: 07:41 12.12.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Житель Донецка задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в пособничестве украинским террористам. Об этом со ссылкой на УФСБ России по ДНР сообщает Штаб обороны ДНР в Telegram.
"Задержанный по заданию главного управления разведки минобороны Украины изъял схрон, подготовленный украинскими диверсантами, в котором находились компоненты для создания самодельного взрывного устройства", — говорится в сообщении.
Задержанный пояснил, что украинские боевики планировали с помощью самодельной взрывчатки взорвать служебный автомобиль Минобороны России.
"Я вступил в контакт с представителем спецслужбы Украины. Через несколько дней этот человек скинул мне координаты с местоположением схрона с самодельным взрывчатым устройством, которое я должен был передать третьим лицам. Это было необходимо для подрыва машины военной полиции. При извлечении данного устройства я был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности", — рассказал задержанный.
Он обвиняется в приготовлении к преступлению, содействии террористической деятельности и в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.
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