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Хотел взорвать авто военной полиции: в ДНР задержан пособник террористов

Хотел взорвать авто военной полиции: в ДНР задержан пособник террористов - РИА Новости Крым, 12.12.2024

Хотел взорвать авто военной полиции: в ДНР задержан пособник террористов

Житель Донецка задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в пособничестве украинским террористам. Об этом со ссылкой на УФСБ России по ДНР сообщает Штаб обороны... РИА Новости Крым, 12.12.2024

2024-12-12T07:04

2024-12-12T07:04

2024-12-12T07:41

донецкая народная республика (днр)

события в донбассе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Житель Донецка задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в пособничестве украинским террористам. Об этом со ссылкой на УФСБ России по ДНР сообщает Штаб обороны ДНР в Telegram.Задержанный пояснил, что украинские боевики планировали с помощью самодельной взрывчатки взорвать служебный автомобиль Минобороны России.Он обвиняется в приготовлении к преступлению, содействии террористической деятельности и в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Дагестане задержали 12 человек, планировавших крупный терактКрымчанин передавал спецслужбам Киева данные о ФСБ – дело передано в суд190 терактов предотвратили в России с начала года

донецкая народная республика (днр)

донецк

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), события в донбассе, донецк, происшествия, антитеррор, главное управление разведки украины (гур), минобороны украины, терроризм, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости