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В Дагестане задержали 12 человек, планировавших крупный теракт
В Дагестане задержали 12 человек, планировавших крупный теракт - РИА Новости Крым, 07.12.2024
В Дагестане задержали 12 человек, планировавших крупный теракт
Силовики в Дагестане задержали 12 человек, планировавших крупный теракт, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСБ. РИА Новости Крым, 07.12.2024
2024-12-07T22:05
2024-12-07T22:05
2024-12-07T22:05
дагестан
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
происшествия
новости
теракт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек — РИА Новости Крым. Силовики в Дагестане задержали 12 человек, планировавших крупный теракт, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСБ.У задержанных изъяли два самодельных взрывных устройства, более тонны аммиачной селитры, оружие и боеприпасы.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дагестан, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, новости, теракт
В Дагестане задержали 12 человек, планировавших крупный теракт
В Дагестане задержали 12 человек, планировавших крупный теракт