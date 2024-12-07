https://crimea.ria.ru/20241207/v-dagestane-zaderzhali-12-chelovek-planirovavshikh-krupnyy-terakt-1142464853.html

В Дагестане задержали 12 человек, планировавших крупный теракт

В Дагестане задержали 12 человек, планировавших крупный теракт - РИА Новости Крым, 07.12.2024

В Дагестане задержали 12 человек, планировавших крупный теракт

Силовики в Дагестане задержали 12 человек, планировавших крупный теракт, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСБ. РИА Новости Крым, 07.12.2024

2024-12-07T22:05

2024-12-07T22:05

2024-12-07T22:05

дагестан

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

происшествия

новости

теракт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек — РИА Новости Крым. Силовики в Дагестане задержали 12 человек, планировавших крупный теракт, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСБ.У задержанных изъяли два самодельных взрывных устройства, более тонны аммиачной селитры, оружие и боеприпасы.

дагестан

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дагестан, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, новости, теракт