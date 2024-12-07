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В Дагестане задержали 12 человек, планировавших крупный теракт - РИА Новости Крым, 07.12.2024
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В Дагестане задержали 12 человек, планировавших крупный теракт
В Дагестане задержали 12 человек, планировавших крупный теракт - РИА Новости Крым, 07.12.2024
В Дагестане задержали 12 человек, планировавших крупный теракт
Силовики в Дагестане задержали 12 человек, планировавших крупный теракт, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСБ. РИА Новости Крым, 07.12.2024
2024-12-07T22:05
2024-12-07T22:05
дагестан
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек — РИА Новости Крым. Силовики в Дагестане задержали 12 человек, планировавших крупный теракт, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСБ.У задержанных изъяли два самодельных взрывных устройства, более тонны аммиачной селитры, оружие и боеприпасы.
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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дагестан, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, новости, теракт
В Дагестане задержали 12 человек, планировавших крупный теракт

В Дагестане задержали 12 человек, планировавших крупный теракт

22:05 07.12.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМигалка на крыше автомобиля полиции
Мигалка на крыше автомобиля полиции - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек — РИА Новости Крым. Силовики в Дагестане задержали 12 человек, планировавших крупный теракт, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСБ.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ по Республике Дагестан (РД) во взаимодействии с МВД по РД, задержаны 12 членов законспирированной ячейки запрещенной в России террористической организации, планировавших осуществить крупный террористический акт", — подчеркнули в ведомстве.

У задержанных изъяли два самодельных взрывных устройства, более тонны аммиачной селитры, оружие и боеприпасы.
 
ДагестанФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ПроисшествияНовостиТеракт
 
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