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В одном из парков Симферополя установят плавающий фонтан
В одном из парков Симферополя установят плавающий фонтан - РИА Новости Крым, 01.04.2025
В одном из парков Симферополя установят плавающий фонтан
Плавающий фонтан установят в Симферополе на Нижнем пруду реки Славянка возле радиорынка. Об этом сообщил начальник отдела сопровождения строительства объектов... РИА Новости Крым, 01.04.2025
2025-04-01T19:45
2025-04-01T19:45
2025-04-01T19:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Плавающий фонтан установят в Симферополе на Нижнем пруду реки Славянка возле радиорынка. Об этом сообщил начальник отдела сопровождения строительства объектов благоустройства Департамента капитального строительства администрации крымской столицы Андрей Древич.Благоустройство парка Шевченко в Симферополе: как идут работы >>Он уточнил, что композицию посреди озера установят в рамках благоустройства территории. Берега пруда оборудуют скамейками, парковкой и дорожками для бега.Посещать парк возле Нижнего пруда можно будет круглосуточно, добавили в администрации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отвоевываем берег у моря: как новая набережная изменит КоктебельИсторический бульвар в Севастополе – когда возобновят благоустройствоВ Судаке появился новый спортивный комплекс
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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городская среда, симферополь, новости крыма, парки крыма, общество
В одном из парков Симферополя установят плавающий фонтан
В одном из парков Крымской столицы в рамках благоустройства оборудуют плавающий фонтан