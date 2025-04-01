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В одном из парков Симферополя установят плавающий фонтан

В одном из парков Симферополя установят плавающий фонтан - РИА Новости Крым, 01.04.2025

В одном из парков Симферополя установят плавающий фонтан

Плавающий фонтан установят в Симферополе на Нижнем пруду реки Славянка возле радиорынка. Об этом сообщил начальник отдела сопровождения строительства объектов... РИА Новости Крым, 01.04.2025

2025-04-01T19:45

2025-04-01T19:45

2025-04-01T19:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Плавающий фонтан установят в Симферополе на Нижнем пруду реки Славянка возле радиорынка. Об этом сообщил начальник отдела сопровождения строительства объектов благоустройства Департамента капитального строительства администрации крымской столицы Андрей Древич.Благоустройство парка Шевченко в Симферополе: как идут работы >>Он уточнил, что композицию посреди озера установят в рамках благоустройства территории. Берега пруда оборудуют скамейками, парковкой и дорожками для бега.Посещать парк возле Нижнего пруда можно будет круглосуточно, добавили в администрации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отвоевываем берег у моря: как новая набережная изменит КоктебельИсторический бульвар в Севастополе – когда возобновят благоустройствоВ Судаке появился новый спортивный комплекс

https://crimea.ria.ru/20250401/kak-idet-remont-detskogo-parka-v-simferopole-i-kak-dolgo-prodlitsya---foto-1145360091.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городская среда, симферополь, новости крыма, парки крыма, общество