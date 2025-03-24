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Исторический бульвар в Севастополе – когда возобновят благоустройство
Исторический бульвар в Севастополе – когда возобновят благоустройство - РИА Новости Крым, 24.03.2025
Исторический бульвар в Севастополе – когда возобновят благоустройство
Благоустройство Исторического бульвара в Севастополе возобновится в текущем году, сейчас завершается перепроектирование объекта, сообщил губернатор города... РИА Новости Крым, 24.03.2025
2025-03-24T20:53
2025-03-24T20:53
2025-03-24T20:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Благоустройство Исторического бульвара в Севастополе возобновится в текущем году, сейчас завершается перепроектирование объекта, сообщил губернатор города Михаил Развожаев по итогам встречи с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Иреком Файзуллиным.По его словам, перепроектирование проекта благоустройства бульвара находится на финальной стадии.Всего, по словам Развожаева, в рамках госпрограммы социально-экономического развития планируется к сдаче 22 объекта. На особом контроле строительство медицинского кластера на Камышовом шоссе: больницы скорой медицинской помощи и лечебно-диагностического корпуса онкологического диспансера.Исторический бульвар закрылся на реконструкцию в 2018 году, с тех пор сроки завершения объекта переносились несколько раз.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый цвет и размер: как изменится памятник Тотлебену в СевастополеПервый легендарный бой Кутузова увековечили на диораме в КрымуРеконструкция 4 объектов на Историческом бульваре Севастополя завершена
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РИА Новости Крым
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новости севастополя, севастополь, городская среда, благоустройство, михаил развожаев
Исторический бульвар в Севастополе – когда возобновят благоустройство
Благоустройство Исторического бульвара в Севастополе возобновится в этому году – Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Благоустройство Исторического бульвара в Севастополе возобновится в текущем году, сейчас завершается перепроектирование объекта, сообщил губернатор города Михаил Развожаев по итогам встречи с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Иреком Файзуллиным.
"Обсудили и один из самых проблемных для Севастополя долгостроев – Исторический бульвар. Заказчик у этого федерального объекта – "Единый заказчик в сфере строительства", но мы продолжаем плотную работу с федеральными органами власти для ускорения решения вопросов с финансированием, чтобы начать работы в этом году", – проинформировал губернатор.
По его словам, перепроектирование проекта благоустройства бульвара находится на финальной стадии.
Всего, по словам Развожаева, в рамках госпрограммы социально-экономического развития планируется к сдаче 22 объекта. На особом контроле строительство медицинского кластера на Камышовом шоссе: больницы скорой медицинской помощи и лечебно-диагностического корпуса онкологического диспансера.
"Также обсудили старт нацпроекта "Инфраструктура для жизни: в этом году у нас запланировано 27 мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры", – сообщил Развожаев.
Исторический бульвар закрылся на реконструкцию в 2018 году,
с тех пор сроки завершения объекта переносились несколько раз.
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