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Исторический бульвар в Севастополе – когда возобновят благоустройство

Исторический бульвар в Севастополе – когда возобновят благоустройство - РИА Новости Крым, 24.03.2025

Исторический бульвар в Севастополе – когда возобновят благоустройство

Благоустройство Исторического бульвара в Севастополе возобновится в текущем году, сейчас завершается перепроектирование объекта, сообщил губернатор города... РИА Новости Крым, 24.03.2025

2025-03-24T20:53

2025-03-24T20:53

2025-03-24T20:53

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михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Благоустройство Исторического бульвара в Севастополе возобновится в текущем году, сейчас завершается перепроектирование объекта, сообщил губернатор города Михаил Развожаев по итогам встречи с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Иреком Файзуллиным.По его словам, перепроектирование проекта благоустройства бульвара находится на финальной стадии.Всего, по словам Развожаева, в рамках госпрограммы социально-экономического развития планируется к сдаче 22 объекта. На особом контроле строительство медицинского кластера на Камышовом шоссе: больницы скорой медицинской помощи и лечебно-диагностического корпуса онкологического диспансера.Исторический бульвар закрылся на реконструкцию в 2018 году, с тех пор сроки завершения объекта переносились несколько раз.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый цвет и размер: как изменится памятник Тотлебену в СевастополеПервый легендарный бой Кутузова увековечили на диораме в КрымуРеконструкция 4 объектов на Историческом бульваре Севастополя завершена

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости севастополя, севастополь, городская среда, благоустройство, михаил развожаев