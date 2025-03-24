Рейтинг@Mail.ru
Исторический бульвар в Севастополе – когда возобновят благоустройство - РИА Новости Крым, 24.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250324/istoricheskiy-bulvar-v-sevastopole--kogda-vozobnovyat-blagoustroystvo-1145190656.html
Исторический бульвар в Севастополе – когда возобновят благоустройство
Исторический бульвар в Севастополе – когда возобновят благоустройство - РИА Новости Крым, 24.03.2025
Исторический бульвар в Севастополе – когда возобновят благоустройство
Благоустройство Исторического бульвара в Севастополе возобновится в текущем году, сейчас завершается перепроектирование объекта, сообщил губернатор города... РИА Новости Крым, 24.03.2025
2025-03-24T20:53
2025-03-24T20:53
новости севастополя
севастополь
городская среда
благоустройство
михаил развожаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111576/08/1115760825_0:365:2992:2048_1920x0_80_0_0_bf36e6452fb76e214bd1285549a6d85b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Благоустройство Исторического бульвара в Севастополе возобновится в текущем году, сейчас завершается перепроектирование объекта, сообщил губернатор города Михаил Развожаев по итогам встречи с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Иреком Файзуллиным.По его словам, перепроектирование проекта благоустройства бульвара находится на финальной стадии.Всего, по словам Развожаева, в рамках госпрограммы социально-экономического развития планируется к сдаче 22 объекта. На особом контроле строительство медицинского кластера на Камышовом шоссе: больницы скорой медицинской помощи и лечебно-диагностического корпуса онкологического диспансера.Исторический бульвар закрылся на реконструкцию в 2018 году, с тех пор сроки завершения объекта переносились несколько раз.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый цвет и размер: как изменится памятник Тотлебену в СевастополеПервый легендарный бой Кутузова увековечили на диораме в КрымуРеконструкция 4 объектов на Историческом бульваре Севастополя завершена
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111576/08/1115760825_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_25392adfc99d5327ce62b5b5f53e9a2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости севастополя, севастополь, городская среда, благоустройство, михаил развожаев
Исторический бульвар в Севастополе – когда возобновят благоустройство

Благоустройство Исторического бульвара в Севастополе возобновится в этому году – Развожаев

20:53 24.03.2025
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Благоустройство Исторического бульвара в Севастополе возобновится в текущем году, сейчас завершается перепроектирование объекта, сообщил губернатор города Михаил Развожаев по итогам встречи с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Иреком Файзуллиным.

"Обсудили и один из самых проблемных для Севастополя долгостроев – Исторический бульвар. Заказчик у этого федерального объекта – "Единый заказчик в сфере строительства", но мы продолжаем плотную работу с федеральными органами власти для ускорения решения вопросов с финансированием, чтобы начать работы в этом году", – проинформировал губернатор.

По его словам, перепроектирование проекта благоустройства бульвара находится на финальной стадии.
Всего, по словам Развожаева, в рамках госпрограммы социально-экономического развития планируется к сдаче 22 объекта. На особом контроле строительство медицинского кластера на Камышовом шоссе: больницы скорой медицинской помощи и лечебно-диагностического корпуса онкологического диспансера.

"Также обсудили старт нацпроекта "Инфраструктура для жизни: в этом году у нас запланировано 27 мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры", – сообщил Развожаев.

Исторический бульвар закрылся на реконструкцию в 2018 году, с тех пор сроки завершения объекта переносились несколько раз.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Новый цвет и размер: как изменится памятник Тотлебену в Севастополе
Первый легендарный бой Кутузова увековечили на диораме в Крыму
Реконструкция 4 объектов на Историческом бульваре Севастополя завершена
 
Новости СевастополяСевастопольГородская средаБлагоустройствоМихаил Развожаев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:32В Курском приграничье российские бойцы отразили три контратаки ВСУ
13:23Утечка на подземном газопроводе - названа причина взрыва в Махачкале
13:06Полмира мечтает о "диктатуре" по примеру Белоруссии – Лукашенко
12:52Российских журналистов в ЛНР специально хотели убить – Кремль
12:45Заявление по переговорам России и США – будут ли озвучены итоги
12:41Оправдывала теракты: в Херсонской области задержана россиянка
12:27Переговоры по Украине: США обсуждают с Киевом безопасность в Черном море
12:17Лукашенко принес присягу президента Белоруссии
12:13В Крыму бойцы СВО смогут получить 1 млн рублей вместо земельного участка
11:45Женщина погибла на пожаре в многоэтажке в Евпатории
11:29Газ взорвался в магазине в Махачкале – пострадали четверо
11:26В Крыму 22 человека погибли в пожарах с начала года – МЧС
11:14Крымский мост сейчас: пробка выросла в три раза
11:02Семьям погибших в ДТП с автобусом под Симферополем выплатят по 1,5 млн
10:5310 человек пострадали в ДТП в Крыму
10:37ДТП с автобусом в Симферополе: Бастрыкин затребовал доклад по делу
10:10Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России пошла на спад
10:00Программа долгосрочных сбережений: создать финансовую "подушку" к пенсии
09:58Взрыв в многоэтажке в Махачкале – что известно
09:48Переговоры РФ и США по Украине – Карасин сделал заявление
Лента новостейМолния