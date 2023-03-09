https://crimea.ria.ru/20230309/kogda-otkroyut-panoramu-sevastopolya-i-istoricheskiy-bulvar-1127436319.html

Когда откроют панораму Севастополя и Исторический бульвар

Когда откроют панораму Севастополя и Исторический бульвар - РИА Новости Крым, 09.03.2023

Когда откроют панораму Севастополя и Исторический бульвар

Исторический бульвар в Севастополе будет полностью открыт для посетителей в 2025 году – одновременно со зданием панорамы "Оборона Севастополя в 1854 – 1855 гг", РИА Новости Крым, 09.03.2023

2023-03-09T15:19

2023-03-09T15:19

2023-03-09T15:22

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севастополь

реконструкция панорамы "оборона севастополя в 1854 – 1855 гг"

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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Исторический бульвар в Севастополе будет полностью открыт для посетителей в 2025 году – одновременно со зданием панорамы "Оборона Севастополя в 1854 – 1855 гг", где сейчас также проходит реконструкция. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым, сообщил директор Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя Михаил Смородкин.По словам Смородкина, правая часть бульвара уже вводится в эксплуатацию – там построили четыре новых здания и уже завершают благоустройство. После приступят к работе с памятниками."В этом году будут отреставрированы все четырнадцать памятников на Историческом бульваре. Сегодня уже занимаемся заключением контракта на эту тему", – добавил он.Смородкин отметил, что у музея "есть проблемы с недвижимым имуществом третьих лиц на Историческом бульваре", но они будут решены."Это здания и сооружения, которые выпали из хозяйственной деятельности музея в украинский и советский периоды по каким-то причинам. Сегодня мы вооружены поручением президента освободить Исторический бульвар от имущества третьих лиц и этим занимаемся. Есть некоторые сложности, чтобы законно провести эту процедуру, но мы, несомненно, добьемся своего", – заключил он.Открыть музей и территорию для посетителей обещают в 2025 году.Исторический бульвар закрылся на реконструкцию в 2018 году. Здание панорамы – осенью 2022, впервые за почти семьдесят лет.Ранее стало известно, что Музей обороны Севастополя судится с ДОСААФ России за строения в границах объекта культурного наследия. Читайте также на РИА Новости Крым:Когда на Историческом бульваре откроют первые здания музеяЗдание Панорамы "Оборона Севастополя" на три года закроют на реставрациюПервый легендарный бой Кутузова увековечили на диораме в Крыму

https://crimea.ria.ru/20221216/vpervye-za-63-goda-kak-v-sevastopole-restavriruyut-polotno-dioramy-1125918145.html

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