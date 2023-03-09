https://crimea.ria.ru/20230309/kogda-otkroyut-panoramu-sevastopolya-i-istoricheskiy-bulvar-1127436319.html
Когда откроют панораму Севастополя и Исторический бульвар
Когда откроют панораму Севастополя и Исторический бульвар - РИА Новости Крым, 09.03.2023
Когда откроют панораму Севастополя и Исторический бульвар
Исторический бульвар в Севастополе будет полностью открыт для посетителей в 2025 году – одновременно со зданием панорамы "Оборона Севастополя в 1854 – 1855 гг", РИА Новости Крым, 09.03.2023
2023-03-09T15:19
2023-03-09T15:19
2023-03-09T15:22
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севастополь
реконструкция панорамы "оборона севастополя в 1854 – 1855 гг"
реконструкция исторического бульвара в севастополе
михаил смородкин
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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Исторический бульвар в Севастополе будет полностью открыт для посетителей в 2025 году – одновременно со зданием панорамы "Оборона Севастополя в 1854 – 1855 гг", где сейчас также проходит реконструкция. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым, сообщил директор Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя Михаил Смородкин.По словам Смородкина, правая часть бульвара уже вводится в эксплуатацию – там построили четыре новых здания и уже завершают благоустройство. После приступят к работе с памятниками."В этом году будут отреставрированы все четырнадцать памятников на Историческом бульваре. Сегодня уже занимаемся заключением контракта на эту тему", – добавил он.Смородкин отметил, что у музея "есть проблемы с недвижимым имуществом третьих лиц на Историческом бульваре", но они будут решены."Это здания и сооружения, которые выпали из хозяйственной деятельности музея в украинский и советский периоды по каким-то причинам. Сегодня мы вооружены поручением президента освободить Исторический бульвар от имущества третьих лиц и этим занимаемся. Есть некоторые сложности, чтобы законно провести эту процедуру, но мы, несомненно, добьемся своего", – заключил он.Открыть музей и территорию для посетителей обещают в 2025 году.Исторический бульвар закрылся на реконструкцию в 2018 году. Здание панорамы – осенью 2022, впервые за почти семьдесят лет.Ранее стало известно, что Музей обороны Севастополя судится с ДОСААФ России за строения в границах объекта культурного наследия. Читайте также на РИА Новости Крым:Когда на Историческом бульваре откроют первые здания музеяЗдание Панорамы "Оборона Севастополя" на три года закроют на реставрациюПервый легендарный бой Кутузова увековечили на диораме в Крыму
https://crimea.ria.ru/20221216/vpervye-za-63-goda-kak-v-sevastopole-restavriruyut-polotno-dioramy-1125918145.html
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севастополь, реконструкция панорамы "оборона севастополя в 1854 – 1855 гг", реконструкция исторического бульвара в севастополе, михаил смородкин, общество, культура, новости крыма
Когда откроют панораму Севастополя и Исторический бульвар
Директор музея обороны Севастополя Смородкин: Исторический бульвар и музей откроют в 2025
15:19 09.03.2023 (обновлено: 15:22 09.03.2023) СЕВАСТОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым.
Исторический бульвар в Севастополе будет полностью открыт для посетителей в 2025 году – одновременно со зданием панорамы "Оборона Севастополя в 1854 – 1855 гг", где сейчас также проходит реконструкция. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым
, сообщил директор Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя Михаил Смородкин.
"Перед нами стоит задача от министерства культуры открыть панораму вместе с Историческим бульваром", – сказал Смородкин на пресс-подходе, организованном на территории объекта реставрации.
По словам Смородкина, правая часть бульвара уже вводится в эксплуатацию – там построили четыре новых здания и уже завершают благоустройство. После приступят к работе с памятниками.
"В этом году будут отреставрированы все четырнадцать памятников на Историческом бульваре. Сегодня уже занимаемся заключением контракта на эту тему", – добавил он.
Смородкин отметил, что у музея "есть проблемы с недвижимым имуществом третьих лиц на Историческом бульваре", но они будут решены.
"Это здания и сооружения, которые выпали из хозяйственной деятельности музея в украинский и советский периоды по каким-то причинам. Сегодня мы вооружены поручением президента освободить Исторический бульвар от имущества третьих лиц и этим занимаемся. Есть некоторые сложности, чтобы законно провести эту процедуру, но мы, несомненно, добьемся своего", – заключил он.
Открыть музей и территорию для посетителей обещают в 2025 году.
Исторический бульвар закрылся на реконструкцию в 2018 году. Здание панорамы – осенью 2022, впервые за почти семьдесят лет.
Ранее стало известно, что Музей обороны Севастополя судится
с ДОСААФ России за строения в границах объекта культурного наследия.
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