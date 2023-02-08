В Севастополе ДОСААФ России судится с городом и музеем за землю
В Севастополе ДОСААФ России судится с городом и федеральным музеем за земли и объекты
© РИА Новости КрымТерритория у здания РО ДОСААФ России в Севастополе
© РИА Новости Крым
СЕВАСТОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Региональное отделение ДОСААФ России в Севастополе судится с властями и федеральным музеем за земли и объекты, которые считает своими и незаконно отнятыми. Заложниками тяжб, растянувшихся на годы, стали не только люди, но и животные. Очередной суд – в феврале. Как в городе-герое допустили подобное и кому это может быть выгодно, выяснял корреспондент РИА Новости Крым.
После того, как в 2014 году Крым и Севастополь вошли в состав РФ, региональное отделение флагмана патриотического воспитания – ДОСААФ России начало "терять" в городе-герое имущество: здания и землю. Они стали отходить в городскую казну. ДОСААФ считает – незаконно. Местные власти уверены в обратном. Суды идут годами. Тем временем заложниками ситуации становятся организации общества.
После того, как в 2014 году Крым и Севастополь вошли в состав РФ, региональное отделение флагмана патриотического воспитания – ДОСААФ России начало "терять" в городе-герое имущество: здания и землю. Они стали отходить в городскую казну. ДОСААФ считает – незаконно. Местные власти уверены в обратном. Суды идут годами. Тем временем заложниками ситуации становятся организации общества.
Заложники перманентных споров
Одна из них – кинологический центр ДОСААФ. Он потерял площадку для дрессировок, которой пользовался десятилетиями. Речь о тихом месте на Историческом бульваре, знаменитом своим музеем-панорамой "Оборона Севастополя 1854 –1855 гг.". Прийти с питомцем сюда можно было по одной из боковых дорожек. Однажды в 2018-м людей со служебными собаками просто не пустили, а полосу с препятствиями уничтожили, вспоминает директор кинологического центра Олеся Сергеева.
"Мы приезжаем, а доступ перекрыли, все обнесено забором, а наш городок – спортивные снаряды, лестницы, горки – разрушен, засыпан камнями. Нас никто не предупредил. Оказалось, площадку у ДОСААФа забрали, было предписание покинуть территорию... И вот уже пять лет она закрыта, и на ней ничего не происходит, ничего не построено. Ну можно же было найти какой-то культурный выход", – поделилась она.
С тех пор, говорит, "одни мытарства". В городе негде профессионально дрессировать животных: площадки для выгула слишком малы. Нужна ровная, длиной не менее 100 метров, "и чтобы меньше людей и никому не мешать". Кроме того, на ее оборудование понадобится 200 – 300 тыс. рублей. Источником средств могут стать разве что членские взносы, так как организация "не ориентирована на коммерцию". А значит, тем более нужны документы на землю.
© РИА Новости КрымКинологический центр ДОСААФ потерял площадку для дрессировок, которой пользовался десятилетиями
© РИА Новости Крым
Кинологический центр ДОСААФ потерял площадку для дрессировок, которой пользовался десятилетиями
Пока или выезжают за город, или ютятся у здания ДОСААФа, между домами. Здесь же принимают нормативы. И морально готовятся напрямую обращаться к правительству.
"Другого варианта не вижу. Столько лет прошло, и так уже разрушен и растаскан этот несчастный ДОСААФ, и уже никто ничего нам не обещает. Вообще стыд какой-то и сюр", – возмущается кинолог.
"Другого варианта не вижу. Столько лет прошло, и так уже разрушен и растаскан этот несчастный ДОСААФ, и уже никто ничего нам не обещает. Вообще стыд какой-то и сюр", – возмущается кинолог.
Дойти до Верховного суда
Площадка кинологов попала в границы объекта культурного наследия на территории Музея обороны Севастополя, федерального учреждения. И ближайший суд, на котором вновь поднимут вопрос о ее принадлежности, будет 21 февраля. Об этом рассказала председатель РО ДОСААФ России в Севастополе Наталья Шевчук.
"Мы понимаем, что участок Исторического бульвара в федеральной собственности, что это культурное наследие, что музею нужно парк облагородить. Пожалуйста. Если бы нам предложили в другом месте что-либо, мы бы ушли. А просто уходить со своих земель и своего здания мы не можем", – поясняет она.
Упомянутое здание – основное для организации. Это бывший "дом технической учебы" на проспекте Генерала Острякова, 15. Его построили в 1975-м на всесоюзные деньги "Лотереи ДОССАФ СССР".
"Каждый севастополец знает, кому оно всегда принадлежало. На данный момент мы и за него судимся, – говорит Шевчук. – Но есть еще проблемные вопросы, их много, поэтому мы в судах. Есть у нас тир, это Исторический бульвар, 26. Мы его зарегистрировали за ДОСААФ России, то есть у нас российские документы права собственности на него. Был еще у нас тир перед главным входом в музей, Исторический бульвар, 19. Он незаконно был зачислен в казну Севастополя".
© РИА Новости КрымЗдание РО ДОСААФ России в Севастополе
© РИА Новости Крым
Здание РО ДОСААФ России в Севастополе
По ее словам, суды стали крайней мерой, к которой пришлось обратиться после того, как у ДОСААФ России в Севастополе возникли сложности с перерегистрацией своего имущества в российское правовое поле.
"Бывает такой ответ – "Отказ без рассмотрения", и стопорится дело. Мы начали регистрироваться с 2019 – 2020 года. И то мне пришлось поехать в Москву и там подавать документы в МФЦ. Здесь я не могла в местных. Выехала за пределы Крыма и подала документы, зарегистрировала здание тира на Историческом бульваре и само здание ДОСААФ", – рассказала руководитель общества.
Общество уже потеряло автодром. В числе объектов, которые до сих пор не могут оформить, – участок аэродрома, а это 90 гектаров земли, говорит Шевчук: "Я до сих пор не могу его переоформить, потому что отказы, и до сих пор данный земельный участок - на государственном акте Украины".
Ответчиками в судах выступают департамент имущественных и земельных отношений Севастополя и правительство города, Музей обороны Севастополя как заинтересованное лицо, "где-то Росимущество", уточнила Шевчук.
"Продолжаем бороться. В некоторых вопросах уже на кассацию вышли, это Центральный окружной суд города Калуги. Будем идти до Верховного суда", – сказала Шевчук.
"У ДОСААФА Севастополя достаточно территорий"
В департаменте имущественных и земельных отношений Севастополя на эту тему говорят неохотно. Отмечают, что у ДОСААФа достаточно территории, "за которой общество уверенно не хочет ухаживать".
В ведомстве подтвердили, что с организацией идут суды, и они якобы не относятся к проблеме кинологов с их площадкой. А также заметили, что сами кинологи к ним по вопросу выделения земли не обращались, хотя могут.
"Есть постановление правительства: они обращаются о предоставлении участка для размещения объекта, и департамент рассматривает. Нужно понимать, что конкретно они хотят: участок, размещение, взять в безвозмездное пользование или в аренду, через торги или сами будут искать. Это очень кропотливая работа, есть определенная процедура. Но нет проблемы письменно обратиться – им объяснят схему", – прокомментировали в ведомстве.
В пресс-службе федерального учреждения "Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя" сообщили, что на данный момент в учреждении хотели бы воздержаться от официальных комментариев на тему всего, что связано с ДОСААФ и судами.
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