https://crimea.ria.ru/20230208/v-sevastopole-dosaaf-rossii-suditsya-s-gorodom-i-muzeem-za-zemlyu-1126837667.html

В Севастополе ДОСААФ России судится с городом и музеем за землю

В Севастополе ДОСААФ России судится с городом и музеем за землю - РИА Новости Крым, 08.02.2023

В Севастополе ДОСААФ России судится с городом и музеем за землю

Региональное отделение ДОСААФ России в Севастополе судится с властями и федеральным музеем за земли и объекты, которые считает своими и незаконно отнятыми... РИА Новости Крым, 08.02.2023

2023-02-08T07:54

2023-02-08T07:54

2023-02-08T07:54

эксклюзивы риа новости крым

севастополь

досааф

новости крыма

крым

олеся сергеева

наталья шевчук

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/07/1126841069_279:0:1600:743_1920x0_80_0_0_1302e080c0a2f5ceae83c1fa367a9963.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Региональное отделение ДОСААФ России в Севастополе судится с властями и федеральным музеем за земли и объекты, которые считает своими и незаконно отнятыми. Заложниками тяжб, растянувшихся на годы, стали не только люди, но и животные. Очередной суд – в феврале. Как в городе-герое допустили подобное и кому это может быть выгодно, выяснял корреспондент РИА Новости Крым.После того, как в 2014 году Крым и Севастополь вошли в состав РФ, региональное отделение флагмана патриотического воспитания – ДОСААФ России начало "терять" в городе-герое имущество: здания и землю. Они стали отходить в городскую казну. ДОСААФ считает – незаконно. Местные власти уверены в обратном. Суды идут годами. Тем временем заложниками ситуации становятся организации общества.Заложники перманентных споров Одна из них – кинологический центр ДОСААФ. Он потерял площадку для дрессировок, которой пользовался десятилетиями. Речь о тихом месте на Историческом бульваре, знаменитом своим музеем-панорамой "Оборона Севастополя 1854 –1855 гг.". Прийти с питомцем сюда можно было по одной из боковых дорожек. Однажды в 2018-м людей со служебными собаками просто не пустили, а полосу с препятствиями уничтожили, вспоминает директор кинологического центра Олеся Сергеева.С тех пор, говорит, "одни мытарства". В городе негде профессионально дрессировать животных: площадки для выгула слишком малы. Нужна ровная, длиной не менее 100 метров, "и чтобы меньше людей и никому не мешать". Кроме того, на ее оборудование понадобится 200 – 300 тыс. рублей. Источником средств могут стать разве что членские взносы, так как организация "не ориентирована на коммерцию". А значит, тем более нужны документы на землю.Пока или выезжают за город, или ютятся у здания ДОСААФа, между домами. Здесь же принимают нормативы. И морально готовятся напрямую обращаться к правительству."Другого варианта не вижу. Столько лет прошло, и так уже разрушен и растаскан этот несчастный ДОСААФ, и уже никто ничего нам не обещает. Вообще стыд какой-то и сюр", – возмущается кинолог.Дойти до Верховного судаПлощадка кинологов попала в границы объекта культурного наследия на территории Музея обороны Севастополя, федерального учреждения. И ближайший суд, на котором вновь поднимут вопрос о ее принадлежности, будет 21 февраля. Об этом рассказала председатель РО ДОСААФ России в Севастополе Наталья Шевчук."Мы понимаем, что участок Исторического бульвара в федеральной собственности, что это культурное наследие, что музею нужно парк облагородить. Пожалуйста. Если бы нам предложили в другом месте что-либо, мы бы ушли. А просто уходить со своих земель и своего здания мы не можем", – поясняет она.Упомянутое здание – основное для организации. Это бывший "дом технической учебы" на проспекте Генерала Острякова, 15. Его построили в 1975-м на всесоюзные деньги "Лотереи ДОССАФ СССР". По ее словам, суды стали крайней мерой, к которой пришлось обратиться после того, как у ДОСААФ России в Севастополе возникли сложности с перерегистрацией своего имущества в российское правовое поле.Общество уже потеряло автодром. В числе объектов, которые до сих пор не могут оформить, – участок аэродрома, а это 90 гектаров земли, говорит Шевчук: "Я до сих пор не могу его переоформить, потому что отказы, и до сих пор данный земельный участок - на государственном акте Украины".Ответчиками в судах выступают департамент имущественных и земельных отношений Севастополя и правительство города, Музей обороны Севастополя как заинтересованное лицо, "где-то Росимущество", уточнила Шевчук. "Продолжаем бороться. В некоторых вопросах уже на кассацию вышли, это Центральный окружной суд города Калуги. Будем идти до Верховного суда", – сказала Шевчук. "У ДОСААФА Севастополя достаточно территорий"В департаменте имущественных и земельных отношений Севастополя на эту тему говорят неохотно. Отмечают, что у ДОСААФа достаточно территории, "за которой общество уверенно не хочет ухаживать".В ведомстве подтвердили, что с организацией идут суды, и они якобы не относятся к проблеме кинологов с их площадкой. А также заметили, что сами кинологи к ним по вопросу выделения земли не обращались, хотя могут. В пресс-службе федерального учреждения "Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя" сообщили, что на данный момент в учреждении хотели бы воздержаться от официальных комментариев на тему всего, что связано с ДОСААФ и судами.Читайте также на РИА Новости Крым:Сохранить "культурное лицо": в Феодосии арестуют исторические особнякиВилла "Ксения" после продажи: что ждет объект культурного наследияЗакроют ли аквариум Севастополя: продолжение предновогоднего скандала

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Анна Петрова

Анна Петрова

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

севастополь, досааф, новости крыма, крым, олеся сергеева, наталья шевчук, общество