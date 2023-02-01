https://crimea.ria.ru/20230201/sokhranit-kulturnoe-litso-v-feodosii-arestuyut-istoricheskie-osobnyaki-1126716188.html

Сохранить "культурное лицо": в Феодосии арестуют исторические особняки

Сохранить "культурное лицо": в Феодосии арестуют исторические особняки - РИА Новости Крым, 01.02.2023

Сохранить "культурное лицо": в Феодосии арестуют исторические особняки

Власти Крыма инициируют вопрос об изъятии у собственника знаменитых феодосийских исторических дач, которые расположены на набережной, имеют статус объектов... РИА Новости Крым, 01.02.2023

2023-02-01T18:56

2023-02-01T18:56

2023-02-01T19:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Власти Крыма инициируют вопрос об изъятии у собственника знаменитых феодосийских исторических дач, которые расположены на набережной, имеют статус объектов культурного наследия, при этом находятся в аварийном состоянии. Как сообщил председатель крымского парламентского комитета по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков, дореволюционные особняки постепенно разрушаются и становятся опасны для прохожих.Дачи разрушаются"Комплекс дач находится в собственности у санатория "Восход". Объекты деградируют, собственник ничего не предпринимает для их сохранения. В результате окна разбиты, крыши осыпаются. Объект стал просто опасен для прохожих - есть вероятность обрушения элементов фасада", – констатирует Волков.По его словам, владелец объекта игнорирует многочисленные предписания со стороны города и департамента по охране культурного наследия Минкультуры Крыма. В этой связи "время договариваться" прошло.Ближайшие перспктивыВ департаменте по охране культурного наследия Министерства культуры Крыма судьбой знаменитых дач озаботились еще в 2019 году. С этого времени собственник получил несколько официальных предписаний и множество устных рекомендаций и предупреждений, рассказывает начальник управления государственного надзора объектов культурного наследия профильного департамента Минкультуры Евгения Ростовцева. В этой связи чиновники запускают очередную волну контрольно-надзорных мероприятий.Весь этот путь, по ее словам, займет не менее года. Хотя в департаменте все еще надеются, что собственник может одуматься и внезапно начать "сохранять культурное лицо города":"У нас были такие случаи, когда собственник приходил в себя, понимая, что он теряет особо ценный объект, и ускоренно проводит работы".Что будет дальшеИск в суд подаст профильный департамент Министерства культуры Крыма. Дальше особняки могут быть переданы в собственность республики, города или перепроданы на торгах. Последний вариант наиболее вероятен, поскольку денег на содержание объектов нет.Процесс не быстрый. Тем временем дачи, некогда украшавшие феодосийскую набережную, выглядят все более устрашающими: старинные фасады покрылись трещинами, на балконах-балдахинах обнажилась арматура, подшивки крыш "светят" полосатой дранкой. В этой связи местные власти будут принимать меры по ограждению объектов, чтобы не допустить беды.На феодосийской набережной расположено семь исторических особняков, построенных в начале XX века: дачи "Флора", "Вилла", "Милос", "Модерн" ,"Хаджи"(или "Вооза") проданы в украинский период, принадлежат одному собственнику и являются корпусами санатория "Восход"- именно об их изъятии сейчас идет речь. На фасаде последней в течение нескольких лет висит табличка о подготовке проекта на реставрацию,однако фактически никаких действий собственник не принимает. Дача "Виктория" также продана при Украине, но собственник объекта сменился несколько лет назад и содержит объект в относительном порядке. Еще один особняк, "Аида" —принадлежит Минздраву Крыма и находится в оперативном управлении Феодосийского медицинского центра. Ранее здесь располагался детский санаторий "Волна", однако сейчас здание также не используется, поскольку является аварийным. В отдалении размещена дача "Стамболи", которая находится в муниципальной собственности и реставрируется в рамках Федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Дачи имеют статус объектов культурного наследия и считаются "визитной карточкой" Феодосии.Читайте также на РИА Новости Крым:Продают ли феодосийские исторические дачи: задача с неизвестнымиГорздрав Феодосии инициирует реставрацию корпусов санатория "Волна"Семь феодосийских дач: у особняков на набережной появился шанс

https://crimea.ria.ru/20201126/Stali-izvestny-podrobnosti-o-podryadchike-restavratsii-Dachi-Stamboli-1118986964.html

https://crimea.ria.ru/20230201/villa-kseniya-posle-prodazhi-chto-zhdet-obekt-kulturnogo-naslediya-1126696200.html

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2023

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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