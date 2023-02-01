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Сохранить "культурное лицо": в Феодосии арестуют исторические особняки
Сохранить "культурное лицо": в Феодосии арестуют исторические особняки - РИА Новости Крым, 01.02.2023
Сохранить "культурное лицо": в Феодосии арестуют исторические особняки
Власти Крыма инициируют вопрос об изъятии у собственника знаменитых феодосийских исторических дач, которые расположены на набережной, имеют статус объектов... РИА Новости Крым, 01.02.2023
2023-02-01T18:56
2023-02-01T18:56
2023-02-01T19:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Власти Крыма инициируют вопрос об изъятии у собственника знаменитых феодосийских исторических дач, которые расположены на набережной, имеют статус объектов культурного наследия, при этом находятся в аварийном состоянии. Как сообщил председатель крымского парламентского комитета по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков, дореволюционные особняки постепенно разрушаются и становятся опасны для прохожих.Дачи разрушаются"Комплекс дач находится в собственности у санатория "Восход". Объекты деградируют, собственник ничего не предпринимает для их сохранения. В результате окна разбиты, крыши осыпаются. Объект стал просто опасен для прохожих - есть вероятность обрушения элементов фасада", – констатирует Волков.По его словам, владелец объекта игнорирует многочисленные предписания со стороны города и департамента по охране культурного наследия Минкультуры Крыма. В этой связи "время договариваться" прошло.Ближайшие перспктивыВ департаменте по охране культурного наследия Министерства культуры Крыма судьбой знаменитых дач озаботились еще в 2019 году. С этого времени собственник получил несколько официальных предписаний и множество устных рекомендаций и предупреждений, рассказывает начальник управления государственного надзора объектов культурного наследия профильного департамента Минкультуры Евгения Ростовцева. В этой связи чиновники запускают очередную волну контрольно-надзорных мероприятий.Весь этот путь, по ее словам, займет не менее года. Хотя в департаменте все еще надеются, что собственник может одуматься и внезапно начать "сохранять культурное лицо города":"У нас были такие случаи, когда собственник приходил в себя, понимая, что он теряет особо ценный объект, и ускоренно проводит работы".Что будет дальшеИск в суд подаст профильный департамент Министерства культуры Крыма. Дальше особняки могут быть переданы в собственность республики, города или перепроданы на торгах. Последний вариант наиболее вероятен, поскольку денег на содержание объектов нет.Процесс не быстрый. Тем временем дачи, некогда украшавшие феодосийскую набережную, выглядят все более устрашающими: старинные фасады покрылись трещинами, на балконах-балдахинах обнажилась арматура, подшивки крыш "светят" полосатой дранкой. В этой связи местные власти будут принимать меры по ограждению объектов, чтобы не допустить беды.На феодосийской набережной расположено семь исторических особняков, построенных в начале XX века: дачи "Флора", "Вилла", "Милос", "Модерн" ,"Хаджи"(или "Вооза") проданы в украинский период, принадлежат одному собственнику и являются корпусами санатория "Восход"- именно об их изъятии сейчас идет речь. На фасаде последней в течение нескольких лет висит табличка о подготовке проекта на реставрацию,однако фактически никаких действий собственник не принимает. Дача "Виктория" также продана при Украине, но собственник объекта сменился несколько лет назад и содержит объект в относительном порядке. Еще один особняк, "Аида" —принадлежит Минздраву Крыма и находится в оперативном управлении Феодосийского медицинского центра. Ранее здесь располагался детский санаторий "Волна", однако сейчас здание также не используется, поскольку является аварийным. В отдалении размещена дача "Стамболи", которая находится в муниципальной собственности и реставрируется в рамках Федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Дачи имеют статус объектов культурного наследия и считаются "визитной карточкой" Феодосии.Читайте также на РИА Новости Крым:Продают ли феодосийские исторические дачи: задача с неизвестнымиГорздрав Феодосии инициирует реставрацию корпусов санатория "Волна"Семь феодосийских дач: у особняков на набережной появился шанс
https://crimea.ria.ru/20201126/Stali-izvestny-podrobnosti-o-podryadchike-restavratsii-Dachi-Stamboli-1118986964.html
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Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
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news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
феодосия, культура, городская среда, крым, новости крыма, новости
Сохранить "культурное лицо": в Феодосии арестуют исторические особняки
Депутат Волков: аварийные исторические дачи в Феодосии изымут у собственника
18:56 01.02.2023 (обновлено: 19:05 01.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Власти Крыма инициируют вопрос об изъятии у собственника знаменитых феодосийских исторических дач, которые расположены на набережной, имеют статус объектов культурного наследия, при этом находятся в аварийном состоянии. Как сообщил председатель крымского парламентского комитета по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков, дореволюционные особняки постепенно разрушаются и становятся опасны для прохожих.
Дачи разрушаются
"Комплекс дач находится в собственности у санатория "Восход". Объекты деградируют, собственник ничего не предпринимает для их сохранения. В результате окна разбиты, крыши осыпаются. Объект стал просто опасен для прохожих - есть вероятность обрушения элементов фасада", – констатирует Волков.
По его словам, владелец объекта игнорирует многочисленные предписания со стороны города и департамента по охране культурного наследия Минкультуры Крыма. В этой связи "время договариваться" прошло.
"Однозначно будет изъятие этих объектов, передача их в собственность государства. Кроме того, обратимся в прокуратуру, чтобы нерадивый собственник не пытался перепродать эти здания через какую-то подставную организацию самому себе, и чтобы мы опять не зашли на пятилетний круг ожиданий. Если у нас идет процедура изъятия, необходим арест на объекты", – сказал парламентарий в ходе выездного заседания профильного комитета в Феодосии.
Ближайшие перспктивы
В департаменте по охране культурного наследия Министерства культуры Крыма судьбой знаменитых дач озаботились еще в 2019 году. С этого времени собственник получил несколько официальных предписаний и множество устных рекомендаций и предупреждений, рассказывает начальник управления государственного надзора объектов культурного наследия профильного департамента Минкультуры Евгения Ростовцева. В этой связи чиновники запускают очередную волну контрольно-надзорных мероприятий.
"Проходит проверка в сфере сохранения объекта культурного наследия. Собственник извещен о проведении этих мероприятий. Следующим этапом мы будем обращаться в прокуратуру для привлечения недобросовестного собственника к административной ответственности. Минимальный штраф за один объект составляет 200 тыс. рублей. После чего появятся все процессуальные основания для обращения в суд с целью изъятия этого объекта", – говорит Ростовцева.
Весь этот путь, по ее словам, займет не менее года. Хотя в департаменте все еще надеются, что собственник может одуматься и внезапно начать "сохранять культурное лицо города":
"У нас были такие случаи, когда собственник приходил в себя, понимая, что он теряет особо ценный объект, и ускоренно проводит работы".
Что будет дальше
Иск в суд подаст профильный департамент Министерства культуры Крыма. Дальше особняки могут быть переданы в собственность республики, города или перепроданы на торгах. Последний вариант наиболее вероятен, поскольку денег на содержание объектов нет.
"Объект должен будет попасть на торги, собственнику будет выплачена компенсация, но уже от нового владельца. В таких случаях обычно объект передается со строгим отягощением по его восстановлению, которое кроме нашего департамента отслеживает еще и министерство имущества и земельных отношений", – поясняет Ростовцева.
Процесс не быстрый. Тем временем дачи, некогда украшавшие феодосийскую набережную, выглядят все более устрашающими: старинные фасады покрылись трещинами, на балконах-балдахинах обнажилась арматура, подшивки крыш "светят" полосатой дранкой. В этой связи местные власти будут принимать меры по ограждению объектов, чтобы не допустить беды.
На феодосийской набережной расположено семь исторических особняков, построенных в начале XX века: дачи "Флора", "Вилла", "Милос", "Модерн" ,"Хаджи"(или "Вооза") проданы в украинский период, принадлежат одному собственнику и являются корпусами санатория "Восход"- именно об их изъятии сейчас идет речь. На фасаде последней в течение нескольких лет висит табличка о подготовке проекта на реставрацию,однако фактически никаких действий собственник не принимает.
Дача "Виктория" также продана при Украине, но собственник объекта сменился несколько лет назад и содержит объект в относительном порядке.
Еще один особняк, "Аида" —принадлежит Минздраву Крыма и находится в оперативном управлении Феодосийского медицинского центра. Ранее здесь располагался детский санаторий "Волна", однако сейчас здание также не используется, поскольку является аварийным.
В отдалении размещена дача "Стамболи", которая находится в муниципальной собственности и реставрируется в рамках Федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
Дачи имеют статус объектов культурного наследия и считаются "визитной карточкой" Феодосии.
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