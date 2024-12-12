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Северную Осетию - Аланию атаковали украинские дроны - РИА Новости Крым, 12.12.2024
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Северную Осетию - Аланию атаковали украинские дроны
Северную Осетию - Аланию атаковали украинские дроны - РИА Новости Крым, 12.12.2024
Северную Осетию - Аланию атаковали украинские дроны
Три украинских дрона атаковали минувшей ночью один из районов в Северной Осетии-Алании. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло. РИА Новости Крым, 12.12.2024
2024-12-12T09:22
2024-12-12T09:23
россия
новости
северная осетия
сергей меняйло
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Три украинских дрона атаковали минувшей ночью один из районов в Северной Осетии-Алании. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло.По его словам, накануне с 23:00 оперштаб перешел на круглосуточный режим работы. Глава региона попросил жителей и гостей республики сохранять спокойствие, не реагировать на провокации и не распространять фото/видеоматериалы с мест падения беспилотников.В ночь на четверг российские силы противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников на Крым, а также Чечню и республику Северная Осетия-Алания. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что украинский дрон был сбит над казармами специального полка полиции имени Героя России А.А. Кадырова в Грозном. В результате атаки ранены четыре бойца караула, повреждена крыша и окна здания.Накануне вечером украинский беспилотник был сбит системами ПВО над акваторией Черного моря. После этого началась атака на Севастополь. Российские военные отразили налет вражеских беспилотников на город-герой. Губернатор Михаил Развожаев сообщил об уничтожении и подавлении средствами РЭБ семи украинских дронов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО продолжает отражать атаку на Севастополь – сбиты еще 2 воздушные целиПВО отразила атаку ВСУ над Черным моремПВО продолжает отражать атаку на Севастополь – сбиты еще 2 воздушные цели
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россия, новости, северная осетия, сергей меняйло
Северную Осетию - Аланию атаковали украинские дроны

Три украинских дрона атаковали Северную Осетию-Аланию

09:22 12.12.2024 (обновлено: 09:23 12.12.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевик ВСУ запускает беспилотник
Боевик ВСУ запускает беспилотник
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Три украинских дрона атаковали минувшей ночью один из районов в Северной Осетии-Алании. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло.
"Сегодня ночью в Моздокском районе отражена атака беспилотников: сбиты 3 БПЛА. Жертв и разрушений нет", - написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, накануне с 23:00 оперштаб перешел на круглосуточный режим работы. Глава региона попросил жителей и гостей республики сохранять спокойствие, не реагировать на провокации и не распространять фото/видеоматериалы с мест падения беспилотников.
В ночь на четверг российские силы противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников на Крым, а также Чечню и республику Северная Осетия-Алания. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что украинский дрон был сбит над казармами специального полка полиции имени Героя России А.А. Кадырова в Грозном. В результате атаки ранены четыре бойца караула, повреждена крыша и окна здания.
Накануне вечером украинский беспилотник был сбит системами ПВО над акваторией Черного моря. После этого началась атака на Севастополь. Российские военные отразили налет вражеских беспилотников на город-герой. Губернатор Михаил Развожаев сообщил об уничтожении и подавлении средствами РЭБ семи украинских дронов.
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