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Состояние тяжелое: что с пострадавшим от укусов собак ребенком из Сочи - РИА Новости Крым, 03.03.2025
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Состояние тяжелое: что с пострадавшим от укусов собак ребенком из Сочи
Состояние тяжелое: что с пострадавшим от укусов собак ребенком из Сочи - РИА Новости Крым, 03.03.2025
Состояние тяжелое: что с пострадавшим от укусов собак ребенком из Сочи
Пострадавший от укусов собак ребенок из Сочи находится в реанимации, после местного лечения раны медики планируют провести реконструктивно-пластические... РИА Новости Крым, 03.03.2025
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сочи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Пострадавший от укусов собак ребенок из Сочи находится в реанимации, после местного лечения раны медики планируют провести реконструктивно-пластические операции. О состоянии девятилетнего мальчика сообщается в официальном канале Российской детской клинической больницы – филиала Пироговского университета Минздрава России.Накануне тактика лечения пациента обсуждалась в рамках врачебного консилиума с привлечением ведущих специалистов федеральных медицинских центров Минздрава России. Ребенку проведут антибактериальную терапию и местное лечение раны, чтобы подготовиться к реконструктивному хирургическому этапу.Отмечается, что ребенок находится под постоянным наблюдением врачей-реаниматологов. Сегодня в реанимации мальчика навещал отец.Утром 26 февраля в садовом товариществе "Авиатор" Адлерского района города Сочи две домашние собаки крупной породы напали на девятилетнего мальчика. Они сильно искусали ему лицо. Животные были без присмотра хозяина. На помощь ребенку подоспели прохожие. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Владельца собак обвиняют в причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как защититься от агрессивных собак - инициативы Крыма и ГосдумыПочему в Крыму не работают новые правила выгула животных - экспертДруг или потенциальная угроза: взаимные "претензии" человека и животного
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РИА Новости Крым
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сочи, происшествия, собаки, животные, дети, новости, больница
Состояние тяжелое: что с пострадавшим от укусов собак ребенком из Сочи

Пострадавший от укусов собак ребенок из Сочи находится в тяжелом состоянии в реанимации

21:57 03.03.2025 (обновлено: 22:00 03.03.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБольница
Больница - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Пострадавший от укусов собак ребенок из Сочи находится в реанимации, после местного лечения раны медики планируют провести реконструктивно-пластические операции. О состоянии девятилетнего мальчика сообщается в официальном канале Российской детской клинической больницы – филиала Пироговского университета Минздрава России.

"Девятилетний мальчик, поступивший в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России, проходит лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое", – сказано в сообщении.

Накануне тактика лечения пациента обсуждалась в рамках врачебного консилиума с привлечением ведущих специалистов федеральных медицинских центров Минздрава России. Ребенку проведут антибактериальную терапию и местное лечение раны, чтобы подготовиться к реконструктивному хирургическому этапу.
"Запланировано проведение реконструктивно-пластических операций с целью восстановления мягких тканей лица. Это сложный многоэтапный процесс, который займет продолжительное время", - цитирует пресс-служба медучреждения руководителя хирургической службы Антона Нарбутова.
Отмечается, что ребенок находится под постоянным наблюдением врачей-реаниматологов. Сегодня в реанимации мальчика навещал отец.
Утром 26 февраля в садовом товариществе "Авиатор" Адлерского района города Сочи две домашние собаки крупной породы напали на девятилетнего мальчика. Они сильно искусали ему лицо. Животные были без присмотра хозяина. На помощь ребенку подоспели прохожие. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Владельца собак обвиняют в причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
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