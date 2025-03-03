Промобъект горит в Ростовской области после атаки БПЛА – идет эвакуация
Промобъект горит в Ростовской области после атаки беспилотников – сотрудников эвакуируют
22:55 03.03.2025 (обновлено: 22:59 03.03.2025)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. После массированной атаки беспилотников на Ростовскую область из-за падения обломков дронов горит склад на территории промышленного объекта. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
"Из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание склада на территории промобъекта в селе Сохрановка Чертковского района", – говорится в сообщении.
Сотрудники эвакуированы в укрытие, отметил глава региона, дежурные службы выехали на место.
В понедельник вечером Ростовская область подверглась массированной атаке беспилотников – в одном из населенных пунктов региона горит нефтепровод.
В субботу украинские беспилотники атаковали компрессорную станцию "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края – она обеспечивает подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток".
17 февраля крупнейшая нефтеперекачивающая станция "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) "Кропоткинская" в Краснодарском крае подверглась атаке беспилотников ВСУ. Удар был нанесен семью дронами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами.
11 января киевский режим предпринял первую попытку ударить девятью БПЛА по инфраструктуре компрессорной станции "Русская". Все дроны были сбиты, но обломками одного из них упали на здание и оборудование газоизмерительной станции. Сотрудники "Газпрома" оперативно устранили последствия падения осколков и восстановили оборудование.
В начале февраля после атаки беспилотников 14 многоквартирных жилых домов были повреждены в Ростове-на-Дону.
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