Массированный удар по Ростовской области – после атаки горит нефтепровод
Нефтепровод горит в Ростовской области после массированной атаки беспилотников
22:30 03.03.2025 (обновлено: 22:43 03.03.2025)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. После массированного удара беспилотников по Ростовской области в одном из населенных пунктов региона горит нефтепровод. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
"В результате массированной атаки БПЛА в Чертковском районе произошло возгорание на нефтепроводе. На место выехали дежурные экстренные службы", – говорится в сообщении.
Персонал эвакуирован, по предварительной информации пострадавших нет, подчеркнул глава региона.
В субботу украинские беспилотники атаковали компрессорную станцию "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края – она обеспечивает подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток".
17 февраля крупнейшая нефтеперекачивающая станция "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) "Кропоткинская" в Краснодарском крае подверглась атаке беспилотников ВСУ. Удар был нанесен семью дронами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами.
11 января киевский режим предпринял первую попытку ударить девятью БПЛА по инфраструктуре компрессорной станции "Русская". Все дроны были сбиты, но обломками одного из них упали на здание и оборудование газоизмерительной станции. Сотрудники "Газпрома" оперативно устранили последствия падения осколков и восстановили оборудование.
В начале февраля после атаки беспилотников 14 многоквартирных жилых домов были повреждены в Ростове-на-Дону.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.