https://crimea.ria.ru/20250113/vsu-pytalis-atakovat-kompressornuyu-stantsiyu-turetskogo-potoka-na-kubani-1143281403.html

ВСУ пытались атаковать компрессорную станцию "Турецкого потока" на Кубани

ВСУ пытались атаковать компрессорную станцию "Турецкого потока" на Кубани - РИА Новости Крым, 13.01.2025

ВСУ пытались атаковать компрессорную станцию "Турецкого потока" на Кубани

Киевский режим в субботу предпринял попытку атаковать с помощью девяти беспилотников компрессорную станцию "Турецкого потока" близ Анапы в Краснодарском крае,... РИА Новости Крым, 13.01.2025

2025-01-13T10:33

2025-01-13T10:33

2025-01-13T10:41

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новости

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обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ 13 янв - РИА Новости Крым. Киевский режим в субботу предпринял попытку атаковать с помощью девяти беспилотников компрессорную станцию "Турецкого потока" близ Анапы в Краснодарском крае, целью атаки было прекращение поставок газа в ЕС. Об этом сообщили в Минобороны России.В ходе отражения налета силы ПВО сбили все беспилотники. Пострадавших среди обслуживающего персонала компрессорной станции и разрушений нет. На данный момент компрессорная станция осуществляет подачу газа в трубопровод "Турецкий поток" в штатном режиме. Сбоев в работе не допущено, заключили в Минобороны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, краснодарский край, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон)