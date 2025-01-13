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ВСУ пытались атаковать компрессорную станцию "Турецкого потока" на Кубани - РИА Новости Крым, 13.01.2025
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ВСУ пытались атаковать компрессорную станцию "Турецкого потока" на Кубани
ВСУ пытались атаковать компрессорную станцию "Турецкого потока" на Кубани - РИА Новости Крым, 13.01.2025
ВСУ пытались атаковать компрессорную станцию "Турецкого потока" на Кубани
Киевский режим в субботу предпринял попытку атаковать с помощью девяти беспилотников компрессорную станцию "Турецкого потока" близ Анапы в Краснодарском крае,... РИА Новости Крым, 13.01.2025
2025-01-13T10:33
2025-01-13T10:41
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новости
краснодарский край
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ 13 янв - РИА Новости Крым. Киевский режим в субботу предпринял попытку атаковать с помощью девяти беспилотников компрессорную станцию "Турецкого потока" близ Анапы в Краснодарском крае, целью атаки было прекращение поставок газа в ЕС. Об этом сообщили в Минобороны России.В ходе отражения налета силы ПВО сбили все беспилотники. Пострадавших среди обслуживающего персонала компрессорной станции и разрушений нет. На данный момент компрессорная станция осуществляет подачу газа в трубопровод "Турецкий поток" в штатном режиме. Сбоев в работе не допущено, заключили в Минобороны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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россия, новости, краснодарский край, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон)
ВСУ пытались атаковать компрессорную станцию "Турецкого потока" на Кубани

Минобороны: Киев попытался атаковать компрессорную станцию "Турецкого потока" на Кубани

10:33 13.01.2025 (обновлено: 10:41 13.01.2025)
 
© РИА Новости КрымБеспилотник
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ 13 янв - РИА Новости Крым. Киевский режим в субботу предпринял попытку атаковать с помощью девяти беспилотников компрессорную станцию "Турецкого потока" близ Анапы в Краснодарском крае, целью атаки было прекращение поставок газа в ЕС. Об этом сообщили в Минобороны России.

"11 января 2025 года киевский режим, с целью прекращения поставок газа в европейские страны, предпринял попытку атаки с применением девяти БПЛА самолетного типа по инфраструктуре компрессорной станции "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор (Краснодарский край), обеспечивающей подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток", - говорится в сообщении.

В ходе отражения налета силы ПВО сбили все беспилотники. Пострадавших среди обслуживающего персонала компрессорной станции и разрушений нет.
"В результате падения осколков одного дрона получило незначительные повреждения здание и оборудование газоизмерительной станции на территории КС "Русская". Дежурными расчетами по аварийному реагированию "Газпрома" последствия падения осколков оперативно устранены, оборудование восстановлено", - добавили в ведомстве.
На данный момент компрессорная станция осуществляет подачу газа в трубопровод "Турецкий поток" в штатном режиме. Сбоев в работе не допущено, заключили в Минобороны.
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РоссияНовостиКраснодарский крайОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Министерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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