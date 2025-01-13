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К севшему на мель танкеру "Волгонефть-239" проложили техническую дорогу - РИА Новости Крым, 13.01.2025
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К севшему на мель танкеру "Волгонефть-239" проложили техническую дорогу
К севшему на мель танкеру "Волгонефть-239" проложили техническую дорогу - РИА Новости Крым, 13.01.2025
К севшему на мель танкеру "Волгонефть-239" проложили техническую дорогу
К севшему на мель в Керченском проливе танкеру "Волгонефть-239" проложили техническую дорогу для подъезда тяжелой техники, которой предстоит вести работы по... РИА Новости Крым, 13.01.2025
2025-01-13T12:16
2025-01-13T12:16
разлив нефтепродуктов в черном море
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
разлив мазута
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керченский пролив
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. К севшему на мель в Керченском проливе танкеру "Волгонефть-239" проложили техническую дорогу для подъезда тяжелой техники, которой предстоит вести работы по откачке мазута. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани.Сейчас гусеничный экскаватор обустраивает площадку напротив кормы танкера, постоянно подвозят новые партии материала, чтобы уплотнить участок для работы грузовиков и инженерной техники."Специалисты также обозначили полипропиленовыми сетями границы специальной площадки, которую экскаватору необходимо подготовить, чтобы уже с нее собирать мазут из воды и загружать его в самосвалы для вывоза на утилизацию. Сети обозначают границы будущей платформы, а также выполняют роль ограждения, удерживая мазут", - добавили в оперштабе.В результате шторма и оползня 10 января сместилась корма севшего на мель танкера "Волгонефть-239". С 12 числа ведутся работы по механическому удалению мазута, который появился возле судна после смещения. В этот же день стало известно о планах по строительству дороги к месту утечки.13 января глава правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию для координации работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе.В Крыму ликвидировать новые выбросы мазута должны за сутки после их обнаружения, поручал ранее Аксенов. За минувший день в шести муниципальных образованиях республики силами и средствами территориальной подсистемы РСЧС и волонтерами было очищено 9,61 километров береговой линии, собрано 36,18 тонн загрязненного песка и грунта.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе за сутки вывезли почти 6 тонн грунта с мазутомВ Крыму увеличили число мониторинговых групп из-за выброса мазутаПутин поручил создать федеральный штаб по ликвидации разлива мазута
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разлив нефтепродуктов в черном море, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив мазута, краснодарский край, керченский пролив, черное море, новости
К севшему на мель танкеру "Волгонефть-239" проложили техническую дорогу

К севшему на мель танкеру "Волгонефть-239" проложили техническую дорогу - оперштаб Кубани

12:16 13.01.2025
 
© Оперштаб Краснодарский крайК севшему на мель танкеру "Волгонефть-239" проложили техническую дорогу
К севшему на мель танкеру Волгонефть-239 проложили техническую дорогу
© Оперштаб Краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. К севшему на мель в Керченском проливе танкеру "Волгонефть-239" проложили техническую дорогу для подъезда тяжелой техники, которой предстоит вести работы по откачке мазута. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани.

"Завершили прокладку технической дороги к корме танкера "Волгонефть-239" в районе мыса Панагия. Проезд вдоль берега под обрывом проложили менее чем за трое суток с момента, как был зафиксирован выброс мазута с севшей на мель части судна. Всего сделали более 600 м дороги", - сказано в сообщении.

Сейчас гусеничный экскаватор обустраивает площадку напротив кормы танкера, постоянно подвозят новые партии материала, чтобы уплотнить участок для работы грузовиков и инженерной техники.
"Специалисты также обозначили полипропиленовыми сетями границы специальной площадки, которую экскаватору необходимо подготовить, чтобы уже с нее собирать мазут из воды и загружать его в самосвалы для вывоза на утилизацию. Сети обозначают границы будущей платформы, а также выполняют роль ограждения, удерживая мазут", - добавили в оперштабе.
В результате шторма и оползня 10 января сместилась корма севшего на мель танкера "Волгонефть-239". С 12 числа ведутся работы по механическому удалению мазута, который появился возле судна после смещения. В этот же день стало известно о планах по строительству дороги к месту утечки.
13 января глава правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию для координации работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе.
В Крыму ликвидировать новые выбросы мазута должны за сутки после их обнаружения, поручал ранее Аксенов. За минувший день в шести муниципальных образованиях республики силами и средствами территориальной подсистемы РСЧС и волонтерами было очищено 9,61 километров береговой линии, собрано 36,18 тонн загрязненного песка и грунта.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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Разлив нефтепродуктов в Черном мореТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеРазлив мазутаКраснодарский крайКерченский проливЧерное мореНовости
 
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