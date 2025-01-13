К севшему на мель танкеру "Волгонефть-239" проложили техническую дорогу
К севшему на мель танкеру "Волгонефть-239" проложили техническую дорогу - оперштаб Кубани
© Оперштаб Краснодарский крайК севшему на мель танкеру "Волгонефть-239" проложили техническую дорогу
© Оперштаб Краснодарский край
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. К севшему на мель в Керченском проливе танкеру "Волгонефть-239" проложили техническую дорогу для подъезда тяжелой техники, которой предстоит вести работы по откачке мазута. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани.
"Завершили прокладку технической дороги к корме танкера "Волгонефть-239" в районе мыса Панагия. Проезд вдоль берега под обрывом проложили менее чем за трое суток с момента, как был зафиксирован выброс мазута с севшей на мель части судна. Всего сделали более 600 м дороги", - сказано в сообщении.
Сейчас гусеничный экскаватор обустраивает площадку напротив кормы танкера, постоянно подвозят новые партии материала, чтобы уплотнить участок для работы грузовиков и инженерной техники.
"Специалисты также обозначили полипропиленовыми сетями границы специальной площадки, которую экскаватору необходимо подготовить, чтобы уже с нее собирать мазут из воды и загружать его в самосвалы для вывоза на утилизацию. Сети обозначают границы будущей платформы, а также выполняют роль ограждения, удерживая мазут", - добавили в оперштабе.
В результате шторма и оползня 10 января сместилась корма севшего на мель танкера "Волгонефть-239". С 12 числа ведутся работы по механическому удалению мазута, который появился возле судна после смещения. В этот же день стало известно о планах по строительству дороги к месту утечки.
13 января глава правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию для координации работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе.
В Крыму ликвидировать новые выбросы мазута должны за сутки после их обнаружения, поручал ранее Аксенов. За минувший день в шести муниципальных образованиях республики силами и средствами территориальной подсистемы РСЧС и волонтерами было очищено 9,61 километров береговой линии, собрано 36,18 тонн загрязненного песка и грунта.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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