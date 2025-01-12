https://crimea.ria.ru/20250112/kak-spetsialisty-izbavlyayutsya-ot-mazuta-okolo-tankera-volgoneft-239--1143265554.html

Как специалисты избавляются от мазута около танкера "Волгонефть-239"

Как специалисты избавляются от мазута около танкера "Волгонефть-239" - РИА Новости Крым, 12.01.2025

Как специалисты избавляются от мазута около танкера "Волгонефть-239"

Около севшего на мель танкера "Волгонефть-239" ведутся работы по механическому удалению мазута, который появился у кормы – она сместилась в результате шторма и... РИА Новости Крым, 12.01.2025

2025-01-12T16:07

2025-01-12T16:07

2025-01-12T17:18

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

росморречфлот

минтранс россии

роман старовойт

новости

происшествия

разлив нефтепродуктов в черном море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Около севшего на мель танкера "Волгонефть-239" ведутся работы по механическому удалению мазута, который появился у кормы – она сместилась в результате шторма и оползня 10 января. Об этом сообщает Минтранс России.Ход работ в районе утечки мазута с танкера проверил глава Минтранса Роман Старовойт.Разлившийся мазут собирает с поверхности воды специализированная самоходная баржа "Пикник" с установленным крановым оборудованием и грейфером. Операцию проводит Росморречфлот.На месте разлива мазута вокруг кормовой части установлены дублирующие боновые ограждения.В ближайшие сутки начнут прокладывать дорогу к месту утечки мазута с танкера "Волгонефть-239". Решается, какими силами и возможностями это можно сделать.Как сообщили в МЧС России в субботу, в Крыму наращивают силы и средства для ликвидации разлива нефтепродуктов с танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе, вдвое увеличено число мониторинговых групп.Также сообщалось, что новые выбросы нефтепродуктов обнаружены в Керчи в районе набережной и городских пляжей.По информации председателя Совета министров республики Юрия Гоцанюка, в Крыму выявлено 13 очагов загрязнения в Керчи, Евпатории, Ленинском, Сакском и Черноморском районах.Единичные выбросы мазута нашли в Феодосии на берегу Коктебельского залива, сообщал в субботу глава местной администрации Игорь Ткаченко. В Черноморском районе мазут нашли на берегу в Знаменском, Громово и Окуневке. В регионе введен режим угрозы ЧС муниципального характера.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мазут добрался до Азовского моря – БалицкийУстрицы и мидии в Черном море: что будет с урожаем после выброса мазута"Из мазута один клюв торчал": как ветеринары спасают птиц в Севастополе

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, росморречфлот, минтранс россии, роман старовойт, новости, происшествия, разлив нефтепродуктов в черном море