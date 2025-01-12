Как специалисты избавляются от мазута около танкера "Волгонефть-239"
Около севшего на мель танкера "Волгонефть-239" специалисты избавляются от мазута
16:07 12.01.2025 (обновлено: 17:18 12.01.2025)
© Оперштаб Краснодарский крайОбнаружен выброс нефтепродуктов с кормы танкера "Волганефть-239"
© Оперштаб Краснодарский край
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Около севшего на мель танкера "Волгонефть-239" ведутся работы по механическому удалению мазута, который появился у кормы – она сместилась в результате шторма и оползня 10 января. Об этом сообщает Минтранс России.
Ход работ в районе утечки мазута с танкера проверил глава Минтранса Роман Старовойт.
Разлившийся мазут собирает с поверхности воды специализированная самоходная баржа "Пикник" с установленным крановым оборудованием и грейфером. Операцию проводит Росморречфлот.
На месте разлива мазута вокруг кормовой части установлены дублирующие боновые ограждения.
В ближайшие сутки начнут прокладывать дорогу к месту утечки мазута с танкера "Волгонефть-239". Решается, какими силами и возможностями это можно сделать.
Как сообщили в МЧС России в субботу, в Крыму наращивают силы и средства для ликвидации разлива нефтепродуктов с танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе, вдвое увеличено число мониторинговых групп.
Также сообщалось, что новые выбросы нефтепродуктов обнаружены в Керчи в районе набережной и городских пляжей.
По информации председателя Совета министров республики Юрия Гоцанюка, в Крыму выявлено 13 очагов загрязнения в Керчи, Евпатории, Ленинском, Сакском и Черноморском районах.
Единичные выбросы мазута нашли в Феодосии на берегу Коктебельского залива, сообщал в субботу глава местной администрации Игорь Ткаченко. В Черноморском районе мазут нашли на берегу в Знаменском, Громово и Окуневке. В регионе введен режим угрозы ЧС муниципального характера.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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