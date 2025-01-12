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Освобождение Курской области: потери ВСУ превысили 51 000 боевиков - РИА Новости Крым, 12.01.2025
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Освобождение Курской области: потери ВСУ превысили 51 000 боевиков
Освобождение Курской области: потери ВСУ превысили 51 000 боевиков - РИА Новости Крым, 12.01.2025
Освобождение Курской области: потери ВСУ превысили 51 000 боевиков
К утру воскресенья, 12 января, потери ВСУ на Курском направлении превысили 51 тысячу боевиков, только за минувшие сутки украинская армия потеряла на более чем... РИА Новости Крым, 12.01.2025
2025-01-12T13:55
2025-01-12T13:57
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новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. К утру воскресенья, 12 января, потери ВСУ на Курском направлении превысили 51 тысячу боевиков, только за минувшие сутки украинская армия потеряла на более чем 350 военнослужащих. Об этом сообщили в МО РФ.По данным военного ведомства, за минувшие сутки подразделения группировки войск "Север" отразили пять контратак ВСУ. При этом поразили формирования 7 украинских бригад: танковой, двух механизированных, двух десантно-штурмовых и двух бригад теробороны.Подразделения противника были разбиты в районах населенных пунктов Викторовка, Колмаков, Косица, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Николаевка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Погребки и Свердликово в Курской области, уточнили в Минобороны.Кроме того, авиация и артиллерия России поразили живую силу и технику ВСУ в районе двух десятков населенных пунктов Сумской области. В перечне военного ведомства перечисляются: Викторовка, Гуево, Косица, Кругленькое, Локня, Мартыновка, Махновка, Меловый, Никольский, Старая Сорочина, Суджа, Черкасское Поречное, Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка, Мирополье и Юнаковка.Только за минувшие сутки украинские подразделения потеряли на Курском направлении танк, 9 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 12 боевых бронированных машин, четыре автомобиля, самоходную артустановку Paladin производства США, 7 минометов, станцию радиоэлектронной борьбы и бронированную ремонтно-эвакуационную машину.За все время боев на это направлении ВСУ лишились 297 танков и 228 боевых машин пехоты, 166 бронетранспортеров, 1533 боевых бронированных машин, 1449 автомобилей, 354 артиллерийских орудий и 44 пусковых установок реактивных систем залпового огня. В числе последних – 13 HIMARS и шесть MLRS производства США.Ранее 12 января в Минобороны РФ сообщили, что бойцы "Севера" на Харьковском направлении поразили формирования мотопехотной бригады ВСУ под Волчанском, а подразделения группировки войск "Запад", наступая, освободили село Калиново на правобережье реки Оскол в Харьковской области. Также за минувшие сутки подразделения "Южной" группировки войск ВС РФ освободили с. Янтарное в ДНР.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Водитель автобуса погиб в результате атаки дрона в Горловке в ДНР – мэр Армия России освободила Калиново в Харьковской области и Янтарное в ДНР Армия России поразила военные аэродромы Украины и склады боеприпасов ВСУ
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости, новости сво, министерство обороны рф
Освобождение Курской области: потери ВСУ превысили 51 000 боевиков

ВСУ потеряли на Курском направлении еще 350 боевиков за сутки – Минобороны РФ

13:55 12.01.2025 (обновлено: 13:57 12.01.2025)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. К утру воскресенья, 12 января, потери ВСУ на Курском направлении превысили 51 тысячу боевиков, только за минувшие сутки украинская армия потеряла на более чем 350 военнослужащих. Об этом сообщили в МО РФ.
По данным военного ведомства, за минувшие сутки подразделения группировки войск "Север" отразили пять контратак ВСУ. При этом поразили формирования 7 украинских бригад: танковой, двух механизированных, двух десантно-штурмовых и двух бригад теробороны.
Подразделения противника были разбиты в районах населенных пунктов Викторовка, Колмаков, Косица, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Николаевка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Погребки и Свердликово в Курской области, уточнили в Минобороны.
Кроме того, авиация и артиллерия России поразили живую силу и технику ВСУ в районе двух десятков населенных пунктов Сумской области. В перечне военного ведомства перечисляются: Викторовка, Гуево, Косица, Кругленькое, Локня, Мартыновка, Махновка, Меловый, Никольский, Старая Сорочина, Суджа, Черкасское Поречное, Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка, Мирополье и Юнаковка.
"За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих… Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 51 200 военнослужащих", – заявили в Минобороны.
Только за минувшие сутки украинские подразделения потеряли на Курском направлении танк, 9 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 12 боевых бронированных машин, четыре автомобиля, самоходную артустановку Paladin производства США, 7 минометов, станцию радиоэлектронной борьбы и бронированную ремонтно-эвакуационную машину.
За все время боев на это направлении ВСУ лишились 297 танков и 228 боевых машин пехоты, 166 бронетранспортеров, 1533 боевых бронированных машин, 1449 автомобилей, 354 артиллерийских орудий и 44 пусковых установок реактивных систем залпового огня. В числе последних – 13 HIMARS и шесть MLRS производства США.
Ранее 12 января в Минобороны РФ сообщили, что бойцы "Севера" на Харьковском направлении поразили формирования мотопехотной бригады ВСУ под Волчанском, а подразделения группировки войск "Запад", наступая, освободили село Калиново на правобережье реки Оскол в Харьковской области. Также за минувшие сутки подразделения "Южной" группировки войск ВС РФ освободили с. Янтарное в ДНР.
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