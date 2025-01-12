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Ресторан взорвался в Чехии – погибли люди - РИА Новости Крым, 12.01.2025
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Ресторан взорвался в Чехии – погибли люди
Ресторан взорвался в Чехии – погибли люди - РИА Новости Крым, 12.01.2025
Ресторан взорвался в Чехии – погибли люди
На западе Чехии в городе мост взорвался ресторан, погибли шесть человек. Об этом сообщает агентство ЧТК со ссылкой на Управление пожарной охраны. РИА Новости Крым, 12.01.2025
2025-01-12T15:37
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чехия
новости
происшествия
взрыв
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. На западе Чехии в городе мост взорвался ресторан, погибли шесть человек. Об этом сообщает агентство ЧТК со ссылкой на Управление пожарной охраны.Шесть человек стали жертвами взрыва. Еще восемь ранены, из них шестеро в тяжелом состоянии.1 января в Черногории мужчина расстрелял людей в кафе. Злоумышленник из огнестрельного оружия открыл стрельбу по людям и потом скрылся. По данным МВД Черногории, нападавший застрелил 10 человек, в том числе двух детей. Четверо получили ранения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
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чехия, новости, происшествия, взрыв, пожар
Ресторан взорвался в Чехии – погибли люди

При взрыве в ресторане на западе Чехии погибли шесть человек

15:37 12.01.2025
 
© Фото из соцсетейПри взрыве в ресторане на западе Чехии погибли шесть человек
При взрыве в ресторане на западе Чехии погибли шесть человек
© Фото из соцсетей
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. На западе Чехии в городе мост взорвался ресторан, погибли шесть человек. Об этом сообщает агентство ЧТК со ссылкой на Управление пожарной охраны.

"В ресторане U Kojota в городе Мост, по данным пожарных, произошел взрыв баллона с пропаном-бутаном, а затем в здании начался пожар", – сказано в сообщении.

Шесть человек стали жертвами взрыва. Еще восемь ранены, из них шестеро в тяжелом состоянии.
1 января в Черногории мужчина расстрелял людей в кафе. Злоумышленник из огнестрельного оружия открыл стрельбу по людям и потом скрылся. По данным МВД Черногории, нападавший застрелил 10 человек, в том числе двух детей. Четверо получили ранения.
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ЧехияНовостиПроисшествияВзрывПожар
 
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