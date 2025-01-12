https://crimea.ria.ru/20250112/restoran-vzorvalsya-v-chekhii--pogibli-lyudi-1143263752.html

Ресторан взорвался в Чехии – погибли люди

Ресторан взорвался в Чехии – погибли люди - РИА Новости Крым, 12.01.2025

Ресторан взорвался в Чехии – погибли люди

На западе Чехии в городе мост взорвался ресторан, погибли шесть человек. Об этом сообщает агентство ЧТК со ссылкой на Управление пожарной охраны. РИА Новости Крым, 12.01.2025

2025-01-12T15:37

2025-01-12T15:37

2025-01-12T15:37

чехия

новости

происшествия

взрыв

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. На западе Чехии в городе мост взорвался ресторан, погибли шесть человек. Об этом сообщает агентство ЧТК со ссылкой на Управление пожарной охраны.Шесть человек стали жертвами взрыва. Еще восемь ранены, из них шестеро в тяжелом состоянии.1 января в Черногории мужчина расстрелял людей в кафе. Злоумышленник из огнестрельного оружия открыл стрельбу по людям и потом скрылся. По данным МВД Черногории, нападавший застрелил 10 человек, в том числе двух детей. Четверо получили ранения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.

чехия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чехия, новости, происшествия, взрыв, пожар