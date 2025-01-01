Рейтинг@Mail.ru
В Черногории мужчина расстрелял людей в кафе – среди погибших дети - РИА Новости Крым, 01.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250101/v-chernogorii-muzhchina-rasstrelyal-lyudey-v-kafe--sredi-pogibshikh-deti-1143063095.html
В Черногории мужчина расстрелял людей в кафе – среди погибших дети
В Черногории мужчина расстрелял людей в кафе – среди погибших дети - РИА Новости Крым, 01.01.2025
В Черногории мужчина расстрелял людей в кафе – среди погибших дети
Мужчина убил и ранил несколько человек в кафе в черногорском Цетине, после чего скрылся. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на управление полиции МВД... РИА Новости Крым, 01.01.2025
2025-01-01T22:51
2025-01-01T23:00
черногория
новости
происшествия
стрельба
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/01/1143063420_0:86:899:592_1920x0_80_0_0_3f2ae111b37551bf768092ebec618187.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Мужчина убил и ранил несколько человек в кафе в черногорском Цетине, после чего скрылся. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на управление полиции МВД Черногории.Все силы правопорядка привлечены к поискам нападавшего. Ведомство подчеркивает, что нападение не является результатом "разборок организованной преступности".По официально не подтвержденным данным местных СМИ, погибли семь человек, включая двоих детей.Причиной убийства могла стать личная ссора, пишет РИА Новости со ссылкой на Радио и телевидение Черногории (RTCG).По версии источника RTCG, перед нападением местный житель поссорился с одним из пострадавших. Потом злоумышленник пошел домой за пистолетом, вернулся в кафе и убил несколько человек, а нескольких ранил. После этого нападавший убил детей владельца кафе и одну женщину.Полиция призвала жителей Цетине оставаться в своих домах и сохранять бдительность.Пострадавших доставили в Клинический центр Черногории в Подгорице, куда прибыл и премьер страны, пишет РИА Новости. Медики борются за жизни четырех раненых.Премьер-министр анонсировал трехдневный траур в республике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250101/vlasti-nazvali-teraktom-naezd-gruzovika-na-tolpu-v-novom-orleane-1143057498.html
черногория
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/01/1143063420_0:2:899:676_1920x0_80_0_0_7f037a063f015ae5e0d1031511920f31.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
черногория, новости, происшествия, стрельба, в мире
В Черногории мужчина расстрелял людей в кафе – среди погибших дети

Мужчина расстрелял людей в кафе в Черногории – среди погибших дети

22:51 01.01.2025 (обновлено: 23:00 01.01.2025)
 
© https://rtcg.me/Мужчина расстрелял людей в кафе в Черногории
Мужчина расстрелял людей в кафе в Черногории
© https://rtcg.me/
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Мужчина убил и ранил несколько человек в кафе в черногорском Цетине, после чего скрылся. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на управление полиции МВД Черногории.

"Сегодня во второй половине дня в районе Байице в кафе А. М. с применением огнестрельного оружия лишил жизни несколько человек. Он был вооружен и скрылся", – говорится в сообщении.

Все силы правопорядка привлечены к поискам нападавшего. Ведомство подчеркивает, что нападение не является результатом "разборок организованной преступности".
По официально не подтвержденным данным местных СМИ, погибли семь человек, включая двоих детей.
Причиной убийства могла стать личная ссора, пишет РИА Новости со ссылкой на Радио и телевидение Черногории (RTCG).
По версии источника RTCG, перед нападением местный житель поссорился с одним из пострадавших. Потом злоумышленник пошел домой за пистолетом, вернулся в кафе и убил несколько человек, а нескольких ранил. После этого нападавший убил детей владельца кафе и одну женщину.
Полиция призвала жителей Цетине оставаться в своих домах и сохранять бдительность.
Пострадавших доставили в Клинический центр Черногории в Подгорице, куда прибыл и премьер страны, пишет РИА Новости. Медики борются за жизни четырех раненых.
"Ужасная трагедия потрясла всех нас. Сейчас все наряды полиции на месте происшествия. Мы ищем нападавшего, и мы на верном пути. Медики борются за жизни четырех человек в Клиническом центре, всем им проводят операции", – заявил Спаийч в эфире Радио и телевидения Черногории (RTCG).
Премьер-министр анонсировал трехдневный траур в республике.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Новом Орлеане автомобиль въехал в толпу людей
16:39
Власти назвали терактом наезд грузовика на толпу в Новом Орлеане
 
ЧерногорияНовостиПроисшествияСтрельбаВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:47Один человек погиб и семеро ранены при взрыве автомобиля у отеля Трампа
23:02Поручения Путина и остановка транзита газа через Украину: главное за день
22:51В Черногории мужчина расстрелял людей в кафе – среди погибших дети
22:42Еще 14 украинских дронов сбиты за два часа над пятью областями России
22:37В ДТП с туравтобусом в Таиланде погибли пять человек и 30 пострадали
22:21Семью из Москвы спасли с горы Алчак в Крыму
22:06В четырех аэропортах России вечером в среду ввели временные ограничения
21:50Какой будет погода в Крыму в январе
21:31Пьяный водитель бульдозера стал виновником смертельного ДТП на Кубани
21:1319 украинских беспилотников сбили вечером над пятью регионами России
21:07Мотоциклист и его пассажир разбились насмерть на трассе "Дон" на Кубани
20:48Повышение пенсий и высокие штрафы: что ждет россиян в новом году
20:24История Нового года – инфографика
19:52Год Змеи несет глобальное обновление на мировой арене – астролог
19:21Уникальные кадры: ушедший 2024-й в итоговой фотоленте РИА Новости Крым
18:52Новогодние традиции народов Крыма
18:31Самый жаркий: температуры 2024 года побили рекорды
18:07Путин поручил создать условия для обучения детей мигрантов русскому языку
17:48В Севастополе первым в 2025 году родился мальчик
17:28Когда в РФ создадут единые учебники по русскому языку и литературе
Лента новостейМолния