https://crimea.ria.ru/20250101/v-chernogorii-muzhchina-rasstrelyal-lyudey-v-kafe--sredi-pogibshikh-deti-1143063095.html

В Черногории мужчина расстрелял людей в кафе – среди погибших дети

В Черногории мужчина расстрелял людей в кафе – среди погибших дети - РИА Новости Крым, 01.01.2025

В Черногории мужчина расстрелял людей в кафе – среди погибших дети

Мужчина убил и ранил несколько человек в кафе в черногорском Цетине, после чего скрылся. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на управление полиции МВД... РИА Новости Крым, 01.01.2025

2025-01-01T22:51

2025-01-01T22:51

2025-01-01T23:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Мужчина убил и ранил несколько человек в кафе в черногорском Цетине, после чего скрылся. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на управление полиции МВД Черногории.Все силы правопорядка привлечены к поискам нападавшего. Ведомство подчеркивает, что нападение не является результатом "разборок организованной преступности".По официально не подтвержденным данным местных СМИ, погибли семь человек, включая двоих детей.Причиной убийства могла стать личная ссора, пишет РИА Новости со ссылкой на Радио и телевидение Черногории (RTCG).По версии источника RTCG, перед нападением местный житель поссорился с одним из пострадавших. Потом злоумышленник пошел домой за пистолетом, вернулся в кафе и убил несколько человек, а нескольких ранил. После этого нападавший убил детей владельца кафе и одну женщину.Полиция призвала жителей Цетине оставаться в своих домах и сохранять бдительность.Пострадавших доставили в Клинический центр Черногории в Подгорице, куда прибыл и премьер страны, пишет РИА Новости. Медики борются за жизни четырех раненых.Премьер-министр анонсировал трехдневный траур в республике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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черногория

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черногория, новости, происшествия, стрельба, в мире