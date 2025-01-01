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В Черногории мужчина расстрелял людей в кафе – среди погибших дети
В Черногории мужчина расстрелял людей в кафе – среди погибших дети - РИА Новости Крым, 01.01.2025
В Черногории мужчина расстрелял людей в кафе – среди погибших дети
Мужчина убил и ранил несколько человек в кафе в черногорском Цетине, после чего скрылся. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на управление полиции МВД... РИА Новости Крым, 01.01.2025
2025-01-01T22:51
2025-01-01T22:51
2025-01-01T23:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Мужчина убил и ранил несколько человек в кафе в черногорском Цетине, после чего скрылся. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на управление полиции МВД Черногории.Все силы правопорядка привлечены к поискам нападавшего. Ведомство подчеркивает, что нападение не является результатом "разборок организованной преступности".По официально не подтвержденным данным местных СМИ, погибли семь человек, включая двоих детей.Причиной убийства могла стать личная ссора, пишет РИА Новости со ссылкой на Радио и телевидение Черногории (RTCG).По версии источника RTCG, перед нападением местный житель поссорился с одним из пострадавших. Потом злоумышленник пошел домой за пистолетом, вернулся в кафе и убил несколько человек, а нескольких ранил. После этого нападавший убил детей владельца кафе и одну женщину.Полиция призвала жителей Цетине оставаться в своих домах и сохранять бдительность.Пострадавших доставили в Клинический центр Черногории в Подгорице, куда прибыл и премьер страны, пишет РИА Новости. Медики борются за жизни четырех раненых.Премьер-министр анонсировал трехдневный траур в республике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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черногория, новости, происшествия, стрельба, в мире
В Черногории мужчина расстрелял людей в кафе – среди погибших дети
Мужчина расстрелял людей в кафе в Черногории – среди погибших дети
22:51 01.01.2025 (обновлено: 23:00 01.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Мужчина убил и ранил несколько человек в кафе в черногорском Цетине, после чего скрылся. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на управление полиции МВД Черногории.
"Сегодня во второй половине дня в районе Байице в кафе А. М. с применением огнестрельного оружия лишил жизни несколько человек. Он был вооружен и скрылся", – говорится в сообщении.
Все силы правопорядка привлечены к поискам нападавшего. Ведомство подчеркивает, что нападение не является результатом "разборок организованной преступности".
По официально не подтвержденным данным местных СМИ, погибли семь человек, включая двоих детей.
Причиной убийства могла стать личная ссора, пишет РИА Новости со ссылкой на Радио и телевидение Черногории (RTCG).
По версии источника RTCG, перед нападением местный житель поссорился с одним из пострадавших. Потом злоумышленник пошел домой за пистолетом, вернулся в кафе и убил несколько человек, а нескольких ранил. После этого нападавший убил детей владельца кафе и одну женщину.
Полиция призвала жителей Цетине оставаться в своих домах и сохранять бдительность.
Пострадавших доставили в Клинический центр Черногории в Подгорице, куда прибыл и премьер страны, пишет РИА Новости. Медики борются за жизни четырех раненых.
"Ужасная трагедия потрясла всех нас. Сейчас все наряды полиции на месте происшествия. Мы ищем нападавшего, и мы на верном пути. Медики борются за жизни четырех человек в Клиническом центре, всем им проводят операции", – заявил Спаийч в эфире Радио и телевидения Черногории (RTCG).
Премьер-министр анонсировал трехдневный траур в республике.
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