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В Алуште спасают пострадавших при разливе мазута птиц - РИА Новости Крым, 04.01.2025
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В Алуште спасают пострадавших при разливе мазута птиц
В Алуште спасают пострадавших при разливе мазута птиц - РИА Новости Крым, 04.01.2025
В Алуште спасают пострадавших при разливе мазута птиц
В Алуште открыли штаб помощи птицам, пострадавшим от разлива нефтепродуктов в Керченском проливе после крушения танкеров, сообщила глава городско администрации... РИА Новости Крым, 04.01.2025
2025-01-04T16:58
2025-01-04T16:58
крым
алушта
галина огнева
разлив мазута
разлив нефтепродуктов в черном море
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черное море
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. В Алуште открыли штаб помощи птицам, пострадавшим от разлива нефтепродуктов в Керченском проливе после крушения танкеров, сообщила глава городско администрации Галина Огнева.По ее словам, разлив мазута не дошел до берегов Алушты, однако птицы прилетают в регион с территории Керченского пролива.Кроме того, в селах Нижняя Кутузовка и Рыбачье открыты пункты для первичного приема птиц, добавила Огнева. Также место передержки для пернатых организовано на базе алуштинского филиала "Крым-Спас".Огнева отметила, что сбор пострадавших птиц проводится в вечернее время, когда активность пернатых снижается.В Севастополе в субботу введен режим чрезвычайной ситуации регионального значения в связи с обнаружением мазута на береговой линии. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что на пляжах Северной стороны Севастополя и в районе Золотого пляжа обнаружены новые выбросы мазута.На восточном побережье Крыма 4 января обнаружили еще два новых участка разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. Нефтепродукты выбросило в селе Яковенково возле Кыз-Аульского маяка на береговой линии .протяженностью более 2 километров, и️ в районе природного заповедника Опукский - более 4 километров.Отмечается, что в Керченском проливе обследовано более 715 квадратных километров акватории. Собрано 25 тонн нефтеводяной смеси. Всего в Крыму и Краснодарском крае собрали более 86 тысяч тонн загрязненного грунта.3 января мазутное пятно впервые было обнаружено на входе в Балаклавскую бухту Севастополя, также были обнаружены птицы в мазуте, сообщал губернатор Михаил Развожаев. Загрязнения были убраны в тот же день. Также на пляже "Серебряный" в Балаклаве обнаружены единичные мелкие пятна мазута в водорослях и на камнях.Ситуация в Черном море после крушения танкеровВ районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.Минтранс России назвал точный объем нефтепродуктов, попавших в море вследствие крушения танкеров "Волгонефть" – 2,4 тысячи тонн. Это значительно меньше первоначальной оценки, которую давали со слов капитанов танкеров.В то же время катастрофа с танкерами стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды. В отличие от других нефтепродуктов, не всплывает на поверхность, а уходит на дно или плавает в толще воды. В мире нет испытанных технологий по его удалению из толщи воды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе обнаружили новые очаги выброса мазутаНа востоке Крыма обнаружили новые выбросы мазутаЧС в Керченском проливе стала первой в мире аварией с топочным мазутом
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крым, алушта, галина огнева, разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, черное море, птицы, птицы крыма, происшествия, экология, новости крыма
В Алуште спасают пострадавших при разливе мазута птиц

В Алуште спасли более 70 пострадавших от разлива мазута птиц

16:58 04.01.2025
 
© Telegram Галина ОгневаВ Алуште помогают испачканным в мазуте птицам
В Алуште помогают испачканным в мазуте птицам
© Telegram Галина Огнева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. В Алуште открыли штаб помощи птицам, пострадавшим от разлива нефтепродуктов в Керченском проливе после крушения танкеров, сообщила глава городско администрации Галина Огнева.
По ее словам, разлив мазута не дошел до берегов Алушты, однако птицы прилетают в регион с территории Керченского пролива.
"Из муниципального округа передано более 70 птиц для оказания им помощи в зоопарке "Сказка". Мест для размещения недостаточно и птицы будут передаваться в сафари-парк "Тайган", - написала она в своем Telegram-канале.
Кроме того, в селах Нижняя Кутузовка и Рыбачье открыты пункты для первичного приема птиц, добавила Огнева. Также место передержки для пернатых организовано на базе алуштинского филиала "Крым-Спас".
Огнева отметила, что сбор пострадавших птиц проводится в вечернее время, когда активность пернатых снижается.
В Севастополе в субботу введен режим чрезвычайной ситуации регионального значения в связи с обнаружением мазута на береговой линии. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что на пляжах Северной стороны Севастополя и в районе Золотого пляжа обнаружены новые выбросы мазута.
На восточном побережье Крыма 4 января обнаружили еще два новых участка разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. Нефтепродукты выбросило в селе Яковенково возле Кыз-Аульского маяка на береговой линии .протяженностью более 2 километров, и️ в районе природного заповедника Опукский - более 4 километров.
Отмечается, что в Керченском проливе обследовано более 715 квадратных километров акватории. Собрано 25 тонн нефтеводяной смеси. Всего в Крыму и Краснодарском крае собрали более 86 тысяч тонн загрязненного грунта.
3 января мазутное пятно впервые было обнаружено на входе в Балаклавскую бухту Севастополя, также были обнаружены птицы в мазуте, сообщал губернатор Михаил Развожаев. Загрязнения были убраны в тот же день. Также на пляже "Серебряный" в Балаклаве обнаружены единичные мелкие пятна мазута в водорослях и на камнях.

Ситуация в Черном море после крушения танкеров

В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.
На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
Минтранс России назвал точный объем нефтепродуктов, попавших в море вследствие крушения танкеров "Волгонефть" – 2,4 тысячи тонн. Это значительно меньше первоначальной оценки, которую давали со слов капитанов танкеров.
В то же время катастрофа с танкерами стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды. В отличие от других нефтепродуктов, не всплывает на поверхность, а уходит на дно или плавает в толще воды. В мире нет испытанных технологий по его удалению из толщи воды.
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