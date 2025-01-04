https://crimea.ria.ru/20250104/v-alushte-spasayut-postradavshikh-pri-razlive-mazuta-ptits-1143093894.html

В Алуште спасают пострадавших при разливе мазута птиц

В Алуште спасают пострадавших при разливе мазута птиц - РИА Новости Крым, 04.01.2025

В Алуште спасают пострадавших при разливе мазута птиц

В Алуште открыли штаб помощи птицам, пострадавшим от разлива нефтепродуктов в Керченском проливе после крушения танкеров, сообщила глава городско администрации... РИА Новости Крым, 04.01.2025

2025-01-04T16:58

2025-01-04T16:58

2025-01-04T16:58

крым

алушта

галина огнева

разлив мазута

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

черное море

птицы

птицы крыма

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. В Алуште открыли штаб помощи птицам, пострадавшим от разлива нефтепродуктов в Керченском проливе после крушения танкеров, сообщила глава городско администрации Галина Огнева.По ее словам, разлив мазута не дошел до берегов Алушты, однако птицы прилетают в регион с территории Керченского пролива.Кроме того, в селах Нижняя Кутузовка и Рыбачье открыты пункты для первичного приема птиц, добавила Огнева. Также место передержки для пернатых организовано на базе алуштинского филиала "Крым-Спас".Огнева отметила, что сбор пострадавших птиц проводится в вечернее время, когда активность пернатых снижается.В Севастополе в субботу введен режим чрезвычайной ситуации регионального значения в связи с обнаружением мазута на береговой линии. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что на пляжах Северной стороны Севастополя и в районе Золотого пляжа обнаружены новые выбросы мазута.На восточном побережье Крыма 4 января обнаружили еще два новых участка разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. Нефтепродукты выбросило в селе Яковенково возле Кыз-Аульского маяка на береговой линии .протяженностью более 2 километров, и️ в районе природного заповедника Опукский - более 4 километров.Отмечается, что в Керченском проливе обследовано более 715 квадратных километров акватории. Собрано 25 тонн нефтеводяной смеси. Всего в Крыму и Краснодарском крае собрали более 86 тысяч тонн загрязненного грунта.3 января мазутное пятно впервые было обнаружено на входе в Балаклавскую бухту Севастополя, также были обнаружены птицы в мазуте, сообщал губернатор Михаил Развожаев. Загрязнения были убраны в тот же день. Также на пляже "Серебряный" в Балаклаве обнаружены единичные мелкие пятна мазута в водорослях и на камнях.Ситуация в Черном море после крушения танкеровВ районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.Минтранс России назвал точный объем нефтепродуктов, попавших в море вследствие крушения танкеров "Волгонефть" – 2,4 тысячи тонн. Это значительно меньше первоначальной оценки, которую давали со слов капитанов танкеров.В то же время катастрофа с танкерами стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды. В отличие от других нефтепродуктов, не всплывает на поверхность, а уходит на дно или плавает в толще воды. В мире нет испытанных технологий по его удалению из толщи воды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе обнаружили новые очаги выброса мазутаНа востоке Крыма обнаружили новые выбросы мазутаЧС в Керченском проливе стала первой в мире аварией с топочным мазутом

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алушта

черное море

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