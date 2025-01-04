https://crimea.ria.ru/20250104/porazhenie-na-vsekh-frontakh-poteri-vsu-prevysili-1500-boevikov-za-sutki-1143089113.html
Поражение на всех фронтах: потери ВСУ превысили 1500 боевиков за сутки
Поражение на всех фронтах: потери ВСУ превысили 1500 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 04.01.2025
Поражение на всех фронтах: потери ВСУ превысили 1500 боевиков за сутки
Потери ВСУ в зоне проведения специальной военной операции составили 1570 человек за сутки, сообщается в сводке Минобороны России. РИА Новости Крым, 04.01.2025
2025-01-04T13:52
2025-01-04T13:52
2025-01-04T13:52
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
группировка войск "днепр"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
группировка войск "центр"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Потери ВСУ в зоне проведения специальной военной операции составили 1570 человек за сутки, сообщается в сводке Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" ликвидировали до 50 военнослужащих, танк, шесть автомобилей, два орудия Д-20 и две гаубицы Д-30.Бойцы группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Надия Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 590 военнослужащих, боевая машина пехоты, три пикапа, орудие Д-20, три гаубицы Д-30, боевая машина РСЗО Striga чешского производства, а также два бронетранспортера М113, два бронеавтомобиля HMMWV, орудие М101 и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США. Также уничтожен склад боеприпасов.Военнослужащие "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, отразили две контратаки противника. ВСУ лишились более 250 военнослужащих, боевой бронированной машины "Козак", орудия Д-20, гаубицы Д-30, орудия М119 производства США и склада боеприпасов.Подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника, отразили 12 контратак. Киев потерял более 440 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, три бронетранспортера, в том числе М113 и М1117 производства США, боевую бронированную машину "Козак", восемь автомобилей, САУ Caesar производства Франции, орудие Д-20 и пять гаубиц Д-30.Бойцы группировки войск "Восток" отразили контратаку противника. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, пять автомобилей и американская САУ Paladin. Кроме того, уничтожена станция РЭБ.Военнослужащие "Днепра" заняли более выгодные рубежи. Украинские войска потеряли до 70 военнослужащих, три автомобиля, орудие Д-20, две гаубицы Д-30 и станцию РЭБ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:142 безуспешные контратаки: ВСУ потеряли за неделю более 12 000 боевиковСВР: Снизить возраст мобилизации на Украине потребовали СШАЧисло готовых "терпеть войну" украинцев резко снизилось – соцопрос
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "днепр", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "центр", поставки западного оружия украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Потери ВСУ в зоне проведения специальной военной операции составили 1570 человек за сутки, сообщается в сводке Минобороны России.
Подразделения группировки войск "Север" ликвидировали до 50 военнослужащих, танк, шесть автомобилей, два орудия Д-20 и две гаубицы Д-30.
Бойцы группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Надия
Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 590 военнослужащих, боевая машина пехоты, три пикапа, орудие Д-20, три гаубицы Д-30, боевая машина РСЗО Striga чешского производства, а также два бронетранспортера М113, два бронеавтомобиля HMMWV, орудие М101 и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США. Также уничтожен склад боеприпасов.
Военнослужащие "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, отразили две контратаки противника. ВСУ лишились более 250 военнослужащих, боевой бронированной машины "Козак", орудия Д-20, гаубицы Д-30, орудия М119 производства США и склада боеприпасов.
Подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника, отразили 12 контратак. Киев потерял более 440 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, три бронетранспортера, в том числе М113 и М1117 производства США, боевую бронированную машину "Козак", восемь автомобилей, САУ Caesar производства Франции, орудие Д-20 и пять гаубиц Д-30.
Бойцы группировки войск "Восток" отразили контратаку противника. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, пять автомобилей и американская САУ Paladin. Кроме того, уничтожена станция РЭБ.
Военнослужащие "Днепра" заняли более выгодные рубежи. Украинские войска потеряли до 70 военнослужащих, три автомобиля, орудие Д-20, две гаубицы Д-30 и станцию РЭБ.
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