Рейтинг@Mail.ru
Поражение на всех фронтах: потери ВСУ превысили 1500 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 04.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250104/porazhenie-na-vsekh-frontakh-poteri-vsu-prevysili-1500-boevikov-za-sutki-1143089113.html
Поражение на всех фронтах: потери ВСУ превысили 1500 боевиков за сутки
Поражение на всех фронтах: потери ВСУ превысили 1500 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 04.01.2025
Поражение на всех фронтах: потери ВСУ превысили 1500 боевиков за сутки
Потери ВСУ в зоне проведения специальной военной операции составили 1570 человек за сутки, сообщается в сводке Минобороны России. РИА Новости Крым, 04.01.2025
2025-01-04T13:52
2025-01-04T13:52
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
группировка войск "днепр"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
группировка войск "центр"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/17/1142856073_0:95:3301:1952_1920x0_80_0_0_de46ebd41617c145803cb487e2cf63cb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Потери ВСУ в зоне проведения специальной военной операции составили 1570 человек за сутки, сообщается в сводке Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" ликвидировали до 50 военнослужащих, танк, шесть автомобилей, два орудия Д-20 и две гаубицы Д-30.Бойцы группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Надия Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 590 военнослужащих, боевая машина пехоты, три пикапа, орудие Д-20, три гаубицы Д-30, боевая машина РСЗО Striga чешского производства, а также два бронетранспортера М113, два бронеавтомобиля HMMWV, орудие М101 и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США. Также уничтожен склад боеприпасов.Военнослужащие "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, отразили две контратаки противника. ВСУ лишились более 250 военнослужащих, боевой бронированной машины "Козак", орудия Д-20, гаубицы Д-30, орудия М119 производства США и склада боеприпасов.Подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника, отразили 12 контратак. Киев потерял более 440 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, три бронетранспортера, в том числе М113 и М1117 производства США, боевую бронированную машину "Козак", восемь автомобилей, САУ Caesar производства Франции, орудие Д-20 и пять гаубиц Д-30.Бойцы группировки войск "Восток" отразили контратаку противника. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, пять автомобилей и американская САУ Paladin. Кроме того, уничтожена станция РЭБ.Военнослужащие "Днепра" заняли более выгодные рубежи. Украинские войска потеряли до 70 военнослужащих, три автомобиля, орудие Д-20, две гаубицы Д-30 и станцию РЭБ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:142 безуспешные контратаки: ВСУ потеряли за неделю более 12 000 боевиковСВР: Снизить возраст мобилизации на Украине потребовали СШАЧисло готовых "терпеть войну" украинцев резко снизилось – соцопрос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/17/1142856073_286:0:3017:2048_1920x0_80_0_0_b2fce9fd75a9a5162bc6bac274a47cab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "днепр", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "центр", поставки западного оружия украине
Поражение на всех фронтах: потери ВСУ превысили 1500 боевиков за сутки

ВСУ за сутки потеряли более 1570 военнослужащих в зоне спецоперации - Минобороны

13:52 04.01.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО БМ-21 "Град"
Боевая работа РСЗО БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Потери ВСУ в зоне проведения специальной военной операции составили 1570 человек за сутки, сообщается в сводке Минобороны России.
Подразделения группировки войск "Север" ликвидировали до 50 военнослужащих, танк, шесть автомобилей, два орудия Д-20 и две гаубицы Д-30.
Бойцы группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Надия Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 590 военнослужащих, боевая машина пехоты, три пикапа, орудие Д-20, три гаубицы Д-30, боевая машина РСЗО Striga чешского производства, а также два бронетранспортера М113, два бронеавтомобиля HMMWV, орудие М101 и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США. Также уничтожен склад боеприпасов.
Военнослужащие "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, отразили две контратаки противника. ВСУ лишились более 250 военнослужащих, боевой бронированной машины "Козак", орудия Д-20, гаубицы Д-30, орудия М119 производства США и склада боеприпасов.
Подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника, отразили 12 контратак. Киев потерял более 440 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, три бронетранспортера, в том числе М113 и М1117 производства США, боевую бронированную машину "Козак", восемь автомобилей, САУ Caesar производства Франции, орудие Д-20 и пять гаубиц Д-30.
Бойцы группировки войск "Восток" отразили контратаку противника. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, пять автомобилей и американская САУ Paladin. Кроме того, уничтожена станция РЭБ.
Военнослужащие "Днепра" заняли более выгодные рубежи. Украинские войска потеряли до 70 военнослужащих, три автомобиля, орудие Д-20, две гаубицы Д-30 и станцию РЭБ.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
142 безуспешные контратаки: ВСУ потеряли за неделю более 12 000 боевиков
СВР: Снизить возраст мобилизации на Украине потребовали США
Число готовых "терпеть войну" украинцев резко снизилось – соцопрос
 
Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУГруппировка войск "Днепр"Группировка войск "Север"Группировка войск "Восток"Группировка войск "Запад"Группировка войск "Центр"Поставки западного оружия Украине
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:17В Курской области ликвидированы 540 боевиков ВСУ и четыре танка
16:04В Екатеринбурге 18-летние юноши готовили теракт
15:48На Землю обрушилась мощная магнитная буря
15:30Киев атаковал Белгородскую область ракетами ATACMS – Минобороны
15:21Гололед и туман на дорогах Крыма – в ГАИ дали советы автомобилистам
15:15В Севастополе ввели ЧС регионального значения
15:05Крымский мост сейчас: обстановка после возобновления движения
14:52Из Грузии депортировали участников протестов в Тбилиси
14:22Крымский мост открыт
14:16В Крыму побит рекорд по вводу жилья в эксплуатацию
14:09Отбой воздушной тревоги в Севастополе
14:01В центре Москвы машина рухнула в реку
13:52Поражение на всех фронтах: потери ВСУ превысили 1500 боевиков за сутки
13:40В Крыму сгорел жилой дом
13:33Дрон ВСУ взорвал машину в Шебекино
13:25Воздушная тревога объявлена в Севастополе
13:21Крымский мост закрыли
13:14Силы ПВО сбили восемь ракет ATACMS и 72 беспилотника
13:05ВСУ атаковали Горловку "кассетами": ранены девять человек
12:43В Севастополе обнаружили новые очаги выброса мазута
Лента новостейМолния