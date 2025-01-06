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Почти 300 пострадавших от мазута птиц лечат в сафари-парке "Тайган"
Почти 300 пострадавших от мазута птиц лечат в сафари-парке "Тайган" - РИА Новости Крым, 06.01.2025
Почти 300 пострадавших от мазута птиц лечат в сафари-парке "Тайган"
288 морских птиц со всего Крыма приютил сафари-парк "Тайган". Их лечат и за ними ухаживают как сотрудники парка, так и волонтеры. Об этом корреспонденту РИА... РИА Новости Крым, 06.01.2025
2025-01-06T11:08
2025-01-06T11:08
2025-01-06T11:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. 288 морских птиц со всего Крыма приютил сафари-парк "Тайган". Их лечат и за ними ухаживают как сотрудники парка, так и волонтеры. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал директор "Тайгана" Олег Зубков.По его словам, среди пострадавших пернатых – гагары, лысухи, большие и малые поганки. Был также один лебедь, который, к сожалению, не выжил.Как отметил Зубков, работать с пернатыми ему помогают как волонтеры, так и постоянные сотрудники сафари-парка."Волонтеры у нас здесь на постоянной основе есть, постоянно живущие, и приходящие-уходящие. Пока мы справляемся, потому что основная масса птиц приходит помытая. И только тех, которых несут жители Крыма, их вымываем мы здесь сами", - объяснил директор парка.Помимо рабочих рук для восстановления пострадавших животных необходимо и большое количество рыбы, которая является питательной базой для морских птиц.Ранее в Крыму развернули штабы и центры по спасению птиц, пострадавших от разлива мазута, сообщила министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова. Она также назвала адреса, по которым можно приносить испачканных нефтепродуктами животных и где требуется добровольческая помощь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мазут из Черного моря убирают даже ночьюПочти 5 тысяч птиц спасли на Кубани после разлива мазута в Черном мореПод Анапой есть угроза повторных выбросов мазута на берег
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разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, олег зубков, экология, крым, парк львов "тайган", новости крыма, белогорский район
Почти 300 пострадавших от мазута птиц лечат в сафари-парке "Тайган"
В сафари-парк "Тайган" везут пострадавших от разлива мазута птиц со всего Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым, Ольга Леонова.
288 морских птиц со всего Крыма приютил сафари-парк "Тайган". Их лечат и за ними ухаживают как сотрудники парка, так и волонтеры. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым
рассказал директор "Тайгана" Олег Зубков.
По его словам, среди пострадавших пернатых – гагары, лысухи, большие и малые поганки. Был также один лебедь, который, к сожалению, не выжил.
"Всего у нас 288 птиц со всего Крыма. Из Керчи самое большее количество, Учкуевка привозила несколько птиц, Форос. Сегодня в шесть утра приняли из Евпатории первых птиц от волонтеров", – сказал он.
Как отметил Зубков, работать с пернатыми ему помогают как волонтеры, так и постоянные сотрудники сафари-парка.
"Волонтеры у нас здесь на постоянной основе есть, постоянно живущие, и приходящие-уходящие. Пока мы справляемся, потому что основная масса птиц приходит помытая. И только тех, которых несут жители Крыма, их вымываем мы здесь сами", - объяснил директор парка.
Помимо рабочих рук для восстановления пострадавших животных необходимо и большое количество рыбы, которая является питательной базой для морских птиц.
Ранее в Крыму развернули штабы и центры по спасению птиц, пострадавших от разлива мазута, сообщила министр экологии и природных ресурсов
Крыма Ольга Шевцова. Она также назвала адреса, по которым можно приносить испачканных нефтепродуктами животных и где требуется добровольческая помощь.
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