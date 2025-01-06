Рейтинг@Mail.ru
Почти 300 пострадавших от мазута птиц лечат в сафари-парке "Тайган" - РИА Новости Крым, 06.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20250106/pochti-300-postradavshikh-ot-mazuta-ptits-lechat-v-safari-parke-taygan-1143121536.html
Почти 300 пострадавших от мазута птиц лечат в сафари-парке "Тайган"
Почти 300 пострадавших от мазута птиц лечат в сафари-парке "Тайган" - РИА Новости Крым, 06.01.2025
Почти 300 пострадавших от мазута птиц лечат в сафари-парке "Тайган"
288 морских птиц со всего Крыма приютил сафари-парк "Тайган". Их лечат и за ними ухаживают как сотрудники парка, так и волонтеры. Об этом корреспонденту РИА... РИА Новости Крым, 06.01.2025
2025-01-06T11:08
2025-01-06T11:08
эксклюзивы риа новости крым
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
разлив мазута
олег зубков
экология
крым
парк львов "тайган"
новости крыма
белогорский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/06/1143121159_0:118:3223:1930_1920x0_80_0_0_b28b1110f2cdea71f388d0d193601716.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. 288 морских птиц со всего Крыма приютил сафари-парк "Тайган". Их лечат и за ними ухаживают как сотрудники парка, так и волонтеры. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал директор "Тайгана" Олег Зубков.По его словам, среди пострадавших пернатых – гагары, лысухи, большие и малые поганки. Был также один лебедь, который, к сожалению, не выжил.Как отметил Зубков, работать с пернатыми ему помогают как волонтеры, так и постоянные сотрудники сафари-парка."Волонтеры у нас здесь на постоянной основе есть, постоянно живущие, и приходящие-уходящие. Пока мы справляемся, потому что основная масса птиц приходит помытая. И только тех, которых несут жители Крыма, их вымываем мы здесь сами", - объяснил директор парка.Помимо рабочих рук для восстановления пострадавших животных необходимо и большое количество рыбы, которая является питательной базой для морских птиц.Ранее в Крыму развернули штабы и центры по спасению птиц, пострадавших от разлива мазута, сообщила министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова. Она также назвала адреса, по которым можно приносить испачканных нефтепродуктами животных и где требуется добровольческая помощь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мазут из Черного моря убирают даже ночьюПочти 5 тысяч птиц спасли на Кубани после разлива мазута в Черном мореПод Анапой есть угроза повторных выбросов мазута на берег
крым
белогорский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/06/1143121159_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_23c3bed8c567dbe2829d5cddb2d4b188.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, олег зубков, экология, крым, парк львов "тайган", новости крыма, белогорский район
Почти 300 пострадавших от мазута птиц лечат в сафари-парке "Тайган"

В сафари-парк "Тайган" везут пострадавших от разлива мазута птиц со всего Крыма

11:08 06.01.2025
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. 288 морских птиц со всего Крыма приютил сафари-парк "Тайган". Их лечат и за ними ухаживают как сотрудники парка, так и волонтеры. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал директор "Тайгана" Олег Зубков.
По его словам, среди пострадавших пернатых – гагары, лысухи, большие и малые поганки. Был также один лебедь, который, к сожалению, не выжил.
"Всего у нас 288 птиц со всего Крыма. Из Керчи самое большее количество, Учкуевка привозила несколько птиц, Форос. Сегодня в шесть утра приняли из Евпатории первых птиц от волонтеров", – сказал он.
Как отметил Зубков, работать с пернатыми ему помогают как волонтеры, так и постоянные сотрудники сафари-парка.
"Волонтеры у нас здесь на постоянной основе есть, постоянно живущие, и приходящие-уходящие. Пока мы справляемся, потому что основная масса птиц приходит помытая. И только тех, которых несут жители Крыма, их вымываем мы здесь сами", - объяснил директор парка.
Помимо рабочих рук для восстановления пострадавших животных необходимо и большое количество рыбы, которая является питательной базой для морских птиц.
Ранее в Крыму развернули штабы и центры по спасению птиц, пострадавших от разлива мазута, сообщила министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова. Она также назвала адреса, по которым можно приносить испачканных нефтепродуктами животных и где требуется добровольческая помощь.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Мазут из Черного моря убирают даже ночью
Почти 5 тысяч птиц спасли на Кубани после разлива мазута в Черном море
Под Анапой есть угроза повторных выбросов мазута на берег
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымРазлив нефтепродуктов в Черном мореРазлив нефтепродуктовРазлив мазутаОлег ЗубковЭкологияКрымПарк львов "Тайган"Новости КрымаБелогорский район
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:54Восемь ударных беспилотников ВСУ атаковали Запорожскую АЭС
12:37ВС РФ освободили Даченское в Донбассе
12:24Ситуация на дорогах и перевалах Крыма - где идет снег
12:19На Крымском мосту растет очередь
12:10Как обеспечивают безопасность на праздничных мероприятиях в Севастополе
12:05Владыка Тихон возглавит Божественную литургию в Симферополе
11:31Каша для предков и гадания молодым: Рождество и Святки у славян
11:08Почти 300 пострадавших от мазута птиц лечат в сафари-парке "Тайган"
11:00Проезд на Ай-Петри в Крыму закрыли для автомобилей
10:42Дроны ВСУ атакуют Белгородскую область - ранены мирные жители
10:12Мазут из Черного моря убирают даже ночью
10:04Армия России освободила город Курахово в ДНР
09:45Количество детей и служба в армии влияют на размер будущей пенсии
09:27Крымский мост - оперативные данные на утро понедельника
09:14В Евпатории на Рождество перекроют часть городских улиц - схема
08:49Магнитная буря обрушится на Землю в понедельник
08:25В Севастополе ограничат движение транспорта в районе Нового Херсонеса
07:44В села под Курахово доставили гуманитарный груз от верующих Крыма
07:28Двухдневная рабочая неделя начинается в России
07:17Над Крымом сбили беспилотник
Лента новостейМолния