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Почти 300 пострадавших от мазута птиц лечат в сафари-парке "Тайган"

Почти 300 пострадавших от мазута птиц лечат в сафари-парке "Тайган" - РИА Новости Крым, 06.01.2025

Почти 300 пострадавших от мазута птиц лечат в сафари-парке "Тайган"

288 морских птиц со всего Крыма приютил сафари-парк "Тайган". Их лечат и за ними ухаживают как сотрудники парка, так и волонтеры. Об этом корреспонденту РИА... РИА Новости Крым, 06.01.2025

2025-01-06T11:08

2025-01-06T11:08

2025-01-06T11:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. 288 морских птиц со всего Крыма приютил сафари-парк "Тайган". Их лечат и за ними ухаживают как сотрудники парка, так и волонтеры. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал директор "Тайгана" Олег Зубков.По его словам, среди пострадавших пернатых – гагары, лысухи, большие и малые поганки. Был также один лебедь, который, к сожалению, не выжил.Как отметил Зубков, работать с пернатыми ему помогают как волонтеры, так и постоянные сотрудники сафари-парка."Волонтеры у нас здесь на постоянной основе есть, постоянно живущие, и приходящие-уходящие. Пока мы справляемся, потому что основная масса птиц приходит помытая. И только тех, которых несут жители Крыма, их вымываем мы здесь сами", - объяснил директор парка.Помимо рабочих рук для восстановления пострадавших животных необходимо и большое количество рыбы, которая является питательной базой для морских птиц.Ранее в Крыму развернули штабы и центры по спасению птиц, пострадавших от разлива мазута, сообщила министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова. Она также назвала адреса, по которым можно приносить испачканных нефтепродуктами животных и где требуется добровольческая помощь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мазут из Черного моря убирают даже ночьюПочти 5 тысяч птиц спасли на Кубани после разлива мазута в Черном мореПод Анапой есть угроза повторных выбросов мазута на берег

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, олег зубков, экология, крым, парк львов "тайган", новости крыма, белогорский район