https://crimea.ria.ru/20250105/v-krymu-razvernuli-tsentry-po-spaseniyu-postradavshikh-ot-mazuta-ptits-1143110991.html

В Крыму развернули центры по спасению пострадавших от мазута птиц

В Крыму развернули центры по спасению пострадавших от мазута птиц - РИА Новости Крым, 05.01.2025

В Крыму развернули центры по спасению пострадавших от мазута птиц

В Крыму развернули штабы и центры по спасению птиц от мазута, пострадавших от разлива мазута в результате крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом... РИА Новости Крым, 05.01.2025

2025-01-05T16:30

2025-01-05T16:30

2025-01-05T16:30

крым

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

разлив мазута

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. В Крыму развернули штабы и центры по спасению птиц от мазута, пострадавших от разлива мазута в результате крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова.По ее данным, такие центры организованы в Керчи и Ленинском районе полуострова, в Феодосии, Судаке, Ялте и Алуште, также можно обратиться в Единую дежурную диспетчерскую службу в Бахчисарайском, Сакском районе и Евпатории."Если вы обнаружили пострадавших птиц, ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно очистить их, это может навредить как пернатым, так и вам", - призвала министр.Накануне в Крыму были выявлены два факта незначительного загрязнения на береговой линии. Работы продолжаются на побережье Опукского заповедника. За сутки очищено 8,3 км, остается незначительное загрязнение песчаной местности протяженностью 4,6 км, сообщали в МЧС.Всего же с момента крушения танкеров "Волганефть", по данным министерства чрезвычайных ситуаций, было обследовано 2 369 километров береговой линии, собрано и вывезено порядка 249 тонн загрязненного грунта, очищено свыше 68,5 километров берега.Также ведется работа по спасению пострадавших морских птиц: уже более 4,8 тысячи пернатых спасли в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края после разлива мазута из танкеров в Керченском проливе, сообщает оперштаб Кубани.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пляжи Северной стороны Севастополя больше всего пострадали из-за мазутаУченые тестируют инновационные способы очистки моря и пляжей от мазутаВ Алуште спасают пострадавших при разливе мазута птицВ Севастополе ввели ЧС регионального значения

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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