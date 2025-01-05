Рейтинг@Mail.ru
В Крыму развернули центры по спасению пострадавших от мазута птиц - РИА Новости Крым, 05.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250105/v-krymu-razvernuli-tsentry-po-spaseniyu-postradavshikh-ot-mazuta-ptits-1143110991.html
В Крыму развернули центры по спасению пострадавших от мазута птиц
В Крыму развернули центры по спасению пострадавших от мазута птиц - РИА Новости Крым, 05.01.2025
В Крыму развернули центры по спасению пострадавших от мазута птиц
В Крыму развернули штабы и центры по спасению птиц от мазута, пострадавших от разлива мазута в результате крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом... РИА Новости Крым, 05.01.2025
2025-01-05T16:30
2025-01-05T16:30
крым
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
разлив мазута
новости крыма
минприроды крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/04/1143093779_0:346:960:886_1920x0_80_0_0_d2fdd8ad371e0670cfed892c77fb48d6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. В Крыму развернули штабы и центры по спасению птиц от мазута, пострадавших от разлива мазута в результате крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова.По ее данным, такие центры организованы в Керчи и Ленинском районе полуострова, в Феодосии, Судаке, Ялте и Алуште, также можно обратиться в Единую дежурную диспетчерскую службу в Бахчисарайском, Сакском районе и Евпатории."Если вы обнаружили пострадавших птиц, ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно очистить их, это может навредить как пернатым, так и вам", - призвала министр.Накануне в Крыму были выявлены два факта незначительного загрязнения на береговой линии. Работы продолжаются на побережье Опукского заповедника. За сутки очищено 8,3 км, остается незначительное загрязнение песчаной местности протяженностью 4,6 км, сообщали в МЧС.Всего же с момента крушения танкеров "Волганефть", по данным министерства чрезвычайных ситуаций, было обследовано 2 369 километров береговой линии, собрано и вывезено порядка 249 тонн загрязненного грунта, очищено свыше 68,5 километров берега.Также ведется работа по спасению пострадавших морских птиц: уже более 4,8 тысячи пернатых спасли в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края после разлива мазута из танкеров в Керченском проливе, сообщает оперштаб Кубани.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пляжи Северной стороны Севастополя больше всего пострадали из-за мазутаУченые тестируют инновационные способы очистки моря и пляжей от мазутаВ Алуште спасают пострадавших при разливе мазута птицВ Севастополе ввели ЧС регионального значения
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/04/1143093779_0:256:960:976_1920x0_80_0_0_eed0441e2ce16e844fc5da81d4f009a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, новости крыма, минприроды крыма
В Крыму развернули центры по спасению пострадавших от мазута птиц

В городах Крыма развернули центры по спасению пострадавших от мазута птиц

16:30 05.01.2025
 
© Telegram Галина ОгневаВ Алуште помогают испачканным в мазуте птицам
В Алуште помогают испачканным в мазуте птицам
© Telegram Галина Огнева
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. В Крыму развернули штабы и центры по спасению птиц от мазута, пострадавших от разлива мазута в результате крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова.
"Для спасения загрязненных птиц в муниципальных образованиях Крыма развернуты оперативные штабы и помывочные центры", - написала Шевцова в своем Telegram-канале.
По ее данным, такие центры организованы в Керчи и Ленинском районе полуострова, в Феодосии, Судаке, Ялте и Алуште, также можно обратиться в Единую дежурную диспетчерскую службу в Бахчисарайском, Сакском районе и Евпатории.
"Если вы обнаружили пострадавших птиц, ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно очистить их, это может навредить как пернатым, так и вам", - призвала министр.
Накануне в Крыму были выявлены два факта незначительного загрязнения на береговой линии. Работы продолжаются на побережье Опукского заповедника. За сутки очищено 8,3 км, остается незначительное загрязнение песчаной местности протяженностью 4,6 км, сообщали в МЧС.
Всего же с момента крушения танкеров "Волганефть", по данным министерства чрезвычайных ситуаций, было обследовано 2 369 километров береговой линии, собрано и вывезено порядка 249 тонн загрязненного грунта, очищено свыше 68,5 километров берега.
Также ведется работа по спасению пострадавших морских птиц: уже более 4,8 тысячи пернатых спасли в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края после разлива мазута из танкеров в Керченском проливе, сообщает оперштаб Кубани.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пляжи Северной стороны Севастополя больше всего пострадали из-за мазута
Ученые тестируют инновационные способы очистки моря и пляжей от мазута
В Алуште спасают пострадавших при разливе мазута птиц
В Севастополе ввели ЧС регионального значения
 
КрымРазлив нефтепродуктов в Черном мореРазлив нефтепродуктовРазлив мазутаНовости КрымаМинприроды Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:15Крымский мост вечером в воскресенье - сколько ждать проезда
18:06Подросток и женщина пострадали при атаке ВСУ под Белгородом
17:56В Крыму идет прием документов на хадж – 2025
17:29Мазут на пляжах Севастополя - как идут работы по очистке берега
17:10Отдали жизнь за Родину: троих бойцов СВО похоронили в Керчи
16:30В Крыму развернули центры по спасению пострадавших от мазута птиц
16:13ВСУ атаковали беспилотником тренажерный центр Запорожской АЭС
15:52Готовы на все: почему Киев не хочет переговоров
15:19В очереди на Крымском мосту приходится ждать два часа
15:11Энергоснабжение на Кубани восстановлено
15:09Число пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии выросло до 14 человек
14:59Бастрыкин требует доклад по делу о травмировании девочки в Севастополе
14:54Героям от потомков: в Евпатории установили знак на месте высадки десанта
14:50Роспотребнадзор: метапневмовирус активно распространяется в Китае
14:44Ребенок ранен при атаке дронов ВСУ на Ростовскую область
14:27Три человека госпитализированы после ДТП с автобусом в Карелии
14:14В Севастополе собрали 18 тонн загрязненного мазутом грунта
14:03Попытка контратаки ВСУ в Курской области - что известно
13:44ВС РФ продвигаются вглубь обороны противника - сводка за сутки
13:32Автобус с туристами перевернулся в Карелии: пострадали семеро
Лента новостейМолния