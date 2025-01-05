Пляжи Северной стороны Севастополя больше всего пострадали из-за мазута
В Севастополе мазут с пляжей убирают более ста волонтеров
© Павел ХарламовМазут на побережье Севастополя
© Павел Харламов
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. Мазутные пятна, которые донесло течением от Керченского пролива до бухт Севастополя, в воскресенье, 5 декабря, убирают более ста человек. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал координатор работы с волонтерами оперштаба Севастополя по ликвидации последствий ЧС Павел Харламов.
"Все работы координируются с МЧС и исполнительной властью. Сейчас на пляже работает более ста волонтеров. Они убирают уже выброшенные пятна и постоянно мониторят пятна, подходящие со стороны моря, максимально оперативно отслеживают новые загрязнения", - сказал Харламов.
Часть патрулей отправились к сложнодоступным пляжам Балаклавы и Фиолента для того, чтобы оценить обстановку там, где невозможно подъехать транспортом, отметил он.
Харламов объяснил, что новые пятна появляются в бухтах города-героя после каждого шторма или изменения течения. По его данным, точная информация о состоянии пляжей этих двух районов будет известна к вечеру. На данный момент больше всего загрязнений на пляжах Северной стороны города.
"Начиная от Радиогорки, пляж Учкуевка, пляж Любимовка, побережье под СТ "Берег" - это между Любимовкой и Вязовой рощей, Орловка и Андреевка", - перечислил координатор штаба.
© Павел ХарламовМазут на побережье Севастополя
© Павел Харламов
Мазут на побережье Севастополя
Также Харламов сказал, что волонтеры совместно с сотрудниками МЧС проводят работы на пляжах Голубой бухты: "то, что было выброшено, было убрано".
Работы неравнодушными добровольцами ведутся максимально активно, волонтеры обеспечены всем необходимым, подчеркнул он.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что мазутные пятна в субботу были обнаружены на восьми пляжах Севастополя, но массового загрязнения береговой линии нет. Он отметил, что будет сформирована база волонтеров, вся работа будет координироваться оперативным штабом.
В субботу в связи с загрязнением береговой линии в Севастополе ввели режим ЧС регионального значения.
С субботу же 4 декабря на восточном побережье Крыма 4 января обнаружили еще два новых участка разлива мазута: в селе Яковенково возле Кыз-Аульского маяка на береговой линии.
В республиканском минприроды сообщили, что в течение 4 декабря в Крыму собрали около 15,5 тонн загрязненного мазутом песка. По данным ведомства, в месте обнаружения новых очагов загрязнения в селе Яковенково Ленинского района очищено 2,1 километра береговой линии. Специалисты собрали и вывезли 363 мешка грязного грунта.
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