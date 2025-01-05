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Пляжи Северной стороны Севастополя больше всего пострадали из-за мазута - РИА Новости Крым, 05.01.2025
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Пляжи Северной стороны Севастополя больше всего пострадали из-за мазута
Пляжи Северной стороны Севастополя больше всего пострадали из-за мазута - РИА Новости Крым, 05.01.2025
Пляжи Северной стороны Севастополя больше всего пострадали из-за мазута
Мазутные пятна, которые донесло течением от Керченского пролива до бухт Севастополя, в воскресенье, 5 декабря, убирают более ста человек. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым, 05.01.2025
2025-01-05T12:19
2025-01-05T12:19
севастополь
волонтеры
михаил развожаев
пляжи крыма
пляжи
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
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черное море
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. Мазутные пятна, которые донесло течением от Керченского пролива до бухт Севастополя, в воскресенье, 5 декабря, убирают более ста человек. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал координатор работы с волонтерами оперштаба Севастополя по ликвидации последствий ЧС Павел Харламов.Часть патрулей отправились к сложнодоступным пляжам Балаклавы и Фиолента для того, чтобы оценить обстановку там, где невозможно подъехать транспортом, отметил он.Харламов объяснил, что новые пятна появляются в бухтах города-героя после каждого шторма или изменения течения. По его данным, точная информация о состоянии пляжей этих двух районов будет известна к вечеру. На данный момент больше всего загрязнений на пляжах Северной стороны города.Также Харламов сказал, что волонтеры совместно с сотрудниками МЧС проводят работы на пляжах Голубой бухты: "то, что было выброшено, было убрано".Работы неравнодушными добровольцами ведутся максимально активно, волонтеры обеспечены всем необходимым, подчеркнул он.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что мазутные пятна в субботу были обнаружены на восьми пляжах Севастополя, но массового загрязнения береговой линии нет. Он отметил, что будет сформирована база волонтеров, вся работа будет координироваться оперативным штабом.В субботу в связи с загрязнением береговой линии в Севастополе ввели режим ЧС регионального значения.С субботу же 4 декабря на восточном побережье Крыма 4 января обнаружили еще два новых участка разлива мазута: в селе Яковенково возле Кыз-Аульского маяка на береговой линии.В республиканском минприроды сообщили, что в течение 4 декабря в Крыму собрали около 15,5 тонн загрязненного мазутом песка. По данным ведомства, в месте обнаружения новых очагов загрязнения в селе Яковенково Ленинского района очищено 2,1 километра береговой линии. Специалисты собрали и вывезли 363 мешка грязного грунта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, волонтеры, михаил развожаев, пляжи крыма, пляжи, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, черное море, крым, новости крыма
Пляжи Северной стороны Севастополя больше всего пострадали из-за мазута

В Севастополе мазут с пляжей убирают более ста волонтеров

12:19 05.01.2025
 
© Павел ХарламовМазут на побережье Севастополя
Мазут на побережье Севастополя
© Павел Харламов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. Мазутные пятна, которые донесло течением от Керченского пролива до бухт Севастополя, в воскресенье, 5 декабря, убирают более ста человек. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал координатор работы с волонтерами оперштаба Севастополя по ликвидации последствий ЧС Павел Харламов.

"Все работы координируются с МЧС и исполнительной властью. Сейчас на пляже работает более ста волонтеров. Они убирают уже выброшенные пятна и постоянно мониторят пятна, подходящие со стороны моря, максимально оперативно отслеживают новые загрязнения", - сказал Харламов.

Часть патрулей отправились к сложнодоступным пляжам Балаклавы и Фиолента для того, чтобы оценить обстановку там, где невозможно подъехать транспортом, отметил он.
Харламов объяснил, что новые пятна появляются в бухтах города-героя после каждого шторма или изменения течения. По его данным, точная информация о состоянии пляжей этих двух районов будет известна к вечеру. На данный момент больше всего загрязнений на пляжах Северной стороны города.
"Начиная от Радиогорки, пляж Учкуевка, пляж Любимовка, побережье под СТ "Берег" - это между Любимовкой и Вязовой рощей, Орловка и Андреевка", - перечислил координатор штаба.
© Павел ХарламовМазут на побережье Севастополя
Мазут на побережье Севастополя
© Павел Харламов
Мазут на побережье Севастополя
Также Харламов сказал, что волонтеры совместно с сотрудниками МЧС проводят работы на пляжах Голубой бухты: "то, что было выброшено, было убрано".
Работы неравнодушными добровольцами ведутся максимально активно, волонтеры обеспечены всем необходимым, подчеркнул он.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что мазутные пятна в субботу были обнаружены на восьми пляжах Севастополя, но массового загрязнения береговой линии нет. Он отметил, что будет сформирована база волонтеров, вся работа будет координироваться оперативным штабом.
В субботу в связи с загрязнением береговой линии в Севастополе ввели режим ЧС регионального значения.
С субботу же 4 декабря на восточном побережье Крыма 4 января обнаружили еще два новых участка разлива мазута: в селе Яковенково возле Кыз-Аульского маяка на береговой линии.
В республиканском минприроды сообщили, что в течение 4 декабря в Крыму собрали около 15,5 тонн загрязненного мазутом песка. По данным ведомства, в месте обнаружения новых очагов загрязнения в селе Яковенково Ленинского района очищено 2,1 километра береговой линии. Специалисты собрали и вывезли 363 мешка грязного грунта.
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