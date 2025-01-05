https://crimea.ria.ru/20250105/plyazhi-severnoy-storony-sevastopolya-bolshe-vsego-postradali-iz-za-mazuta-1143105190.html

Пляжи Северной стороны Севастополя больше всего пострадали из-за мазута

Пляжи Северной стороны Севастополя больше всего пострадали из-за мазута - РИА Новости Крым, 05.01.2025

Пляжи Северной стороны Севастополя больше всего пострадали из-за мазута

Мазутные пятна, которые донесло течением от Керченского пролива до бухт Севастополя, в воскресенье, 5 декабря, убирают более ста человек. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым, 05.01.2025

2025-01-05T12:19

2025-01-05T12:19

2025-01-05T12:19

севастополь

волонтеры

михаил развожаев

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разлив нефтепродуктов в черном море

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черное море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. Мазутные пятна, которые донесло течением от Керченского пролива до бухт Севастополя, в воскресенье, 5 декабря, убирают более ста человек. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал координатор работы с волонтерами оперштаба Севастополя по ликвидации последствий ЧС Павел Харламов.Часть патрулей отправились к сложнодоступным пляжам Балаклавы и Фиолента для того, чтобы оценить обстановку там, где невозможно подъехать транспортом, отметил он.Харламов объяснил, что новые пятна появляются в бухтах города-героя после каждого шторма или изменения течения. По его данным, точная информация о состоянии пляжей этих двух районов будет известна к вечеру. На данный момент больше всего загрязнений на пляжах Северной стороны города.Также Харламов сказал, что волонтеры совместно с сотрудниками МЧС проводят работы на пляжах Голубой бухты: "то, что было выброшено, было убрано".Работы неравнодушными добровольцами ведутся максимально активно, волонтеры обеспечены всем необходимым, подчеркнул он.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что мазутные пятна в субботу были обнаружены на восьми пляжах Севастополя, но массового загрязнения береговой линии нет. Он отметил, что будет сформирована база волонтеров, вся работа будет координироваться оперативным штабом.В субботу в связи с загрязнением береговой линии в Севастополе ввели режим ЧС регионального значения.С субботу же 4 декабря на восточном побережье Крыма 4 января обнаружили еще два новых участка разлива мазута: в селе Яковенково возле Кыз-Аульского маяка на береговой линии.В республиканском минприроды сообщили, что в течение 4 декабря в Крыму собрали около 15,5 тонн загрязненного мазутом песка. По данным ведомства, в месте обнаружения новых очагов загрязнения в селе Яковенково Ленинского района очищено 2,1 километра береговой линии. Специалисты собрали и вывезли 363 мешка грязного грунта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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