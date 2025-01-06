https://crimea.ria.ru/20250106/rozhdestvo-v-zaporozhskoy-oblasti-proydet-s-ogranicheniyami-1143134256.html

Рождество в Запорожской области пройдет с ограничениями

Рождество в Запорожской области пройдет с ограничениями - РИА Новости Крым, 06.01.2025

Рождество в Запорожской области пройдет с ограничениями

Ввиду сохранения опасности провокаций со стороны киевской Украины в Запорожской области принято решение не сокращать время комендантского часа накануне... РИА Новости Крым, 06.01.2025

2025-01-06T20:24

2025-01-06T20:24

2025-01-06T20:24

запорожская область

евгений балицкий

рождество христово

новости

безопасность

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв — РИА Новости Крым. Ввиду сохранения опасности провокаций со стороны киевской Украины в Запорожской области принято решение не сокращать время комендантского часа накануне Рождества Христова. Об этом в своем Telegram-канале объявил губернатор региона Евгений Балицкий. При этом, сообщил губернатор, в храмах, находящихся в районах более 30 километров от линии боевого соприкосновения, праздничные богослужения пройдут без дополнительных ограничений по окончании комендантского часа. На местах будут дежурить сотрудники МЧС и полиция. "Прошу всех не забывать о террористической опасности, обращать внимание на подозрительные предметы, ответственно относиться к своей личной безопасности. Надеюсь, некоторые ограничения и предостережения не отразятся на праздничном настроении в такой светлый для всех день", - резюмировал чиновник. Ранее губернатор Херсонской области сообщил, что только в двух муниципальных округах в Херсонской области не будет действовать комендантский час. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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запорожская область

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, евгений балицкий, рождество христово, новости, безопасность, новые регионы россии