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Рождество в Запорожской области пройдет с ограничениями
Рождество в Запорожской области пройдет с ограничениями - РИА Новости Крым, 06.01.2025
Рождество в Запорожской области пройдет с ограничениями
Ввиду сохранения опасности провокаций со стороны киевской Украины в Запорожской области принято решение не сокращать время комендантского часа накануне... РИА Новости Крым, 06.01.2025
2025-01-06T20:24
2025-01-06T20:24
2025-01-06T20:24
запорожская область
евгений балицкий
рождество христово
новости
безопасность
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв — РИА Новости Крым. Ввиду сохранения опасности провокаций со стороны киевской Украины в Запорожской области принято решение не сокращать время комендантского часа накануне Рождества Христова. Об этом в своем Telegram-канале объявил губернатор региона Евгений Балицкий. При этом, сообщил губернатор, в храмах, находящихся в районах более 30 километров от линии боевого соприкосновения, праздничные богослужения пройдут без дополнительных ограничений по окончании комендантского часа. На местах будут дежурить сотрудники МЧС и полиция. "Прошу всех не забывать о террористической опасности, обращать внимание на подозрительные предметы, ответственно относиться к своей личной безопасности. Надеюсь, некоторые ограничения и предостережения не отразятся на праздничном настроении в такой светлый для всех день", - резюмировал чиновник. Ранее губернатор Херсонской области сообщил, что только в двух муниципальных округах в Херсонской области не будет действовать комендантский час. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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запорожская область, евгений балицкий, рождество христово, новости, безопасность, новые регионы россии
Рождество в Запорожской области пройдет с ограничениями
Службы на Запорожье в Рождество пройдут только в храмах не ближе 15 километров от ЛБС
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв — РИА Новости Крым. Ввиду сохранения опасности провокаций со стороны киевской Украины в Запорожской области принято решение не сокращать время комендантского часа накануне Рождества Христова. Об этом в своем Telegram-канале объявил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Массовые богослужения для прихожан не будут проводиться в храмах, расположенных в 15-километровой близости от линии боевого соприкосновения, включая Токмак. В храмах, находящихся на расстоянии более 15 километров от линии боевого соприкосновения, включая Черниговский и Михайловский муниципальные округа, праздничные богослужения пройдут только внутри храмов с ограничением по количеству прихожан", - написал он.
При этом, сообщил губернатор, в храмах, находящихся в районах более 30 километров от линии боевого соприкосновения, праздничные богослужения пройдут без дополнительных ограничений по окончании комендантского часа. На местах будут дежурить сотрудники МЧС и полиция.
"Прошу всех не забывать о террористической опасности, обращать внимание на подозрительные предметы, ответственно относиться к своей личной безопасности. Надеюсь, некоторые ограничения и предостережения не отразятся на праздничном настроении в такой светлый для всех день", - резюмировал чиновник.
Ранее губернатор Херсонской области сообщил
, что только в двух муниципальных округах в Херсонской области не будет действовать комендантский час.
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