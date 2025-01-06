В Херсонской области на Рождество снова ввели комендантский час
Только двух муниципалитетах Херсонщины отменили комендантский час на Рождество
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРождество в храмах Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Только в двух муниципальных округах в Херсонской области не будет действовать комендантский час. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор области Владимир Сальдо.
"В связи с повышенной опасностью обстрелов и диверсионных проявлений в рождественскую ночь с 22:00 6 января до 05:00 7 января комендантский час не будет действовать только на территории Генического и Новотроицкого муниципальных округов. На остальной части Херсонской области комендантский час будет действовать в обычном режиме", - написал он.
При этом губернатор отметил, что торжественные богослужения пройдут во всех 14 муниципальных округах левобережья Херсонщины. Их безопасность обеспечат правоохранительные органы региона. Дежурить будут и экстренные службы.
Ранее Сальдо сообщал, что комендантский час на территории Херсонской области на Новый год и Рождество Христово действовать не будет.
С 1 апреля 2024 года период действия комендантского часа на территории Херсонской области - с 22 часов 00 минут до 5 часов 00 минут. Действие комендантского часа не распространяется на транзитное движение автомобильного пассажирского транспорта по маршрутам Джанкой - Чонгар, Новоалекссевка - Мелитополь, Армянск - Чаплинка - Аскания-Нова - Новоалексеевка - Мелитополь.
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