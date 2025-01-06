https://crimea.ria.ru/20250106/v-khersonskoy-oblasti-na-rozhdestvo-snova-vveli-komendantskiy-chas-1143130505.html

В Херсонской области на Рождество снова ввели комендантский час

В Херсонской области на Рождество снова ввели комендантский час - РИА Новости Крым, 06.01.2025

В Херсонской области на Рождество снова ввели комендантский час

Только в двух муниципальных округах в Херсонской области не будет действовать комендантский час. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор области... РИА Новости Крым, 06.01.2025

2025-01-06T16:23

2025-01-06T16:23

2025-01-06T16:23

рождество христово

безопасность

владимир сальдо

херсонская область

геническ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Только в двух муниципальных округах в Херсонской области не будет действовать комендантский час. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор области Владимир Сальдо.При этом губернатор отметил, что торжественные богослужения пройдут во всех 14 муниципальных округах левобережья Херсонщины. Их безопасность обеспечат правоохранительные органы региона. Дежурить будут и экстренные службы.Ранее Сальдо сообщал, что комендантский час на территории Херсонской области на Новый год и Рождество Христово действовать не будет.С 1 апреля 2024 года период действия комендантского часа на территории Херсонской области - с 22 часов 00 минут до 5 часов 00 минут. Действие комендантского часа не распространяется на транзитное движение автомобильного пассажирского транспорта по маршрутам Джанкой - Чонгар, Новоалекссевка - Мелитополь, Армянск - Чаплинка - Аскания-Нова - Новоалексеевка - Мелитополь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рождество христово, безопасность, владимир сальдо, херсонская область, геническ