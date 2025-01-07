https://crimea.ria.ru/20250107/9-letnyaya-devochka-ranena-v-gorlovke-pri-atake-ukrainskikh-kasset-1143161420.html
9-летняя девочка ранена в Горловке при атаке украинских "кассет"
9-летняя девочка ранена в Горловке при атаке украинских "кассет" - РИА Новости Крым, 07.01.2025
9-летняя девочка ранена в Горловке при атаке украинских "кассет"
Три мирных жителя, включая 9-летнего ребенка, ранены в Горловке в результате украинских обстрелов. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис... РИА Новости Крым, 07.01.2025
2025-01-07T21:33
2025-01-07T21:33
2025-01-07T21:33
горловка
денис пушилин
донецкая народная республика (днр)
кассетные боеприпасы
происшествия
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0c/1129999145_0:107:3266:1944_1920x0_80_0_0_400f53d5271dfa6c9da4fdf799dd0011.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Три мирных жителя, включая 9-летнего ребенка, ранены в Горловке в результате украинских обстрелов. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.По словам Пушилина, все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.В городе повреждены пять жилых домов, а также газопроводы. Всего в течение дня ВСУ 10 раз атаковали Горловку из ствольной артиллерии калибром 155 мм, в том числе кассетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Горловку "кассетами": ранены девять человекВСУ ударили по Горловке натовскими снарядами – есть раненныеВСУ ударили "кассетами" по больнице в Горловке – ранены 9 мирных жителей
горловка
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0c/1129999145_19:0:2750:2048_1920x0_80_0_0_c22349cc431ebf696286bca9e685d446.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, денис пушилин, донецкая народная республика (днр), кассетные боеприпасы, происшествия, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, новости
9-летняя девочка ранена в Горловке при атаке украинских "кассет"
В Горловке при атаке кассетными боеприпасами ВСУ ранена 9-летняя девочка – Пушилин