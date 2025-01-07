https://crimea.ria.ru/20250107/9-letnyaya-devochka-ranena-v-gorlovke-pri-atake-ukrainskikh-kasset-1143161420.html

9-летняя девочка ранена в Горловке при атаке украинских "кассет"

9-летняя девочка ранена в Горловке при атаке украинских "кассет" - РИА Новости Крым, 07.01.2025

9-летняя девочка ранена в Горловке при атаке украинских "кассет"

Три мирных жителя, включая 9-летнего ребенка, ранены в Горловке в результате украинских обстрелов. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис... РИА Новости Крым, 07.01.2025

2025-01-07T21:33

2025-01-07T21:33

2025-01-07T21:33

горловка

денис пушилин

донецкая народная республика (днр)

кассетные боеприпасы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Три мирных жителя, включая 9-летнего ребенка, ранены в Горловке в результате украинских обстрелов. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.По словам Пушилина, все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.В городе повреждены пять жилых домов, а также газопроводы. Всего в течение дня ВСУ 10 раз атаковали Горловку из ствольной артиллерии калибром 155 мм, в том числе кассетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Горловку "кассетами": ранены девять человекВСУ ударили по Горловке натовскими снарядами – есть раненныеВСУ ударили "кассетами" по больнице в Горловке – ранены 9 мирных жителей

горловка

донецкая народная республика (днр)

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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