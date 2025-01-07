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9-летняя девочка ранена в Горловке при атаке украинских "кассет" - РИА Новости Крым, 07.01.2025
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9-летняя девочка ранена в Горловке при атаке украинских "кассет"
9-летняя девочка ранена в Горловке при атаке украинских "кассет" - РИА Новости Крым, 07.01.2025
9-летняя девочка ранена в Горловке при атаке украинских "кассет"
Три мирных жителя, включая 9-летнего ребенка, ранены в Горловке в результате украинских обстрелов. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис... РИА Новости Крым, 07.01.2025
2025-01-07T21:33
2025-01-07T21:33
горловка
денис пушилин
донецкая народная республика (днр)
кассетные боеприпасы
происшествия
ситуация в донбассе: новости и комментарии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Три мирных жителя, включая 9-летнего ребенка, ранены в Горловке в результате украинских обстрелов. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.По словам Пушилина, все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.В городе повреждены пять жилых домов, а также газопроводы. Всего в течение дня ВСУ 10 раз атаковали Горловку из ствольной артиллерии калибром 155 мм, в том числе кассетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Горловку "кассетами": ранены девять человекВСУ ударили по Горловке натовскими снарядами – есть раненныеВСУ ударили "кассетами" по больнице в Горловке – ранены 9 мирных жителей
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РИА Новости Крым
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горловка, денис пушилин, донецкая народная республика (днр), кассетные боеприпасы, происшествия, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, новости
9-летняя девочка ранена в Горловке при атаке украинских "кассет"

В Горловке при атаке кассетными боеприпасами ВСУ ранена 9-летняя девочка – Пушилин

21:33 07.01.2025
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкОстатки реактивного боеприпаса
Остатки реактивного боеприпаса - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Три мирных жителя, включая 9-летнего ребенка, ранены в Горловке в результате украинских обстрелов. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"В Никитовском районе города вследствие применения противником ствольной артиллерии кассетного типа пострадала девочка 2016 года рождения, также при использовании ВФУ ствольной артиллерии пострадал 76-летний мирный житель, а в Центрально-Городском районе ранения средней степени тяжести получил мужчина 49 лет", - написал он в Telegram.
По словам Пушилина, все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.
В городе повреждены пять жилых домов, а также газопроводы.
Всего в течение дня ВСУ 10 раз атаковали Горловку из ствольной артиллерии калибром 155 мм, в том числе кассетного типа.
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