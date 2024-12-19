https://crimea.ria.ru/20241219/vsu-udarili-kassetami-po-bolnitse-v-gorlovke--raneny-9-mirnykh-zhiteley-1142748880.html

ВСУ ударили "кассетами" по больнице в Горловке – ранены 9 мирных жителей

ВСУ ударили "кассетами" по больнице в Горловке – ранены 9 мирных жителей - РИА Новости Крым, 19.12.2024

ВСУ ударили "кассетами" по больнице в Горловке – ранены 9 мирных жителей

Девять мирных жителей Горловки ранены при ударе ВСУ кассетными боеприпасами по городской больнице. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис... РИА Новости Крым, 19.12.2024

2024-12-19T11:41

2024-12-19T11:41

2024-12-19T11:45

горловка

денис пушилин

новости

происшествия

донецкая народная республика (днр)

кассетные боеприпасы

обстрелы всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/08/1132639817_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ac1064fc2bffb0917c6d108473c64735.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Девять мирных жителей Горловки ранены при ударе ВСУ кассетными боеприпасами по городской больнице. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Украинские террористы ударили по территории рядом с центральной больницей Горловки, подчеркнул губернатор.На прошлой неделе пять мирных жителей Горловки были ранены при атаках украинских боевиков.В пятницу Пушилин сообщил, что над Донецком были сбиты дальнобойные ракеты. Кроме того, ВСУ шесть раз обстреляли регион из HIMARS, добавил глава ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека погибли и один ранен при взрыве мин и суббоеприпасов в ДНРВСУ обстреляли Горловку – ранены 12 человекВСУ атаковали школьный автобус в Запорожской области

горловка

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

горловка, денис пушилин, новости, происшествия, донецкая народная республика (днр), кассетные боеприпасы, обстрелы всу