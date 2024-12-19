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ВСУ ударили "кассетами" по больнице в Горловке – ранены 9 мирных жителей
ВСУ ударили "кассетами" по больнице в Горловке – ранены 9 мирных жителей - РИА Новости Крым, 19.12.2024
ВСУ ударили "кассетами" по больнице в Горловке – ранены 9 мирных жителей
Девять мирных жителей Горловки ранены при ударе ВСУ кассетными боеприпасами по городской больнице. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис... РИА Новости Крым, 19.12.2024
2024-12-19T11:41
2024-12-19T11:41
2024-12-19T11:45
горловка
денис пушилин
новости
происшествия
донецкая народная республика (днр)
кассетные боеприпасы
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Девять мирных жителей Горловки ранены при ударе ВСУ кассетными боеприпасами по городской больнице. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Украинские террористы ударили по территории рядом с центральной больницей Горловки, подчеркнул губернатор.На прошлой неделе пять мирных жителей Горловки были ранены при атаках украинских боевиков.В пятницу Пушилин сообщил, что над Донецком были сбиты дальнобойные ракеты. Кроме того, ВСУ шесть раз обстреляли регион из HIMARS, добавил глава ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека погибли и один ранен при взрыве мин и суббоеприпасов в ДНРВСУ обстреляли Горловку – ранены 12 человекВСУ атаковали школьный автобус в Запорожской области
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горловка, денис пушилин, новости, происшествия, донецкая народная республика (днр), кассетные боеприпасы, обстрелы всу
ВСУ ударили "кассетами" по больнице в Горловке – ранены 9 мирных жителей
После удара кассетными боеприпасами по больнице в Горловке ранены девять мирных жителей
11:41 19.12.2024 (обновлено: 11:45 19.12.2024)