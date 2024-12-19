https://crimea.ria.ru/20241219/rossii-est-s-kem-razgovarivat-na-ukraine--putin-1142758785.html

России есть, с кем разговаривать на Украине – Путин

России есть, с кем разговаривать на Украине – Путин - РИА Новости Крым, 19.12.2024

России есть, с кем разговаривать на Украине – Путин

На Украине есть немало людей, которые хотят избавить страну от неонацистского режима. Об этом в ходе прямой линии заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 19.12.2024

2024-12-19T13:20

2024-12-19T13:20

2024-12-19T13:20

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прямая линия с владимиром путиным

украина

внешняя политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. На Украине есть немало людей, которые хотят избавить страну от неонацистского режима. Об этом в ходе прямой линии заявил президент РФ Владимир Путин.По словам главы государства, если США поставят Украине системы ПВО THAAD, то Москва попросит этих "наших ребят" сообщить, что в ней нового.Т️акже глава государства подчеркнул, что России хватит сил и средств, чтобы восстановить все свои исторические территории. Прямая линия Владимира Путина, совмещенная с пресс-конференцией, проходит в четверг в Гостином дворе. По последним данным, к прямой линии поступило свыше 2 миллионов обращений и вопросов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия добивается мира - Кремль"Закончится плохо": Фицо дал неутешительный для Украины прогнозВена готова принять мирные переговоры по Украине - канцлер Австрии

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украина

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, прямая линия с владимиром путиным, украина, внешняя политика