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России есть, с кем разговаривать на Украине – Путин - РИА Новости Крым, 19.12.2024
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России есть, с кем разговаривать на Украине – Путин
России есть, с кем разговаривать на Украине – Путин - РИА Новости Крым, 19.12.2024
России есть, с кем разговаривать на Украине – Путин
На Украине есть немало людей, которые хотят избавить страну от неонацистского режима. Об этом в ходе прямой линии заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 19.12.2024
2024-12-19T13:20
2024-12-19T13:20
россия
новости
прямая линия с владимиром путиным
украина
внешняя политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. На Украине есть немало людей, которые хотят избавить страну от неонацистского режима. Об этом в ходе прямой линии заявил президент РФ Владимир Путин.По словам главы государства, если США поставят Украине системы ПВО THAAD, то Москва попросит этих "наших ребят" сообщить, что в ней нового.Т️акже глава государства подчеркнул, что России хватит сил и средств, чтобы восстановить все свои исторические территории. Прямая линия Владимира Путина, совмещенная с пресс-конференцией, проходит в четверг в Гостином дворе. По последним данным, к прямой линии поступило свыше 2 миллионов обращений и вопросов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия добивается мира - Кремль"Закончится плохо": Фицо дал неутешительный для Украины прогнозВена готова принять мирные переговоры по Украине - канцлер Австрии
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РИА Новости Крым
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россия, новости, прямая линия с владимиром путиным, украина, внешняя политика
России есть, с кем разговаривать на Украине – Путин

России есть, с кем разговаривать на Украине – Путин

13:20 19.12.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкИтоги 2024 года с Владимиром Путиным
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. На Украине есть немало людей, которые хотят избавить страну от неонацистского режима. Об этом в ходе прямой линии заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нам есть, с кем разговаривать на Украине. И там много наших ребят, которые вместе с нами мечтают свою страну избавить от неонацистского режима", - сказал глава государства.
По словам главы государства, если США поставят Украине системы ПВО THAAD, то Москва попросит этих "наших ребят" сообщить, что в ней нового.
Т️акже глава государства подчеркнул, что России хватит сил и средств, чтобы восстановить все свои исторические территории.
Прямая линия Владимира Путина, совмещенная с пресс-конференцией, проходит в четверг в Гостином дворе. По последним данным, к прямой линии поступило свыше 2 миллионов обращений и вопросов.
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