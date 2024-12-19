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Воздушная тревога объявлена в Севастополе - РИА Новости Крым, 19.12.2024
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Воздушная тревога объявлена в Севастополе
Воздушная тревога объявлена в Севастополе - РИА Новости Крым, 19.12.2024
Воздушная тревога объявлена в Севастополе
В Севастополе объявлена воздушная тревога – об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 19.12.2024
2024-12-19T14:28
2024-12-19T14:29
воздушная тревога в севастополе
севастополь
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
новости
срочные новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена воздушная тревога – об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Михаил Развожаев.Когда звучит сигнал воздушной тревоги, жителям необходимо проследовать в убежища или занять безопасное положение, находясь в помещении. В этом случае надо плотно закрыть окна и в дальнейшем к ним уже не подходить, перекрыть газ и воду, отключить электричество. После этого следует укрыться на полу в комнате с несущими стенами подальше от окон.Наземный и морской общественный транспорт на время воздушной тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы должны доехать до ближайшей остановки или кармана, чтобы пассажиры могли выйти и отправиться в ближайшее укрытие.Если звучит сигнал угрозы баллистики, найти безопасное место следует очень быстро –в течение одной-двух минут. В этом случае водитель общественного транспорта обязан занять правый ряд и остановиться, а пассажиры должны занять места в проходе подальше от окон.23 сентября в ходе аппаратного совещания губернатор Михаил Развожаев поручил пересмотреть в Севастополе схему размещения бетонных укрытий, которые установили в городе после августовских атак ВСУ ракетами ATACMS. Также было принято решение улучшить систему оповещения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убежища в Крыму: будут ли в городах устанавливать модульные укрытияНа Крымском мосту усилили меры безопасности - АксеновВторжение ВСУ в Крым – Аксенов оценил угрозу
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РИА Новости Крым
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96
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воздушная тревога в севастополе, севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, новости, срочные новости крыма
Воздушная тревога объявлена в Севастополе

В Севастополе объявлена воздушная тревога

14:28 19.12.2024 (обновлено: 14:29 19.12.2024)
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога
Воздушная тревога - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена воздушная тревога – об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!", – говорится в сообщении.
Когда звучит сигнал воздушной тревоги, жителям необходимо проследовать в убежища или занять безопасное положение, находясь в помещении. В этом случае надо плотно закрыть окна и в дальнейшем к ним уже не подходить, перекрыть газ и воду, отключить электричество. После этого следует укрыться на полу в комнате с несущими стенами подальше от окон.
Наземный и морской общественный транспорт на время воздушной тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы должны доехать до ближайшей остановки или кармана, чтобы пассажиры могли выйти и отправиться в ближайшее укрытие.
Если звучит сигнал угрозы баллистики, найти безопасное место следует очень быстро –в течение одной-двух минут. В этом случае водитель общественного транспорта обязан занять правый ряд и остановиться, а пассажиры должны занять места в проходе подальше от окон.
23 сентября в ходе аппаратного совещания губернатор Михаил Развожаев поручил пересмотреть в Севастополе схему размещения бетонных укрытий, которые установили в городе после августовских атак ВСУ ракетами ATACMS. Также было принято решение улучшить систему оповещения.
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Воздушная тревога в СевастополеСевастопольМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяНовостиСрочные новости Крыма
 
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