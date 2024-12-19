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Воздушная тревога объявлена в Севастополе

Воздушная тревога объявлена в Севастополе - РИА Новости Крым, 19.12.2024

Воздушная тревога объявлена в Севастополе

В Севастополе объявлена воздушная тревога – об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 19.12.2024

2024-12-19T14:28

2024-12-19T14:28

2024-12-19T14:29

воздушная тревога в севастополе

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена воздушная тревога – об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Михаил Развожаев.Когда звучит сигнал воздушной тревоги, жителям необходимо проследовать в убежища или занять безопасное положение, находясь в помещении. В этом случае надо плотно закрыть окна и в дальнейшем к ним уже не подходить, перекрыть газ и воду, отключить электричество. После этого следует укрыться на полу в комнате с несущими стенами подальше от окон.Наземный и морской общественный транспорт на время воздушной тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы должны доехать до ближайшей остановки или кармана, чтобы пассажиры могли выйти и отправиться в ближайшее укрытие.Если звучит сигнал угрозы баллистики, найти безопасное место следует очень быстро –в течение одной-двух минут. В этом случае водитель общественного транспорта обязан занять правый ряд и остановиться, а пассажиры должны занять места в проходе подальше от окон.23 сентября в ходе аппаратного совещания губернатор Михаил Развожаев поручил пересмотреть в Севастополе схему размещения бетонных укрытий, которые установили в городе после августовских атак ВСУ ракетами ATACMS. Также было принято решение улучшить систему оповещения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убежища в Крыму: будут ли в городах устанавливать модульные укрытияНа Крымском мосту усилили меры безопасности - АксеновВторжение ВСУ в Крым – Аксенов оценил угрозу

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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