СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов наградил детей с ограниченными возможностями здоровья – номинантов премии "ПРЕГРАД НЕТ". Торжественное мероприятие состоялось в Государственном академическом музыкальном театре.По данным главы республики, на участие в конкурсе в 2024 году подали заявки 280 детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.Глава региона отметил, что конкурс "ПРЕГРАД НЕТ" является одним из самых важных социальных проектов Крыма, вызывающий неподдельные эмоции и глубокое уважение.Глава Крыма назвал участников конкурса примером для всех нас.Ранее Сергей Аксенов наградил пять многодетных семей Крыма грамотами и отличительными знаками за укрепление семейных традиций в рамках торжественного мероприятия, посвященного закрытию Года семьи. Среди них – семьи, воспитывающие 10 и 11 детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России ужесточили штрафы за отказ в трудоустройстве инвалидовИнклюзивный парк открылся в крымском СакиПутин вручит в Кремле госнаграды паралимпийцам
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов наградил детей с ограниченными возможностями здоровья – номинантов премии "ПРЕГРАД НЕТ". Торжественное мероприятие состоялось в Государственном академическом музыкальном театре.
По данным главы республики, на участие в конкурсе в 2024 году подали заявки 280 детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.
Глава региона отметил, что конкурс "ПРЕГРАД НЕТ" является одним из самых важных социальных проектов Крыма, вызывающий неподдельные эмоции и глубокое уважение.
"Главное, что отличает ребят и их родителей, – это желание жить и двигаться вперед, это сила духа, которая заставляет не сдаваться, не останавливаться перед препятствиями, несмотря на любые, даже самые сложные и тяжелые испытания, и достигать новых вершин", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Глава Крыма назвал участников конкурса примером для всех нас.
Ранее Сергей Аксенов наградил пять многодетных семей Крыма грамотами и отличительными знаками за укрепление семейных традиций в рамках торжественного мероприятия, посвященного закрытию Года семьи. Среди них – семьи, воспитывающие 10 и 11 детей.
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