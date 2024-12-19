https://crimea.ria.ru/20241219/aksenov-nagradil-nominantov-premii-pregrad-net-1142765886.html

Аксенов наградил детей с ограниченными возможностями здоровья

Аксенов наградил детей с ограниченными возможностями здоровья - РИА Новости Крым, 19.12.2024

Аксенов наградил детей с ограниченными возможностями здоровья

Глава Крыма Сергей Аксенов наградил детей с ограниченными возможностями здоровья – номинантов премии "ПРЕГРАД НЕТ". Торжественное мероприятие состоялось в... РИА Новости Крым, 19.12.2024

2024-12-19T14:38

2024-12-19T14:38

2024-12-19T14:44

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов наградил детей с ограниченными возможностями здоровья – номинантов премии "ПРЕГРАД НЕТ". Торжественное мероприятие состоялось в Государственном академическом музыкальном театре.По данным главы республики, на участие в конкурсе в 2024 году подали заявки 280 детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.Глава региона отметил, что конкурс "ПРЕГРАД НЕТ" является одним из самых важных социальных проектов Крыма, вызывающий неподдельные эмоции и глубокое уважение.Глава Крыма назвал участников конкурса примером для всех нас.Ранее Сергей Аксенов наградил пять многодетных семей Крыма грамотами и отличительными знаками за укрепление семейных традиций в рамках торжественного мероприятия, посвященного закрытию Года семьи. Среди них – семьи, воспитывающие 10 и 11 детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России ужесточили штрафы за отказ в трудоустройстве инвалидовИнклюзивный парк открылся в крымском СакиПутин вручит в Кремле госнаграды паралимпийцам

https://crimea.ria.ru/20240409/poteryavshie-roditelya-na-svo-deti-invalidy-poluchat-dvoynye-pensii-1136407777.html

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