https://crimea.ria.ru/20241017/putin-vruchit-v-kremle-gosnagrady-paralimpiytsam-1141171796.html

Путин вручит в Кремле госнаграды паралимпийцам

Путин вручит в Кремле госнаграды паралимпийцам - РИА Новости Крым, 17.10.2024

Путин вручит в Кремле госнаграды паралимпийцам

Президент России Владимир Путин сообщил, что вручит в Кремле госнаграды паралимпийцам, которые принимали участие в Олимпийских играх в Париже. РИА Новости Крым, 17.10.2024

2024-10-17T21:11

2024-10-17T21:11

2024-10-17T21:11

владимир путин (политик)

башкортостан

башкирия

паралимпийский спорт

россия

спорт

новости

париж

олимпийские игры-2024

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/11/1141171590_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_0dd6e0e3d9a432d24d3d6d805e6123de.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин сообщил, что вручит в Кремле госнаграды паралимпийцам, которые принимали участие в Олимпийских играх в Париже.Глава государства прилетел в четверг в столицу Башкирии, Уфу, с рабочей поездкой.По его словам, российские паралимпийцы "подтвердили ведущие позиции спорта РФ на Олимпийских играх в Париже".Президент отметил, что внимание к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота об их потребностях, создание условий для повышения их социальной активности - это задача особой важности."Роль спорта в их решении неоценима, как неоценим и пример наших блистательных мужественных паралимпийцев. Несмотря на все препоны и ограничения, жесткое психологическое давление, на недавних играх в Париже они вновь подтвердили ведущие позиции российского спорта и еще раз доказали, что наши ребята - настоящие, подлинные лидеры, и никому не уступят по упорству по крепости духа и характеру", - подчеркнул президент.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Появление ледового дворца в Керчи было стратегическим решением – АвербухНовые регионы получат 2,5 млрд рублей на спортивную инфраструктуруВ Крымском федеральном университете построят спорткомплекс с бассейном

https://crimea.ria.ru/20241017/v-rossii-ezhegodno-budut-stroit-ne-menee-350-sportivnykh-obektov--putin-1141168209.html

башкортостан

башкирия

россия

париж

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), башкортостан, башкирия, паралимпийский спорт, россия, спорт, новости, париж, олимпийские игры-2024