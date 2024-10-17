https://crimea.ria.ru/20241017/putin-vruchit-v-kremle-gosnagrady-paralimpiytsam-1141171796.html
Путин вручит в Кремле госнаграды паралимпийцам
Путин вручит в Кремле госнаграды паралимпийцам - РИА Новости Крым, 17.10.2024
Путин вручит в Кремле госнаграды паралимпийцам
Президент России Владимир Путин сообщил, что вручит в Кремле госнаграды паралимпийцам, которые принимали участие в Олимпийских играх в Париже. РИА Новости Крым, 17.10.2024
2024-10-17T21:11
2024-10-17T21:11
2024-10-17T21:11
владимир путин (политик)
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олимпийские игры-2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин сообщил, что вручит в Кремле госнаграды паралимпийцам, которые принимали участие в Олимпийских играх в Париже.Глава государства прилетел в четверг в столицу Башкирии, Уфу, с рабочей поездкой.По его словам, российские паралимпийцы "подтвердили ведущие позиции спорта РФ на Олимпийских играх в Париже".Президент отметил, что внимание к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота об их потребностях, создание условий для повышения их социальной активности - это задача особой важности."Роль спорта в их решении неоценима, как неоценим и пример наших блистательных мужественных паралимпийцев. Несмотря на все препоны и ограничения, жесткое психологическое давление, на недавних играх в Париже они вновь подтвердили ведущие позиции российского спорта и еще раз доказали, что наши ребята - настоящие, подлинные лидеры, и никому не уступят по упорству по крепости духа и характеру", - подчеркнул президент.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Появление ледового дворца в Керчи было стратегическим решением – АвербухНовые регионы получат 2,5 млрд рублей на спортивную инфраструктуруВ Крымском федеральном университете построят спорткомплекс с бассейном
https://crimea.ria.ru/20241017/v-rossii-ezhegodno-budut-stroit-ne-menee-350-sportivnykh-obektov--putin-1141168209.html
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владимир путин (политик), башкортостан, башкирия, паралимпийский спорт, россия, спорт, новости, париж, олимпийские игры-2024
Путин вручит в Кремле госнаграды паралимпийцам
Путин вручит в Кремле госнаграды паралимпийцам-участникам Олимпийских игр в Париже
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин сообщил, что вручит в Кремле госнаграды паралимпийцам, которые принимали участие в Олимпийских играх в Париже.
Глава государства прилетел в четверг в столицу Башкирии, Уфу, с рабочей поездкой.
"Чуть позже в московском Кремле с огромным удовольствием и гордостью вручу им (российским паралимпийцам - ред.) заслуженные государственные награды", - сказал Владимир Путин на пленарном заседании международного форума "Россия - спортивная держава", который в эти дни проходит в Уфе.
По его словам, российские паралимпийцы "подтвердили ведущие позиции спорта РФ на Олимпийских играх в Париже".
Президент отметил, что внимание к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота об их потребностях, создание условий для повышения их социальной активности - это задача особой важности.
"Роль спорта в их решении неоценима, как неоценим и пример наших блистательных мужественных паралимпийцев. Несмотря на все препоны и ограничения, жесткое психологическое давление, на недавних играх в Париже они вновь подтвердили ведущие позиции российского спорта и еще раз доказали, что наши ребята - настоящие, подлинные лидеры, и никому не уступят по упорству по крепости духа и характеру", - подчеркнул президент.
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